Οι συντελεστές του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζουν το νέο πρόγραμμα -17 παραγωγές για τον χειμώνα [βίντεο] - iefimerida.gr

Με 17 παραγωγές για τη νέα σεζόν το Εθνικό θέατρο μετρά αντίστροφα για τη φετινή του πρεμιέρα.

Πρώτη παράσταση του Εθνικού για τη νέα σεζόν οι «Βρικόλακες» του Ιψεν από τον Σταμάτη Φασουλή από 26 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή.

Πλούσιο και για όλα τα γούστα το πρόγραμμα του Εθνικού αρχίζει από σήμερα Πέμπτη και την προσφορά σε εισιτήρια των παραστάσεών του στην τιμή των 10 ευρώ.

Οπως αναφέρει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Γιάννης Μόσχος για τον χειμώνα του 2022-23 έχει σχεδιαστεί ένα ρεπερτόριο που επιχειρεί να καλύψει όλο το φάσμα: κλασικά γνωστά έργα, άπαιχτα έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, θεατρικές διασκευές λογοτεχνικών κειμένων και σεναρίων ταινιών, πρωτότυπες κειμενικές συνθέσεις.

Την ίδια ποικιλομορφία έχει και η επιλογή των σκηνοθετών: δόκιμοι σημαντικοί δημιουργοί, σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς που έχουν ήδη διαγράψει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, γνωστοί καλλιτέχνες που υπογράφουν την πρώτη τους σκηνοθεσία, νέοι σκηνοθέτες στα πρώτα τους βήματα. Αντίστοιχη είναι και η ποικιλομορφία των άλλων καλλιτεχνικών συντελεστών και των ηθοποιών που θα συνεργαστούν αυτό τον χειμώνα με το Εθνικό Θέατρο: από καλλιτέχνες που θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο θέατρο έως πολύ έμπειρους και γνωστούς ανθρώπους του θεάτρου. Η διαφορετικότητα είναι η λέξη κλειδί για τις φετινές επιλογές του ρεπερτορίου και των καλλιτεχνικών συντελεστών.

Παρακολουθήστε τους σκηνοθέτες του Εθνικού που παρουσιάζουν το φετινό ρεπερτόριο στο παρακάτω βίντεο

«Πέρα βέβαια από τις θεατρικές μας παραγωγές το φετινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως και οφείλει ένα Εθνικό θέατρο: θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, προγράμματα θεατρικής εκπαίδευσης για κρατούμενους και ανθρώπους σε απεξάρτηση, εκθέσεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις, συνεργασίες με διάφορους πολιτιστικούς και δημόσιους φορείς, αλλά και την αξιοποίηση μιας σειράς ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα βοηθήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη του Εθνικού.

Είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος τον χειμώνα θα βρίσκονται στο Εθνικό τόσοι άξιοι καλλιτέχνες, τόσο διαφορετικοί και τόσο ταλαντούχοι∙ όλοι τους δουλεύουν πυρετωδώς για την υλοποίηση του νέου μας προγράμματος με μεγάλη αγάπη και όρεξη. Και μολονότι ο φετινός χειμώνας προβλέπεται να έχει αρκετές δυσκολίες για όλους μας, ελπίζω πως στο πρόγραμμά μας θα βρουν οι θεατές μας ένα καταφύγιο. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίδιοι» αναφέρει ο Γιάννης Μόσχος .

Προσφορά εισιτηρίων EARLY BIRD από το Εθνικό θέατρο

Eισιτήρια με 10 ευρώ Προσφορά / Μόνο για 7 ημέρες

Από Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 12 το πρωί έως και την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12 τα μεσάνυχτα

Αφορά τα έργα της Κεντρικής Σκηνής, της Σκηνής «Νίκος Κούρκουλος», της Σκηνής «Μαρίκα Κοτοπούλη» και της Σκηνής «Κατίνα Παξινού» στο Θέατρο Rex.

Σημείωση 1: εξαιρείται η διακεκριμένη ζώνη.

Σημείωση 2: για τα έργα της Κεντρικής Σκηνής θα ανοίξουν συγκεκριμένες ημερομηνίες λόγω του εναλλασσόμενου ρεπερτορίου.

Αναλυτικά οι παραστάσεις του Εθνικού θεάτρου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Βρυκόλακες του Χένρικ Ίψεν

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σπασμένη στάμνα του Χάινριχ Φον Κλάιστ

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

Ρωμαίος και Ιουλιέττα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Ο άνθρωπος απ΄ το Παντόλσκ του Ντμίτρι Ντανίλοβ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Ο Άλλος της Πένυς Φυλακτάκη

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα του Τόνυ Κούσνερ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόσχος

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Σκηνοθεσία: Αμάλια Μπένετ

Μια νύχτα στην Επίδαυρο

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

Οι προβοκάτορες του Γιάννη Αποσκίτη

Σκηνοθεσία: Ορέστης Σταυρόπουλος

Δε φάιναλ θολούθιον, βασισμένο σε κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Goodbye, Lindita

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Yes, we can΄t

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Αναλυτικά οι παραστάσεις του Εθνικού θεάτρου

Βρυκόλακες του Χένρικ Ίψεν / Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ

του Χένρικ Ίψεν

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Από 26 Οκτωβρίου 2022

Η κυρία Άλβινγκ ετοιμάζεται για τα εγκαίνια του Ιδρύματος που έφτιαξε στη μνήμη του συζύγου της. Ο γιος της Όσβαλντ, καταξιωμένος ζωγράφος που ζει από παιδί στο εξωτερικό, έχει επιστρέψει για την τελετή. Ο παλιός οικογενειακός φίλος και διαχειριστής του Ιδρύματος Πάστορας Μάντερς έχει έρθει και αυτός για να εκφωνήσει λόγο για την προσφορά του λοχαγού Άλβινγκ. Όμως, κάτω από την αψεγάδιαστη, γυαλιστερή επιφάνεια, κάτι άρρωστο και σαθρό ελλοχεύει. Ένα κουβάρι από ψέματα και μυστικά, προδομένους έρωτες, συγκάλυψη και υποκρισία αρχίζει να ξετυλίγεται σταδιακά, την ώρα που οι μάσκες πέφτουν, ολόκληρο το οικοδόμημα της αγίας οικογένειας κλυδωνίζεται και τα φαντάσματα του παρελθόντος ξυπνούν, διψώντας για το αίμα των ζωντανών.

Όταν το 1881 ο Χένρικ Ίψεν έγραψε τους Βρυκόλακες ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την τόλμη της θεματικής του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ξεσκέπαζε μια κοινωνία υποκρισίας και διαφθοράς. 25 χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο (1997), οι Βρυκόλακες επιστρέφουν και ο Σταμάτης Φασούλης αναμετριέται ξανά με το έργο που αποτέλεσε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1979.

Ταυτότητα παράστασης

Απόδοση-Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Δραματολόγος παράστασης: Ειρήνη Μουντράκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Παύλος Σαχπεκίδης

Βοηθός σκηνογράφου: Νικόλας Κανάβαρης

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαριάνθη Σανδαλτζοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Ζιόβας, Κατερίνα Μαούτσου, Νένα Μεντή, Περικλής Μουστάκης, Αργύρης Πανταζάρας

Σπασμένη στάμνα του Χάινριχ Φον Κλάιστ / Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ

του Χάινριχ φον Κλάιστ

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

Από 10 Δεκεμβρίου 2022

Μια χαλκογραφία του 18ου αιώνα και το προσωπικό του στοίχημα για το αν μπορεί να συνθέσει κωμωδία στάθηκαν αφορμές για να γράψει ο Χάινριχ φον Κλάιστ τη Σπασμένη στάμνα. Το έργο, που πρωτοπαρουσίασε ο Γκαίτε το 1808 στη Βαϊμάρη, φέρνει στη σκηνή τον Αδάμ, έναν δικαστή που καλείται να διαλευκάνει ποιος έσπασε μια ιστορική στάμνα στο υπνοδωμάτιο της Εύας, ενώ ο ίδιος είναι ο βασικός ύποπτος. Η μητέρα της Εύας μηνύει τον αρραβωνιαστικό της και η υπόθεση περιπλέκεται… Ο θεατής γνωρίζει από την αρχή τον δράστη, ωστόσο αναμένει με αγωνία την έκβαση της δίκης, που με κωμικό σασπένς αποκαλύπτει πώς συγκαλύπτουν τις φαυλότητες οι μηχανισμοί.

Ο Κλάιστ, ο μεγαλοφυής συγγραφέας του 19ου αιώνα που επηρέασε λογοτέχνες κινημάτων από τον ρεαλισμό ως τον εξπρεσιονισμό και τον υπαρξισμό, βάζει στη Σπασμένη στάμνα τον δικαστή Αδάμ να διεξάγει έρευνα εναντίον του εαυτού του και αντιστρέφει με κωμικό τρόπο το πρότυπό του, τον μύθο του Οιδίποδα.

Σατιρίζοντας τις κοινωνικές συμβάσεις, τις φαντασιώσεις περί ενδόξου παρελθόντος, την παρωδία απονομής δικαιοσύνης, αλλά και τη μειονεκτική θέση της γυναίκας απέναντι στην αυθαιρεσία της ανδρικής εξουσίας, η Σπασμένη στάμνα δεν παύει να είναι μια αριστοτεχνικά κεντημένη λαϊκή κωμωδία.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνικά: Κλειώ Μπομπότη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτης: Βασίλης Μαγουλιώτης

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου Καμπίτση

Βοηθός ενδυματολόγου: Όλγα Ευαγγελίδου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Γιαννακάκος, Έλενα-Μαρία Ηλία, Ακύλλας Καραζήσης, Αλεξάνδρα Όσπιτση, Κίττυ Παϊταζόγλου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Χριστίνα-Μελίνα Πολυζώνη, Γιώργος Συμεωνίδης, Θάνος Τοκάκης, Μάρθα Φριντζήλα, Νίκος Χατζόπουλος

Ρωμαίος και Ιουλιέττα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ

του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Από 4 Μαρτίου 2023

Δεν χρειάζονται συστάσεις για το ζευγάρι που γεννήθηκε από τη σαιξπηρική πένα στην εκπνοή του 16ου αιώνα και μέχρι σήμερα δεν έχει πάψει να ταυτίζεται με τον απόλυτο έρωτα. Οι ρίζες της ιστορίας με τις πολλαπλές πραγματεύσεις ανιχνεύονται πίσω στον 2ο αιώνα μ.Χ., ωστόσο είναι το έργο του Σαίξπηρ που την κατέστησε πασίγνωστη. Με την απαράμιλλη μαεστρία του στη γλώσσα και την ανάπτυξη χαρακτήρων πλάθει έναν συνταρακτικό κόσμο, από τον οποίο δεν είναι εύκολο να εξέλθουμε ακόμη και μετά την αποχώρησή μας από το θέατρο.

Οι δύο ισχυρότερες οικογένειες της Βερόνα βρίσκονται σε μοιραία αντιπαλότητα μεταξύ τους και στην πόλη επικρατούν συνθήκες κοινωνικής αναταραχής. Ο κόσμος που έχει διαμορφωθεί μέσα σε αυτές, είναι ένας κόσμος απόλυτης σήψης, όπου όλοι γλεντάνε, μισούν, αλληλοεξοντώνονται, ένας κόσμος που δεν ταιριάζει στους γόνους των αντίπαλων οικογενειών, Ρωμαίο και Ιουλιέττα. Οι δυο τους μόνοι αντιστέκονται σε μια κοινωνία που πεθαίνει και αντιτάσσουν την αγάπη, την επαφή με τη φύση και την πνευματικότητα ως μοναδική διέξοδο, και επιλέγουν τον θάνατο ως ιδανική έξοδο από ένα σύμπαν που δεν τους κατανοεί, ούτε τους χωράει.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Δημήτρης Καραντζάς, βλέπει τον Ρωμαίο ως έναν μικρότερο αδερφό του Άμλετ, που πρέπει να αναμετρηθεί με έναν κόσμο, τον οποίο θέλει επιτακτικά να αλλάξει –έστω και διά του θανάτου του…

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σκηνικά: Μαρία Πανουργιά

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Μουσική: Γιώργος Πούλιος

Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη Α΄: Κέλλυ Παπαδοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη Β΄: Μάριος Κακουλλή

Βοηθός σκηνογράφου: Σοφία Θεοδωράκη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννης Κλίνης, Αντώνης Κολοβός, Ιωάννης-Ραφαήλ Κόραβος, Έκτορας Λιάτσος, Άρης Μπαλής, Ηρώ Μπέζου, Άρης Νινίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Μάνος Πετράκης, Ρένη Πιττακή, Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης, Ιωάννης Χαρκοφτάκης κ.ά

ΘΕΑΤΡΟ REX ΣΚΗΝΗ – «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

του Τσάρλι Τσάπλιν

Ένα διαφορετικό μιούζικαλ σε πρωτότυπη μουσική Θοδωρή Οικονόμου και στίχους Σταύρου Σταύρου

Από 18 Νοεμβρίου 2022

Με φόντο το οικονομικό Κραχ της Αμερικής, τα Φώτα της πόλης, το διαχρονικό και αξεπέραστο αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία και ταυτόχρονα μια αστική παραβολή που πραγματεύεται την κοινωνική αδικία, αλλά και την άδολη αγάπη. Μια ταινία με το ωραιότερο φινάλε στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα έργο-καθρέφτης της τραχιάς μεσοπολεμικής εποχής που αποθεώνει την ασυμβίβαστη ζωή, την ανιδιοτελή προσφορά και τον έρωτα χωρίς όρια.

Η παράσταση διαδραματίζεται στον χώρο ενός κινηματογραφικού στούντιο και ακολουθεί την πλοκή της ταινίας του 1931, όπου ο Τσάρλι Τσάπλιν, ως άνεργος περιπλανώμενος Σαρλώ, ερωτεύεται μια τυφλή ανθοπώλισσα και κάνει τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα για την εγχείρηση που θα της χαρίσει την όραση. Ο ρακένδυτος ήρωας αγωνίζεται να επιβιώσει στο βίαιο περιβάλλον του ακραίου οικονομικού φιλελευθερισμού και με όπλο του τον αλτρουισμό και τη γενναιοδωρία, καταφέρνει να προσφέρει στην αγαπημένη του το πολυτιμότερο δώρο.

Η παράσταση έχει τη μορφή ενός ιδιότυπου μιούζικαλ, με τη ζωντανή μουσική, τα τραγούδια, τη δράση και την ενέργεια των δημιουργών να συστρατεύονται για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ιδιοφυή «μελαγχολικό κλόουν», τον ηρωισμό των απλών ανθρώπων, τις αρχετυπικές αξίες της ζωής.

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή: Αμάλια Μπένετ-Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς-Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Αμάλια Μπένετ

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Σύμβουλος δραματουργίας: Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Ηχητικός σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Μπώκος

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας Α΄: Κατερίνα Γεβετζή

Βοηθός σκηνοθέτριας Β΄: Σοφία Αντωνίου

Βοηθός σκηνογράφου: Σταύρος Μπαλής

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαριάνθη Σανδαλτζοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Προκόπης Αγαθοκλέους, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Φίλιππος Άνθης, Στέλλα Αντύπα, Θοδωρής Βραχάς, Σαββίνα Γιαννάτου, Νίκος Ιατρού, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Γρηγορία Μεθενίτη, Μάριο Μπανούσι, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Νικόλας

Ντούρος, Μίκης Παντελούς, Γιάννης Πρωτόπαππας, Κρις Ραντάνοφ, Θανάσης Ραφτόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Κωνσταντίνος Σάμαα

Μουσικοί επί σκηνής: Διονύσης Βερβιτσιώτης, Παρασκευάς Κίτσος, Ιώ Λε Μολλέρ, Θοδωρής Οικονόμου, Δημήτρης Χουντής

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Από 16 Φεβρουαρίου 2023

Μετά το τέλος μιας σπουδαίας παράστασης οι σπουδαίοι καλλιτέχνες μπαίνουν λιμασμένοι σε μια πασίγνωστη ταβέρνα, μπλέκονται με το προσωπικό, υποκλίνονται στους εαυτούς τους, εκεί ανάμεσα σε μπριζόλες, ψέματα και ιδρώτα, χυμάνε ο ένας πάνω στον άλλον σε ένα μακελειό χωρίς προηγούμενο που τους οδηγεί στον Κάτω Κόσμο με τη γεύση της τυρόπιτας στο στόμα.

Μια νυχτερινή φάρσα για τα ξέγνοιαστα και καμένα καλοκαίρια της ζωής μας στην Επίδαυρο, ένα μεταφυσικό μιούζικαλ για το σφίξιμο της καρδιάς μας στο πήγαινε και στο έλα αυτής της εκδρομής. Μια τρελή κωμωδία για την αληθινή τραγωδία που συμβαίνει όχι στο θέατρο, αλλά εκεί έξω… στη ζωή. Ένα μουσικό ντελίριο για την παραζάλη της υπεροψίας, ένας «εθνικός» σαρκασμός για την Ελλάδα, την αλαζονεία και την ασημαντότητά μας.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου-Γιάννης Αστερής-Νίκος Καραθάνος

Δραματουργική επεξεργασία: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Φελίς Ρος

Βίντεο-Βοηθός σκηνοθέτη: Ορέστης Σταυρόπουλος

Βίντεο-Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Σταυρόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Χάρις Αλεξίου, Θανάσης Αλευράς, Βασιλική Δρίβα, Γιώργος Ζιάκας, Νίκος Καραθάνος, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Λατουσάκη, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Ηλέκτρα-Αποστολία Μπαρούτα, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Πάνος Παπαδόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Άγγελος Τριανταφύλλου, Γιώργος Φασολάς, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Μουσικοί επί σκηνής: Σοφία Ευκλείδου, Βασίλης Μαντζούκης, Κώστας Νικολόπουλος, Δημήτρης Τίγκας, Ελευθερία Τόγια

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΝΤΟΛΣΚ

του Ντμίτρι Ντανίλοφ

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Από 14 Οκτωβρίου 2022

Ο Νικολάι, κάτοικος του Παντόλσκ, ενός άχρωμου δήμου στην περιφέρεια της Μόσχας, συλλαμβάνεται χωρίς να ξέρει γιατί και μεταφέρεται σε αστυνομικό τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς του τμήματος, οι οποίοι τον υποβάλλουν σε μια εκκεντρική ανάκριση, που περιλαμβάνει από ασκήσεις παρατηρητικότητας και κιναισθησίας μέχρι ερωτήσεις που αφορούν την ιστορία της πόλης του, την αβάν-γκαρντ τέχνη και τις ερωτικές του σχέσεις. Μια ανάκριση που μέχρι την απρόσμενη εξέλιξή της στο φινάλε του έργου, δοκιμάζει τα όρια της λογικής του.

Ο άνθρωπος απ’ το Παντόλσκ, μια ενοχλητική σάτιρα με καφκικές αναφορές, ασκεί κριτική στην κυρίαρχη κουλτούρα της εποχής μας, που επιβάλλει να αντλείς ευχαρίστηση απ’ ό,τι ζοφερό σε περιβάλλει, να έχεις απαραιτήτως θετική ενέργεια, να ζεις μια ζωή με νόημα. Την ίδια στιγμή το έργο χτυπάει ένα καμπανάκι κινδύνου για το πως οι μηχανισμοί καταστολής χρησιμοποιούν τους πλέον ευφάνταστους και εκλεπτυσμένους τρόπους για να οδηγήσουν τελικά τον πολίτη στην …αυτοκαταστολή.

Ο Ντμίτρι Ντανίλοφ (1969), είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και ποιητής με αρκετά βραβεία στο βιογραφικό του. Έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο με τον Άνθρωπο απ’ το Παντόλσκ, που του εξασφάλισε το σημαντικότερο θεατρικό βραβείο της Ρωσίας, τη Χρυσή Μάσκα, το 2018.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση-Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Κουτλής

Σύμβουλος δραματουργίας: Βασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Κίνηση: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη Α΄: Αλέξανδρος Σιάτρας

Βοηθός σκηνοθέτη Β΄: Πάνος Κούγιας

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Αλέγια Παπαγεωργίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Δημήτρης Ήμελλος, Ελένη Κουτσιούμπα, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Άρης Μπαλής, Αλέξανδρος Σιάτρας, Γιλμάζ Χουσμέν

Ο ΑΛΛΟΣ

της Πένυς Φυλακτάκη

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Από 21 Δεκεμβρίου 2022

Η γαμήλια τελετή του νεαρού υποψήφιου βουλευτή αντιμετωπίζει ανυπέρβλητες δυσκολίες: η χρυσή μερσεντές που μεταφέρει τους μελλόνυμφους θάβεται στο χιόνι και το γραφικό εκκλησάκι στο οποίο καταφθάνουν μετά κόπων και βασάνων δεν είναι το εκκλησάκι του γάμου τους. Χωρίς κουμπάρους και καλεσμένους, παρά μόνο με τους νευρωτικούς γονείς και τον παπά της εκκλησίας, το ζευγάρι πρέπει να αναβάλει επ’ αόριστον τον πολυτελή γάμο που σχεδίαζε, αλλά και να βρει τρόπο να επιβιώσει κατά τη διάρκεια του πολυήμερου αποκλεισμού του. Η παρουσία του «Άλλου» στον ίδιο ασφυκτικό χώρο, θα είναι ο καταλύτης που θα δώσει τη «λύση», συσπειρώνοντας την οικογένεια σε μια ομάδα οχυρωμένη πίσω από κοινές πεποιθήσεις, κοινά συμφέροντα και κοινές φιλοδοξίες. Υπό τον κίνδυνο του «άλλου», του διαφορετικού, η ομάδα ενώνεται και στήνει έναν αόρατο τοίχο που δεν επιτρέπει εύκολα τη διαπερατότητά του.

Με αφορμή έναν γάμο που ματαιώνεται, η Πένυ Φυλακτάκη με καυστικό χιούμορ και διεισδυτική ματιά, μιλάει για τις παθογένειες της ελληνικής, και όχι μόνο, κοινωνίας. Παθογένειες που ορίζουν το διαφορετικό –είτε είναι μέσα σε μας, είτε έξω– ως απειλητικό ιό και ως πρόβλημα που πρέπει να απομονωθεί για να μην διαταράξει την «φυσιολογική» ομοιομορφία.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνική συνεργάτις: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέσγουελ

Μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιάδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας Α΄: Μαριτίνα Κουτσοχιώνη

Βοηθός σκηνοθέτριας Β΄: Κοσμά Κότσι

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Παντελής Δεντάκης, Δημήτρης Δρόσος, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Πατσιάνη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου

Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα του Τόνυ Κούσνερ Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόσχος

ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΑΝ ΜΕΡΑ

του Τόνυ Κούσνερ

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόσχος

Από 1 Μαρτίου 2023

Ο Τόνυ Κούσνερ (γεν. 1956) είναι μια από τις πιο ριζοσπαστικές φωνές της σύγχρονης αμερικάνικης δραματουργίας. Η διεθνής του καθιέρωση ήρθε με το έργο του Άγγελοι στην Αμερική (1992). Το Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα [A Bright Room Called Day] είναι ένα, άγνωστο στην Ελλάδα, διαμάντι της δραματουργίας του σπουδαίου συγγραφέα. Η πρώτη του γραφή χρονολογείται το 1985 για να ακολουθήσουν κι άλλες τρεις εκδοχές το 1987, το 1991 και το 2018.

Το έργο, μέσα από 25 σκηνές, παρακολουθεί την άνοδο και εγκαθίδρυση του ναζισμού από την Πρωτοχρονιά του 1932 έως τον Ιούλιο του 1933. Στο Βερολίνο μια παρέα αριστερών καλλιτεχνών συνευρίσκεται στο σπίτι της ηθοποιού Άγκνες και προσπαθεί να αντισταθεί στον επερχόμενο σκοταδισμό. Ο Κούσνερ ανιχνεύει πώς τα πολιτικά γεγονότα των 18 αυτών κρίσιμων μηνών επηρεάζουν τις ζωές τους και πώς διαχειρίζεται ο καθένας τους τις καταιγιστικές εξελίξεις. Όσο τα σύννεφα του ναζισμού κατακλύζουν τη Γερμανία, τόσο μεγαλώνουν τα διλήμματα των προσώπων και καλούνται να πάρουν ολοένα και πιο δύσκολες αποφάσεις. Ένα πανόραμα προσώπων και στάσεων ζωής σε μια εποχή φόβου.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Μόσχος

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Κίνηση: Ανθή Θεοφυλλίδη

Μουσική-Ήχοι: Θοδωρής Οικονόμου

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Ιστορικός σύμβουλος: Βασίλης Μπογιατζής

Διδασκαλία κλακετών: Θάνος Δασκαλόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη Α΄: Εύη Νάκου

Βοηθός σκηνοθέτη Β΄: Θωμαή Τριανταφυλλίδου

Βοηθός σκηνογράφου: Σταύρος Μπαλής

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλέξανδρος Γαρνάβος

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Ανατολή Αθανασιάδου, Αγορίτσα Οικονόμου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Θέμης Πάνου, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Θανάσης Ραφτόπουλος, Σοφία Σεϊρλή, Υψιπύλη Σοφιά, Μαρία Τσιμά

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

Ο Γιώργος Κουτλής μιλά για την πειραματική σκηνή νέων δημιουργών

«Η Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου επαναλειτουργεί, πλέον ως Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών μετά από μια διακοπή δύο χρόνων. Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησαν ο Ανέστης Αζάς και ο Πρόδρομος Τσινικόρης, οι οποίοι συνέχισαν το έργο των προκατόχων τους —Στάθη Λιβαθινού και Νίκου Περέλη— η Πειραματική Σκηνή επιχειρεί να είναι ένας τόπος νέων αναπάντεχων ιδεών, ένας χώρος συνάντησης, ζύμωσης, δοκιμής, ανακάλυψης νέων τρόπων και νέων φωνών. Όπως υπόσχεται και ο τίτλος της, τα επόμενα τρία χρόνια στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών θα δείξουν τη δουλειά τους καλλιτέχνες που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της διαδρομής τους. Ο στόχος είναι, δηλαδή, να προτείνει και να δώσει χώρο η Πειραματική σε δημιουργούς που διαισθανόμαστε ότι θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Η φετινή σεζόν θα κινηθεί γύρω από τους εξής άξονες:

• Την ανάδειξη της εγχώριας δημιουργίας, καθώς προτείνουμε παραστάσεις που η πρώτη ύλη τους προέρχεται από δημιουργούς που ζουν και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Επιλέχθηκαν, λοιπόν, ιδέες και έργα της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας.

• Την επιθυμία να ανοίξει ο διάλογος πάνω στο τι μπορεί να συνιστά πρώτη ύλη για μια θεατρική παράσταση. Γι’ αυτόν τον λόγο έγινε μια επιλογή παραστάσεων με τελείως διαφορετική αφετηρία: θεατρικό έργο, λογοτεχνικά κείμενα, devised υλικό, αληθινές ιστορίες και μια παράσταση που αφορμή της είναι εικόνες κι όχι λόγος.

Ταυτόχρονα, πρόκειται να οργανωθούν διάφορες παράλληλες δράσεις, όπως αναλόγια και συζητήσεις με νέους και καταξιωμένους δημιουργούς με σκοπό να εμπνευστούμε, να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες, να αναστοχαστούμε πάνω στην τέχνη του θεάτρου και τη λειτουργία της.

Πιστεύοντας στις ανοιχτές διαδικασίες, επιλέχθηκαν σκηνοθέτες μετά από ανοιχτό κάλεσμα και ηθοποιοί μέσα από μία ανοιχτή ακρόαση με εντυπωσιακή προσέλευση. Τέλος, πιστεύοντας σε ένα θέατρο πολιτικό, προκλητικό και συνάμα ευαίσθητο, ελπίζω να γίνει η Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών ένα βήμα για να ακουστεί η φωνή της νέας γενιάς του θεάτρου μας» Γιώργος Κουτλής

ΘΕΑΤΡΟ REX – ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μπρικένα Γκίστο

Από 18 Νοεμβρίου 2022

Η περιπατητική παράσταση Τοπογραφία θανάτου ή Ας μην ξεχάσουμε ιχνηλατεί στο κέντρο της πόλης μια διαδρομή που σχηματίζεται από σημεία ποτισμένα με μνήμη. Κεντρικό θέμα οι δολοφονίες στον δημόσιο χώρο, με θύματα νέους και νέες που οραματίζονταν έναν πιο δίκαιο κόσμο. Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Ζακ Κωστόπουλος, Παύλος Φύσσας είναι ορισμένα από τα πρόσωπα στα οποία γίνονται αναφορές. Πρόσωπα εμβληματικά πια. Πρόσωπα που οι δολοφονίες τους έχουν τραυματίσει το κοινωνικό σώμα, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια σε μια ολόκληρη γενιά.

Η σκηνοθέτρια Μπρικένα Γκίστο, εστιάζοντας στο πολιτικό θέατρο του σήμερα, καλεί τους θεατές σε μια άλλου τύπου χαρτογράφηση της πόλης, μακριά από τα αναμενόμενα τουριστικά αξιοθέατα. Αντλεί υλικό από συνεντεύξεις, από αρχεία, αλλά και από τα αποτυπώματα που χαράχτηκαν στους δρόμους της πόλης: τις ονομασίες των οδών, τα συνθήματα στους τοίχους, τα αυτοσχέδια μνημεία και άλλες παρεμβάσεις. Οι ηθοποιοί υιοθετούν διαφορετικές οπτικές γωνίες για να μεταφέρουν τα γεγονότα μέσα από μια πολυφωνική αφήγηση. Η παράσταση ερευνά τα ίχνη που έχουν αφήσει τραυματικά γεγονότα στον αστικό ιστό και στη συνείδηση των κατοίκων και των περιπατητών/τριών, επιχειρώντας ταυτόχρονα να επαναοικειοποιηθεί τον δημόσιο χώρο. Κυρίως, όμως, μας καλεί να δούμε αυτή την περιδιάβαση στην Ιστορία ως ένα σπινθήρα ελπίδας για να μη σβήσει η λαχτάρα για αλλαγή.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μπρικένα Γκίστο

Δραματουργική σύνθεση-Βοηθός σκηνοθέτρια: Ιωάννα Λιούτσια

Μουσική: Γιάννης Ταυλάς

Καλλιτεχνικός σύμβουλος περιπατητικής και σκηνικών χώρων: Γιάννης Βαρβαρέσος

Στίχοι-Σύνθεση ρυθμικής απαγγελίας: Νατάσσα-Φαίη Κοσμίδου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Ερατώ Καραθανάση, Τάσος Ροδοβίτης, Γκαλ Ρομπίσα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Αφροδίτη Σόβολου

ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ

Όλη η αλήθεια για τα πραγματικά γεγονότα από το φανταστικό κράτος της Ωρυγίας

του Γιάννη Αποσκίτη

Σκηνοθεσία: Ορέστης Σταυρόπουλος

Από 1 Δεκεμβρίου 2022

Στις εγκαταστάσεις ενός στούντιο, στο γραφείο δύο κυβερνητικών υπαλλήλων και σε αμέτρητες οθόνες τηλεοράσεων, υπολογιστών και κινητών των πολιτών της Ωρυγίας, μιας φανταστικής χώρας που θυμίζει τον δικό μας κόσμο, εκεί εκτυλίσσονται οι Προβοκάτορες. Η πραγματικότητα βιώνεται ως ένας συνεχής κύκλος ειδήσεων που εξαπλώνονται αστραπιαία και ξεχνιούνται εξίσου γρήγορα. Όλα τα πρόσωπα του έργου μετεωρίζονται ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, γίνονται ηθοποιοί για να κατασκευάσουν μια εικόνα, μια είδηση. Αν όμως η αλήθεια δεν είναι πια απλώς υποκειμενική αλλά προϊόν κατασκευής, τότε τι σημαίνει αυτό για μας τους ίδιους και τις αναμνήσεις μας; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς πού αρχίζει και πού τελειώνει το θέαμα;

Διπλό βάπτισμα του πυρός για τον συγγραφέα Γιάννη Αποσκίτη και τον Ορέστη Σταυρόπουλο, απόφοιτο του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, με μια σουρεαλιστική κωμωδία που σατιρίζει τους μηχανισμούς της εξουσίας και των fake news. Οι δύο δημιουργοί στρέφουν τη ματιά τους στην εξάπλωση της μετα-αλήθειας στις σύγχρονες κοινωνίες, στον παραλογισμό που δεν αναγνωρίζουμε ως τέτοιο, αλλά ως φυσικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας και στην εργαλειοποίηση της αρχετυπικής ανάγκης του ανθρώπου να ανήκει σε ένα σύνολο που το ενώνει ένα κοινό αφήγημα.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Ορέστης Σταυρόπουλος

Συνεργάτης δραματουργός-Βίντεο: Δημήτρης Σταυρόπουλος

Σκηνικά-Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Κοστούμια: Όλγα Ευαγγελίδου

Κίνηση: Πωλίνα Ευαγγέλου

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Οδυσσέας Ζήκας

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Λάμπρος Γραμματικός, Χρήστος Κοντογεώργης, Εριέττα Μανούρη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Ιοκάστη Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Γιάννης Τσουμαράκης

ΔΕ ΦΑΪΝΑΛ ΘΟΛΟΥΘΙΟΝ

Βασισμένο σε κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Από 27 Ιανουαρίου 2023

Μια ομάδα καθημερινών ανθρώπων. Συναντιούνται στη σκηνή και οραματίζονται την επανάσταση. Μια επανάσταση που θα σαρώσει τη μέχρι τώρα ζωή τους και θα αλλάξει τα πάντα γύρω τους και μέσα τους. Κάθε απόπειρά τους όμως για αλλαγή καταλήγει με ευτράπελο τρόπο σε παταγώδη αποτυχία. Τα πρόσωπα συνεχίζουν να κινούνται σπασμωδικά, χωρίς να προλαβαίνουν να καταλάβουν τι πραγματικά έχουν ανάγκη. Μένουν εγκλωβισμένα σε ένα ατελείωτο κωμικοτραγικό τώρα. Θα καταφέρουν να βρουν την …τελική λύση;

Ο Σωτήρης Ρουμελιώτης, σκηνοθέτης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μεταφορά μη θεατρικών έργων στη σκηνή, καταπιάνεται με κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako, δύο σύγχρονων συγγραφέων-παρατηρητών της νεοελληνικής πραγματικότητας και των αδιεξόδων της. Το κυνικό χιούμορ τους, η σουρεαλιστική υπερβολή και κυρίως ο βαθύς αυτοσαρκασμός τους κρύβουν την ίδια στιγμή και μια σπαραχτική τρυφερότητα για την ανθρώπινη κατάσταση. Ή όπως χαρακτηριστικά ακούγεται κάποια στιγμή στην παράσταση: «Δεν είναι ζωή αυτή, αλλά τελικά είναι η ζωή μου».

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Καραδελόγλου

Μουσική: Γιώργος Χρυσικός

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Βίντεο: Διδώ Γκόγκου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Ερατώ Καραθανάση, Τάσος Ροδοβίτης, Γκαλ Ρομπίσα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Αφροδίτη Σόβολου, Κωνσταντίνος Τριαντακωνσταντής

GOODBYE, LINDITA

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Από 23 Μαρτίου 2023

Το Goodbye, Lindita διηγείται την ιστορία μιας οικογένειας. Μια σειρά από παράδοξα γεγονότα που συμβαίνουν στο σπίτι φέρνουν στην επιφάνεια έναν κόσμο κρυμμένο, φτιαγμένο από όνειρα και εφιάλτες, μια ανάποδη πραγματικότητα με τους δικούς της κανόνες, γνώριμη ίσως μέσα από τα παραμύθια. Οι κάτοικοι του σπιτιού έρχονται αντιμέτωποι με το σκοτάδι του θανάτου και μια μυστηριώδη πόρτα που μέχρι τώρα είχε μείνει ερμητικά κλειστή. Τι χρειάζεται να γίνει για να ολοκληρωθεί ο ύστατος αποχαιρετισμός; Πώς μπορεί να συνεχιστεί η ζωή; Τι σημαίνει (αυτός) ο θάνατος;

Ο Μάριο Μπανούσι, ένας πολυσχιδής νέος καλλιτέχνης που προτείνει ένα προσωπικό, χειροποίητο εικαστικό θεατρικό σύμπαν, εμπνέεται από το παρελθόν των Βαλκανίων, από ταφικά έθιμα και παραδόσεις πολλών χωρών για να φτιάξει μια παράσταση με κέντρο την απώλεια. Τα πρόσωπα καταφεύγουν στον λόγο μόνο όταν είναι απαραίτητο και η αφήγηση δομείται πάνω σε μια συνειρμική ακολουθία εικόνων που συνδέουν την κατάσταση του πένθους με μια νέα γέννηση. Η παράσταση είναι ένα σύγχρονο παραμύθι, μια παραβολή για τη ζωή μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Επιμέλεια Σκηνικών-Κοστουμιών: Μάριο Μπανούσι και οι Βούκενας-Πετρίδης

Μουσική: Εμμανουήλ Ροβύθης

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία- Μαρία Αλεξίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Χρυσή Βιδαλάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Μαγδαληνή Καραβάτου, Αφροδίτη Κατσαρού, Μάριο Μπανούσι, Ευτυχία Στεφάνου, Άννα Συμεωνίδου, Αλεξάνδρα Χασάνι

YES, WE CAN’T

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Από 19 Μαΐου 2023

Πέντε πρόσωπα στο απώτατο όριο της ψυχικής κόπωσης, πολίτες του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου, μέλη της κοινωνίας της επίδοσης βρίσκονται στο σημείο όπου δεν μπορούν να συνεχίσουν πια. Σε αυτή την ειλικρινή παραδοχή της αδυναμίας, της παραίτησης, αποκαλύπτεται η σημασία του άσκοπου, του παιχνιδιού, αυτού που φαίνεται να μην αποφέρει κανένα κέρδος. Πώς κινεί η κούραση το κάθε σώμα; Πώς μπορούν να αφουγκραστούν τις επιθυμίες τους που χάνονται μέσα στον σαματά της καθημερινής ζωής;

Η έρευνα της σκηνοθέτριας Μαριλένας Κατρανίδου πυροδοτήθηκε από τις ιδέες του φιλοσόφου Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για την «κοινωνία της κόπωσης». Σε μια εποχή όπου το «μπορώ» έχει αντικαταστήσει το «πρέπει» ως βασικός άξονας οργάνωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος συνδέεται στενά με την έννοια της κόπωσης, του burn-out. Η συνεχής κατάφαση στην παραγωγικότητα, την υπερδραστηριότητα, το κυνήγι της τελειότητας και τελικά στην αυτο-εκμετάλλευση οδήγησαν σε μια επίφαση ευτυχίας. Η παράσταση ερευνά την απόσταση από τον αυτοματισμό στον αυθορμητισμό και από το αδιέξοδο στο παιχνίδι. Μια πρωτότυπη σκηνική σύνθεση αφιερωμένη στις κινήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Μήπως όμως αυτές μπορούν να προσφέρουν μια διέξοδο από την ασφυξία της σύγχρονης ζωής;

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Δραματουργική σύνθεση: Ηλιάνα Καλαδάμη-Γιώργος Κριθάρας

Σκηνικά-Κοστούμια: Διδώ Γκόγκου

Κίνηση: Χρήστος Στρινόπουλος

Μουσική: Δήμος Βρίζας

Φωτισμοί: Ελένη Χούμου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μπάμπης Γαλιατσάτος, Άρης Μπαλής, Μάριο Μπανούσι, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Αλεξάνδρα Χασάνι

Μουσικός επί σκηνής: Δήμος Βρίζας

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Το Μικρό Εθνικό απευθύνεται σε παιδιά και νέους κάθε ηλικίας, στοχεύοντας πάντα σε ένα θέατρο ποιότητας, με τη δυναμική να συναρπάσει, να αφυπνίσει και να μεταμορφώσει.

Τη σεζόν 2022-23 μπορείτε να απολαύσετε ένα ευρύ και ολοκληρωμένο ρεπερτόριο για το νεανικό μας κοινό στην παιδική και στην εφηβική σκηνή. Τρεις διαφορετικές παραστάσεις, ιστορίες που αγκαλιάζουν τις αλήθειες της ζωής με ευαισθησία και περιέργεια, κεντρίζουν τη φαντασία, γεννούν ελπίδα, αμφισβητούν και εξερευνούν τον κόσμο μας και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτόν. Διαφορετικοί καλλιτέχνες προσκαλούνται και προετοιμάζουν δουλειές για παιδιά και εφήβους, αποδεικνύοντας πως το θέατρο για νεανικό κοινό είναι ένα γόνιμο πεδίο καλλιτεχνικής δράσης.

Παράλληλα, το Μικρό Εθνικό είναι ένας χώρος ανάπτυξης ενός πολυδιάστατου πλέγματος καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων: εργαστήρια για άτομα από 3 έως 65+, εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα σε συνάρτηση με τις παραστάσεις, που προσφέρονται στον χώρο του σχολείου και επεκτείνουν τη θεατρική εμπειρία στην τάξη, απόπειρες δημιουργίας νέων θεατρικών έργων για παιδιά και νέους, πρωτοβουλίες που εκμηδενίζουν τις γεωγραφικές αποστάσεις και φέρνουν κοντά νέους και νέες από όλη την Ελλάδα μέσα από τη δημιουργία.

Τελικός στόχος όλων των πρωτοβουλιών του Μικρού Εθνικού είναι η γνωριμία μικρών και μεγάλων με τη μαγευτική τέχνη του θεάτρου, τη συλλογική δημιουργία, τη θεατρική διαδικασία ως εμπειρία που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο θέασης του κόσμου.

Σοφία Βγενοπούλου

ΘΕΑΤΡΟ REX- ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η ΧΑΪΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ

του Ανδρέα Φλουράκη

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Από 28 Οκτωβρίου 2022

Μπορεί ένα μικρό παιδί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή; Μπορεί ένα πλάσμα που δεν αποφασίζει για τίποτα το ίδιο, να μετασχηματίσει αποφασιστικά τους πάντες και τα πάντα γύρω του μόνο με τη δύναμη της ψυχής του; Μπορεί να μαλακώσει καρδιές απολιθωμένες από την απώλεια, να «ξεβολέψει» μικρούς και μεγάλους, κινητοποιώντας τους προς τη ζωή; Η απάντηση είναι ναι. Ένα ναι τόσο μεγάλο, τόσο ζεστό και φωτεινό όσο και το «ναι» που η ίδια η Χάιντι λέει στη ζωή. Το λέει φωνάζοντας και γελώντας και παίζοντας και κουτρουβαλώντας με τους φίλους της, το λέει στα όνειρά της και στα τραγούδια της, το λέει κλαίγοντας και αντέχοντας και χάνοντας και συνεχίζοντας κι ελπίζοντας και ανακαλύπτοντας.

«Μια ιστορία για παιδιά και για όσους αγαπούν τα παιδιά», αυτός ήταν ο υπότιτλος που η Γιοχάνα Σπίρι, διάλεξε για το μυθιστόρημά της, την Χάιντι. Σήμερα, σχεδόν 150 χρόνια αργότερα, η Χάιντι έχει γνωρίσει αμέτρητες διασκευές και έχει γίνει σύμβολο της θέλησης για ζωή. Η Ιώ Βουλγαράκη μαζί με έναν θίασο αποτελούμενο από τρεις γενιές ηθοποιών και τρεις μουσικούς επί σκηνής έρχεται να ξανα-συστήσει σε μικρούς και μεγάλους αυτήν τη συγκλονιστικά διαχρονική ιστορία σε μία σύγχρονη, συγκινητική μουσική εκδοχή από τον πολυβραβευμένο Ανδρέα Φλουράκη.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Σκηνικά: Μαγδαληνή Αυγερινού

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κινησιολογία-Χορογραφία: Κατερίνα Φώτη

Μουσική-Στίχοι: Δημήτρης Τάσαινας

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Δραματολόγος παράστασης: Μαρία Καρανάνου

Βοηθός σκηνοθέτριας Α΄: Δέσποινα Σταυρίδη

Βοηθός σκηνοθέτριας Β΄: Βαρβάρα Νταλιάνη

Βοηθός σκηνογράφου: Ξένια Παπατριανταφύλλου

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρίνα Κουλούρη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Νοεμί Βασιλειάδου, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Αλέξης Κωτσόπουλος, Λαέρτης Μαλκότσης, Ιουστίνα Ματσιασέκ, Ντίνα Μιχαηλίδου, Χριστίνα Μπρέκου, Δημήτρης Τάσαινας, Γιώτα Φέστα, Χριστίνα Χριστοδούλου

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

του Φρανκ Βέντεκιντ

σε διασκευή της Άνια Ράις

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης

Από 23 Νοεμβρίου 2022

Μια ομάδα μαθητών, εγκλωβισμένων σε ένα άνυδρο εκπαιδευτικό περιβάλλον και σ’ έναν καταπιεστικό περίγυρο που δεν τους καταλαβαίνει και δεν τον καταλαβαίνουν, πασχίζουν να ανακαλύψουν το σώμα τους, την ψυχή τους και τον κόσμο. Η μεγάλη σιωπή της οικογένειας γύρω από τις σχέσεις και το σεξ, η υποκρισία της κοινωνίας και η προβληματική σχέση με το διαδίκτυο τους αναγκάζουν να στραφούν ο ένας στον άλλον για υποστήριξη –χωρίς να μπορούν πάντα να τη βρουν. Στη σύγχρονη διασκευή της βραβευμένης Άνια Ράις, το κλασικό αριστούργημα του Φρανκ Βέντεκιντ συναντά τους έφηβους του σήμερα, το ίδιο αφυπνισμένους και το ίδιο αβοήθητους, σε μια εποχή που ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί δυνατότητα διασύνδεσης αλλά και επιβεβαίωση της απομόνωσής τους.

Το Ξύπνημα της άνοιξης, αυτό το «λυρικό κατηγορητήριο για τις πουριτανικές δεισιδαιμονίες» όπως χαρακτήρισε το έργο ο Κένεθ Τάιναν, λογοκρίθηκε επί δεκαετίες, γιατί τολμάει να κάνει τις πιο σημαντικές και δύσκολες ερωτήσεις. Ιδωμένες μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα, αυτές οι ίδιες ερωτήσεις αντηχούν και στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Γιάννης Καραούλης: πώς προσεγγίζουμε τον πραγματικό Άλλον, αυτόν που βρίσκεται απέναντί μας και όχι μέσα σε μια οθόνη; Πώς ανακαλύπτουμε τον σεξουαλικό μας προσανατολισμό, πώς αποτολμούμε την έναρξη της ερωτικής μας ζωής; Με εφηβική ένταση, εκρηκτική κίνηση, σύγχρονη μουσική, βίντεο και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στον ρεαλισμό και στον εξπρεσιονισμό, η παράσταση αγκαλιάζει τον «αυθάδη» και ποιητικό χαρακτήρα του έργου του Βέντεκιντ, θυμίζοντάς μας πως όσο υπάρχει πάνω στον πλανήτη ο άνθρωπος, η εφηβεία θα είναι πάντοτε η εποχή της άνοιξης.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Σοφία Γρηγορίου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης

Δραματουργική επεξεργασία: Λητώ Τριανταφυλλίδου-Γιάννης Καραούλης

Σύμβουλος δραματουργίας-Δραματολόγος παράστασης: Ειρήνη Μουντράκη

Σκηνικά-Κοστούμια: Εδουάρδος Γεωργίου

Κίνηση: Φρόσω Κορρού

Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Στίχοι: Λητώ Τριανταφυλλίδου-Γιάννης Καραούλης

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Αμπουμόγλι

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Κωνστάντσια Σαραφιάνου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Ασημίνα Αναστασοπούλου, Αναστάσης Γεωργούλας, Χρήστος Κραγιόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντέας, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Φανή Ξενουδάκη, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Ελένη Μολέσκη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Γιώργος Πατεράκης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Η δημιουργία της Εφηβικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΜΑΣΑΙ

Βασισμένο σε έργα του Νόελ Γκρεγκ

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

Από 28 Απριλίου 2023

Όλα όσα δεν σου είπαν. Για το μαχαίρι που έκρυβε η Κοκκινοσκουφίτσα μέσα στο πανέρι, για τη μοναξιά που κάποτε φτάνει να σε βαραίνει σαν μολύβι, για τα αδηφάγα τέρατα που ζούνε μέσα στο ίδιο σου το σώμα και σε τρώνε από μέσα. Για τις μάγισσες που λένε μόνο αλήθειες, που μιλούν για τους δεκάδες τρόπους που έχουμε βρει οι άνθρωποι να εξοντώνουμε ο ένας τον άλλον, για τους έρωτες με τα σουβλερά δόντια, τους παλιούς ήρωες που ξεφτίζουν και τα όνειρα που ξεχειλώνουν. Οι ιστορίες που σε μεγάλωσαν ξαναγυρνούν για να σε στοιχειώσουν –ή να σε λυτρώσουν– τρομακτικές, αδυσώπητες αλλά και πιο αληθινές από ποτέ. Μια ομάδα από ηθοποιούς και εφήβους τολμούν να μπουν μαζί στο βαθύ, σκοτεινό δάσος των παιδικών μας παραμυθιών, αναζητώντας όλη την κωδικοποιημένη αλήθεια που κρύβουν για τη σκληρότητα του κόσμου αλλά και για το τι σημαίνει να είσαι νέος μέσα σε αυτόν.

Στην παράσταση Ιστορίες για να μην κοιμάσαι, σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου, τρία από τα ωραιότερα έργα του Γκρεγκ (Tin Soldier, Hood in the Wood και Tasty Tale) μπλέκονται με τις αναζητήσεις, τα όνειρα και τους εφιάλτες των νέων στην Ελλάδα του 2022. Η περιθωριοποίηση του διαφορετικού, η καταπίεση της σεξουαλικότητας και κάθε μορφής ελευθερίας, η βία, η κακοποίηση, η υπερκαταναλωτική μας κουλτούρα αλλά και η γενναιότητα, η ανθεκτικότητα και η ελπίδα, η αναζήτηση της αυθεντικότητας και η γυναικεία χειραφέτηση είναι λίγα μόνο από τα μονοπάτια που οι ιστορίες αυτές φωτίζουν με απαράμιλλο χιούμορ, ποιητική γλώσσα και εφηβική τόλμη. Ιστορίες που θα μας αφυπνίσουν. Ιστορίες που δεν θα μας αφήσουν να κλείσουμε μάτι, αναγκάζοντάς μας, αντιθέτως, να το στρέψουμε προς τις πραγματικές αγωνίες των νέων σήμερα.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

Σύμβουλος δραματουργίας: Ειρήνη Μουντράκη

(Η διαμόρφωση της ταυτότητας της παράστασης είναι σε εξέλιξη. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα).

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Ασημίνα Αναστασοπούλου, Αναστάσης Γεωργούλας, Χρήστος Κραγιόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντέας, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Φανή Ξενουδάκη, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Ελένη Μολέσκη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Γιώργος Πατεράκης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Η δημιουργία της Εφηβικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ

36 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου, με εκατοντάδες συμμετέχοντες/-ουσες τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζονται για ακόμη μια χρονιά με ανανεωμένες προτάσεις για παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες κάθε ηλικίας. Στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου σε ένα υποστηρικτικό, δημιουργικό, ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον. Και, συνεχίζοντας την παράδοσή μας, θέτουμε στο κέντρο της θεατρικής διαδικασίας τους ίδιους τους συμμετέχοντες/-ουσες, κάνοντάς τους συν-δημιουργούς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα εργαστήρια διδάσκουν έμπειροι καλλιτέχνες και θεατροπαιδαγωγοί, συνεργάτες του Εθνικού Θεάτρου.

Αναλυτικά, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τακτικά εργαστήρια εδώ:

https://www.n-t.gr/el/educ/workshops

ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Το Εθνικό Θέατρο οργανώνει φέτος μια σειρά από συζητήσεις πάνω σε φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την τέχνη. Η πρώτη συζήτηση που θα ανοίξει αυτόν τον κύκλο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στις 19.00 στην Κεντρική Σκηνή, στο κτήριο Τσίλλερ, με θέμα: «Το ελληνικό θέατρο στην εποχή του #MeToo».

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Μόσχος και οι εξής ομιλητές και ομιλήτριες: η ηθοποιός, χορογράφος και σκηνοθέτρια Φένια Αποστόλου, η σκηνοθέτρια Ιώ Βουλγαράκη, ο ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ακύλλας Καραζήσης, ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου «Προσκήνιο» Δημήτρης Καραντζάς, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ίντρα Κέιν, η ηθοποιός Ρένια Λουιζίδου, ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σ.Ε.Η. Σπύρος Μπιμπίλας, η ηθοποιός Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δραματουργός και σύμβουλος καλλιτεχνικής διεύθυνσης, Σοφία Ευτυχιάδου.

Οι συνεργασίες του Εθνικού θεάτρου

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

Το Εθνικό συμπράττει με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου Έλληνα δραματουργού. Οι δύο ιστορικοί θεατρικοί οργανισμοί που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του Ιάκωβου Καμπανέλλη ως ενός από τους κορυφαίους δραματουργούς της σύγχρονης ελληνικής γραφής, θα συνεργαστούν για να τιμήσουν από κοινού τον σημαντικό Έλληνα συγγραφέα. Στο πλαίσιο αυτό θα παιχτεί στο Θέατρο της Οδού Φρυνίχου Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια, σε σκηνοθεσία του Γιάννου Περλέγκα. Παράλληλα, στο Εθνικό Θέατρο, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Τσίλλερ, θα πραγματοποιηθεί Βραδιά μνήμης στις αρχές Δεκεμβρίου 2022, με θέμα τις παραστάσεις του Ιάκωβου Καμπανέλλη που έχουν ανέβει στο παρελθόν στα δύο θέατρα, σε κοινή επιμέλεια των δύο θεατρικών οργανισμών και με τη συνεργασία της Κατερίνας Καμπανέλλη.

Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Θέατρο Τέχνης

Σκηνοθεσία: Γιάννος Περλέγκας

Θέατρο της Οδού Φρυνίχου

Από 28 Οκτωβρίου 2022

Στο συνοικιακό υπαίθριο «Νυχτερινό κέντρο η Μαρία» τραγουδάει η Στέλλα, μια γυναίκα ανεξάρτητη, ανυπότακτη και αδιάφορη για τον κοινωνικό αντίκτυπο που προκαλεί η ελεύθερη ζωή της. H Στέλλα επιμένει να ορίζει η ίδια τον εαυτό της, να ζει τον έρωτα χωρίς όρια και να μην συμβιβάζεται με τα κοινωνικά «πρέπει». Η συνάντησή της με τον Μίλτο θα αποβεί μοιραία…

Το έργο, γραμμένο το 1954, δίνει ζωή σε έναν κόσμο που με τα ρεμπέτικα και το γλέντι προσπαθεί να αποδράσει από την καταπιεστική καθημερινότητα και την οικονομική κρίση σε μια εποχή που η κοινωνία προσπαθεί να διαμορφώσει την ταυτότητά της και να ανακάμψει από τα ερείπια του Εμφυλίου.

Η παράσταση ξεκίνησε τη διαδρομή της το 2020, στη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας ως παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, η οποία, όμως, λόγω πανδημίας, προβλήθηκε μόνο διαδικτυακά για μία φορά. Η σύμπραξη των δύο ιστορικών θεάτρων –Εθνικού και Θεάτρου Τέχνης– για το εκ νέου ανέβασμα της Στέλλας με τα κόκκινα γάντια δίνει τη δυνατότητα να συναντήσει αυτή η παράσταση ζωντανά το κοινό της, τιμώντας την ίδια στιγμή τη μνήμη του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Γιάννος Περλέγκας

Σκηνικά: Γιάννος Περλέγκας-Λουκία Χουλιάρα

Κοστούμια: Λουκία Χουλιάρα

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Βίντεο: Μαρία Αθανασοπούλου

Μουσική διδασκαλία: Στράτος Γκρίντζαλης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Ανθή Ευστρατιάδη, Σοφία Κόκκαλη, Κατερίνα Λυπηρίδου, Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιάννος Περλέγκας, Εύη Σαουλίδου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Μιχάλης Τιτόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Στράτος Γκρίντζαλης

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Εθνικό Θέατρο συνεργάζεται με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για το ανέβασμα της παράστασης Συνέβη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου.

Συνέβη στην Ελλάδα

Σκηνοθεσία: Νίκος Χατζόπουλος

Σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο

Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, 2023



Στους δύο αιώνες του νεοελληνικού κράτους, οι επιλογές μας σε κρίσιμες στιγμές καθόρισαν την πορεία μας μέχρι σήμερα. Επηρέασαν τη μορφή της ζωής μας με τρόπους που ίσως δεν τους αναλογιζόμαστε. Αυτά τα κομβικά γεγονότα, με τις αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις και ερμηνείες τους, θα φωτιστούν σε μια σειρά από επτά σκηνικές δράσεις-παραστάσεις, με σκοπό να προκύψει μια γόνιμη συζήτηση γύρω από τη σημερινή μας ταυτότητα.

Επιμέλεια δράσης-Σύνθεση κειμένων-Σκηνοθεσία: Νίκος Χατζόπουλος

Σύμβουλος δραματουργίας: Πλάτων Μαυρομούστακος

Ιστορικός σύμβουλος: Άννα Καρακατσούλη

Συντονισμός ερευνητικής ομάδας: Ολυμπία Γλυκιώτη, Ελένη Κουτσιλαίου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Εθνικό Θέατρο, πιστεύοντας σε μια κουλτούρα συνεργειών πολιτιστικών οργανισμών, θα συνεργαστεί στενά στο μέλλον με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπως συμφώνησαν πρόσφατα οι δύο καλλιτεχνικοί διευθυντές των δύο θεάτρων, Γιάννης Μόσχος και Αστέρης Πελτέκης. Λεπτομέρειες για το πλαίσιο της συνεργασίας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το Εθνικό στο Ελ Βενιζέλος

TRAVEL THROUGH THEATRE ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Μια νέα έκθεση του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

To Εθνικό Θέατρο και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεργάζονται για ακόμη μία φορά και παρουσιάζουν την έκθεση Travel Through Theatre από τις 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου του 2023. Η νέα έκθεση αναδεικνύει το πώς η τέχνη ενώνει τον κόσμο καταργώντας κάθε είδους σύνορα. Το θέατρο από τη γέννησή του μας θυμίζει συνεχώς πως είμαστε όλοι επιβάτες πάνω στο ίδιο μέσο, της μίας και μοναδικής γης.

Στο επίπεδο των Αφίξεων, ένας θεατρικός χάρτης μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε έναν κόσμο χωρίς σύνορα και χώρες, έναν κόσμο ανοιχτό που ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς. Ένας ενδεικτικός –και σε καμία περίπτωση εξαντλητικός– θεατρικός χάρτης με επιδραστικούς συγγραφείς, τους οποίους μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα με τη χρήση QR codes που μας αποκαλύπτουν στοιχεία για τη ζωή και τη δραματουργία τους, φωτογραφίες από παραστάσεις των έργων τους στο Εθνικό Θέατρο αλλά και θησαυρίσματα από τα κείμενά τους.

Επίσης, οι επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το κοστούμι του Μολιέρου από το ομώνυμο έργο του Μπουλγκάκοφ (Κεντρική Σκηνή 2020, σκην. Στάθης Λιβαθινός). Το κοστούμι είναι της ενδυματολόγου Ελένης Μανωλοπούλου και το φορούσε στην παράσταση ο Σταμάτης Φασουλής που ερμήνευε τον Μολιέρο.

Το Εθνικό Θέατρο είναι ο πρώτος πολιτιστικός φορέας που συνεργάστηκε με το Δ.Α.Α. Η συνεργασία των δύο φορέων ξεκίνησε μέσα από χορηγίες και συνεχίστηκε και με καινοτόμες δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Θέατρο παρουσίασε με την ευκαιρία των 10 χρόνων λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα την Αντιγόνη του Σοφοκλή στον χώρο των αναχωρήσεων, μια παράσταση για εφήβους και το 2018, στο πλαίσιο του Fly me to the moon, παρουσιάστηκε μέρος της παιδικής παράστασης Μόμο του Μίχαελ Έντε. Το 2019 οι δύο φορείς συνεργάστηκαν για την έκθεση Προορισμοί στο Επίπεδο των Αναχωρήσεων, μια έκθεση-ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο κυρίως μέσα από φωτογραφικό υλικό των ιστορικών παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου.

Έκθεση Travel Through Theatre

Διάρκεια έκθεσης: 12 Σεπτεμβρίου 2022- 31 Μαρτίου 2023

Χώρος: Τέχνη & Πολιτισμός, Επίπεδο Αφίξεων (Έξοδος 1)

Δωρεάν Είσοδος

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

«ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Η «Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου» αποτελεί μετεξέλιξη της δραστηριότητας «Εβδομάδα Κυπριακού Θεατρικού Έργου στην Αθήνα», η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2009 – 2018 έξι φορές. Η διοργάνωση στοχεύει να προβάλλει τη διαρκώς εξελισσόμενη κυπριακή θεατρική δημιουργία στον ελλαδικό χώρο, προτείνοντας έναν δημιουργικό καλλιτεχνικό διάλογο, όχι μόνο με τα αντίστοιχα ελλαδικά θεατρικά σχήματα αλλά και με το ελλαδικό κοινό. Παράλληλα, απώτερος σκοπός είναι να προωθήσει σημαντικές κυπριακές θεατρικές παραγωγές, οι οποίες δεν έχουν την ευκαιρία να παρουσιαστούν —εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων μόνο— και εκτός των συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα δοθεί έτσι η δυνατότητα παρουσίασης μιας πιο πολύπλευρης και πολυσυλλεκτικής εικόνας για την κυπριακή θεατρική δημιουργία του σήμερα.

Η «Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου» διοργανώνεται από το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Μορφωτικού Γραφείου της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα-Σπίτι της Κύπρου.

Στη φετινή, πρώτη διοργάνωση της «Εβδομάδας Κυπριακού Θεάτρου», συμμετέχουν δύο παραγωγές οι οποίες παρουσιάστηκαν με επιτυχία στις κυπριακές θεατρικές σκηνές το 2020 και το 2021.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κεντρική Σκηνή, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, στις 21:00

ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ του Κρίστοφερ Χάμπτον



Θέατρο Rex-Σκηνή «Κατίνα Παξινού», Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΟ του Σάμιουελ Μπέκετ



ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

του Κρίστοφερ Χάμπτον

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος

Το Σατιρικό Θέατρο και η Alpha Square παρουσιάζουν το έργο του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Χάμπτον, Μια ζωή γερμανική, με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Έχοντας δώσει την πανελλήνια πρώτη στις 6 Μαρτίου 2020, στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, επιστρέφει για μία μόνο παράσταση στην Αθήνα, στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Κυπριακού Θεάτρου».

Το έργο βασίζεται στις μαρτυρίες της Μπρουνχίλντε Πόμσελ, η οποία διατέλεσε γραμματέας του Γιόζεφ Γκέμπελς. Το 2016 η Πόμσελ, σε προχωρημένη ηλικία, δέχτηκε να μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για την περίοδο που δούλευε για τους Ναζί, στο ντοκιμαντέρ Ein Deutsches Leben, σε σκηνοθεσία της βιενέζικης κολεκτίβας των Κρίστιαν Κρούνες, Φλόριαν Βέιγκενσμερ, Ρόλαντ Σρότχοφερ και Όλαφ Σ. Μίλερ. Ο Κρίστοφερ Χάμπτον άντλησε το υλικό του έργου του από τις απομαγνητοφωνημένες σελίδες των συζητήσεων που έκανε η κολεκτίβα των σκηνοθετών με την Πόμσελ και το αποτέλεσμα είναι ένα συνταρακτικό έργο.

Στην παράσταση, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη προσφέρει ένα καθηλωτικό ρεσιτάλ ερμηνείας. Για την ερμηνεία της αυτή, καθώς και για την πλούσια και πολυδιάστατη προσφορά της στα κυπριακά θεατρικά δρώμενα, τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο ΘΟΚ 2020.

Η παραγωγή Μια ζωή γερμανική, που παρουσιάστηκε τη θεατρική περίοδο 2019-2020 και 2020-2021, αποτελεί μια πρώτη σύμπραξη μεταξύ του Σατιρικού Θεάτρου και της Alpha Square.

Ταυτότητας παράστασης

Μετάφραση: Ανθή Ζαχαριάδου

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος

Σκηνικά-Κοστούμι: Λάκης Γενεθλής

Προβολές-Φωτογραφίες: Νίκος Μυλωνάς

Φωτισμοί: Αχιλλέας Μουσκής

Χειρισμός προβολών και ήχου: Κώστας Χαραλάμπους

Ερμηνεύει η Δέσποινα Μπεμπεδέλη

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΟ

του Σάμιουελ Μπέκετ

Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος

Η βραβευμένη παραγωγή του θεάτρου ΑντίΛογος, Περιμένοντας τον Γκοντό, σε διασκευή και σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, παρουσιάζεται για μία μόνο παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου στη Σκηνή «Κατίνα Παξινού»-Θέατρο Rex, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Κυπριακού Θεάτρου».

Δύο χρόνια, μετά από παραστάσεις που διέγραψαν μια άκρως επιτυχημένη διαδρομή σε όλη την Κύπρο και μετά από την ιστορική βράβευση στο Φεστιβάλ Θεάτρου Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη (για πρώτη φορά κυπριακό θέατρο βραβεύτηκε στην Τουρκία, λαμβάνοντας το Βραβείο Σκηνοθέτη και το Βραβείο Α’ ανδρικού Ρόλου —εξ ημισείας στους Izel Seylani και Γιώργο Κυριάκου), η παραγωγή Περιμένοντας τον Γκοντό ταξιδεύει στην Αθήνα. Η παράσταση επιχειρεί, για πρώτη φορά στα κυπριακά θεατρικά δρώμενα, να παρουσιάσει το εμβληματικό έργο του Μπέκετ στην κυπριακή διάλεκτο (της ελληνικής και τουρκικής γλώσσας). Η έντονη ανάγκη για επικοινωνία των δυο κεντρικών ηρώων εξοστρακίζει κάθε εμπόδιο στη συνεννόησή τους, ακόμη και αυτό της γλώσσας.

Ο σκηνοθέτης τοποθετεί τους δύο ήρωες του έργου στην πράσινη γραμμή στη Λευκωσία. Δύο παρίες περιφέρονται άσκοπα στη διάρκεια της μέρας και λίγο πριν τη νύχτα, καταλήγουν σε ένα μέρος στη μέση του πουθενά, όπου περιμένουν την έλευση κάποιου κυρίου Γκοντό, ο οποίος, όμως, ποτέ δεν έρχεται. Οπωσδήποτε, όμως, θα έρθει αύριο. Έτσι η ζωή τους, καθώς περιστρέφεται γύρω από την πάντα επικείμενη και πάντα αναβαλλόμενη άφιξη του Γκοντό, δεν αποκτά κανέναν άλλο λόγο ύπαρξης. Αυτό που μένει είναι η συνάντησή τους και η αναμονή. Μπροστά στον θεατή ξεδιπλώνεται το θέατρο του παραλόγου, όπως ακριβώς βιώνεται τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια στην Κύπρο.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Διασκευή: Κώστας Σιλβέστρος

Ηχητικό τοπίο: Αντώνης Αντωνίου

Σκηνικά-κοστούμια: Θέλμα Κασουλίδου

Φωτισμοί: Κούλης Σιαμπτάνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Παφίτης

Χειρισμός φωτισμών: Κ.Σ. Ηχοτεχνική Εκδηλώσεις Λτδ

Μεταφράσεις: Μαρία Σιακαλλή

Φωτογραφίες: Χρίστος Αβρααμίδης

Παραγωγή: θέατρο ΑντίΛογος

Διανομή: Izel Seylani, Γιώργος Κυριάκου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

ΣΤΟ DIVERSE AS WE ARE (DAWA) FESTIVAL ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ

Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει με δύο δράσεις για τη συμπερίληψη στην τέχνη στο Diverse As We Are (DAWA) FESTIVAL-Διεθνές Φεστιβάλ Συμπεριληπτικού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Σαγκάη.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που παρουσιάζει περισσότερες από 30 καλλιτεχνικές παραγωγές και πρωτοποριακές πολιτιστικές δράσεις από καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρίες από την Ευρώπη, την Κίνα και τον κόσμο όλο. Ένα φεστιβάλ που φέρνει κοντά νέους επαγγελματίες, άτομα διαφορετικού κοινωνικού υπόβαθρου, νεότερες και μεγαλύτερες γενιές και καλωσορίζει τους φίλους του πολιτισμού και της τέχνης, μια γιορτή που συμπεριλαμβάνει όλους, όλες, όλα. Το DAWA FESTIVAL είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ στην Κίνα που γιορτάζει τη διαφορετικότητα και την ένταξη με αυτόν τον μοναδικό και καινοτόμο τρόπο.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2022 στη Σαγκάη και μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του www.dawa-festival.com. Αποτελείται από εκθέσεις, ζωντανές παραστάσεις, προβολές, εργαστήρια, δημόσιες ομιλίες, προβολές ταινιών, αθλητικές εκδηλώσεις. Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει με τη συνεργασία του Ελληνικού Προξενείου στη Σαγκάη με δύο δράσεις:

Η πρώτη έχει τίτλο «Η Λωξάντρα Λούκας σπάει τα στερεότυπα». Η Λωξάντρα Λούκας είναι το πρώτο άτομο με σύνδρομο Down που εργάστηκε ως ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο, παίζοντας τον ρόλο του παιδιού στο έργο Φουέντε Οβεχούνα του ισπανού θεατρικού συγγραφέα Λόπε δε Βέγα, σε μια παράσταση που σκηνοθέτησε η Ελένη Ευθυμίου στην Κεντρική Σκηνή του κτηρίου Τσίλλερ (2021). Πρόκειται για ένα βίντεο σε σκηνοθεσία Πάτροκλου Σκαφίδα που παρακολουθεί όλες τις κρίσιμες στιγμές και τις αποφάσεις που έκαναν το όνειρο της Λωξάντρας πραγματικότητα. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτρια Ελένη Ευθυμίου. Την εισαγωγή θα κάνει η Σοφία Ευτυχιάδου, Δραματουργός, Σύμβουλος Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης στο Εθνικό Θέατρο.

Η δεύτερη δράση έχει τίτλο «Το ταξίδι: Ανυπομονώντας». Πρόκειται επίσης για ένα βίντεο σε σκηνοθεσία Πάτροκλου Σκαφίδα που καταγράφει ένα εξαιρετικά πολύτιμο «ταξίδι» που έλαβε χώρα το 2017 στο Εθνικό Θέατρο. Το 2017, στο πλαίσιο του Μικρού Εθνικού, ξεκίνησε το πρόγραμμα «Θέατρο στα Ελληνικά», ένα εντατικό θεατρικό εργαστήριο που χρησιμοποιούσε το θέατρο ως εργαλείο για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο εργαστήριο που κατέληξε σε παράσταση –υπό την καθοδήγηση της Σοφίας Βγενοπούλου, σκηνοθέτριας και υπεύθυνης του Μικρού Εθνικού– συμμετείχαν 20 πρόσφυγες ηλικίας 14-19 ετών, προερχόμενοι από Ανοιχτές δομές φιλοξενίας και Διαμετακομιστικές Εγκαταστάσεις Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, πέντε Έλληνες έφηβοι και μια ομάδα δέκα ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου. Η δύναμη αυτής της διαπολιτισμικής ομάδας ήταν η πεποίθηση ότι το θέατρο μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει τις ζωές των ανθρώπων. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει με τη σκηνοθέτρια Σοφία Βγενοπούλου την εισαγωγή θα κάνει η Υπεύθυνη Δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου, Ειρήνη Μουντράκη.

Loxandra Lucas breaks the stereotypes

Πέμπτη, 22.9.2022 στις 14.00 ώρα Ελλάδας

Link εκδήλωσης: https://www.goethe.de/prj/daw/en/ver/cal.cfm?event_id=23115012

και

The Journey: Looking Forward

Πέμπτη, 22.9.2022 στις 15.00 ώρα Ελλάδας

Link εκδήλωσης: https://www.goethe.de/prj/daw/en/ver/cal.cfm?event_id=23115054

Project Managers: Σοφία Ευτυχιάδου-Ειρήνη Μουντράκη

Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, απαιτείται προεγγραφή.

Το «Diverse As We Are» FESTIVAL είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από τους Ευρωπαϊκούς Χώρους Πολιτισμού και την EUNIC, με την υποστήριξη της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Πεκίνο, οργανώθηκε, υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται από περισσότερους από 30 πολιτιστικούς εταίρους και ιδρύματα με έδρα τη Σαγκάη, την Ευρώπη, την Κίνα και τον κόσμο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΠΑΚ)

Το Εθνικό Θέατρο συμπληρώνει φέτος τέσσερα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας σε καταστήματα κράτησης μέσα από το Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ), που έθεσε υπό την Αιγίδα του το 2018, αρχικά στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων του Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) και στη συνέχεια στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (ΨΚΚ), όπου μόλις τον περασμένο Ιούνιο ανέβηκε η μαύρη κωμωδία ΙΙ Μεραρχίας 43, ένα έργο γραμμένο από την ομάδα των κρατουμένων. Επιπλέον, το Εθνικό Θέατρο έχει προσφέρει συμβουλευτικά την τεχνογνωσία του στα Καταστήματα Κράτησης Θήβας, Κορίνθου, Χανίων και Θεσσαλονίκης. Από την αρχή της λειτουργίας του, το ΕΠΑΚ δεν έπαψε να συγκεντρώνει την προσοχή ειδικών, θεσμών και των ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, κάθε χρόνο προσελκύει ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες χάρη στη συνέχεια και συνέπεια του εργαστηρίου, στον σεβασμό με τον οποίον αντιμετωπίζονται οι κρατούμενοι, στη σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί μεταξύ εκείνων και του εμψυχωτή, στην πανθομολογούμενη ωφέλεια που προγράμματος στους κρατούμενους. Τα συμπεράσματα, εξάλλου, της δράσης έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή fora και έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο καλών πρακτικών του Convicts Upskilling Pathways Good Practises Guide. Έτσι, το Εθνικό Θέατρο αναδεικνύεται ως αναμφισβήτητος διαμορφωτής της πολιτιστικής, παιδαγωγικής, μορφωτικής και ψυχαγωγικής ανάπτυξης μιας τόσο ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας.

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο εμψυχωτής και σκηνοθέτης Στάθης Γράψας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ

Το Εθνικό Θέατρο ξεκινάει από τον Ιανουάριο του 2023 ένα πεντάμηνο πιλοτικό πρόγραμμα εργαστηρίων με άτομα από την απεξάρτηση, τα οποία έχουν ολοκληρώσει κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα σε εξειδικευμένη δομή (18 Άνω, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ) και βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξης. Σκοπός του προγράμματος είναι να συστήσει στα άτομα αυτά τον κόσμο του θεάτρου μέσα από τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες μία φορά το μήνα θα προσέρχονται και καλλιτέχνες από όλο το φάσμα των τεχνών. Το όλο εγχείρημα θα επιχειρήσει να καταλήξει σε παράσταση αλλά και στη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει τη διαδικασία και θα αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια-εποπτεία έχει η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Όλια Λαζαρίδου, ενώ την διεξαγωγή των εργαστηρίων έχει αναλάβει η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Δανάη Ρούσσου. Σε επίπεδο συμβουλευτικής, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την εικαστικό και θεραπεύτρια στο 18 Άνω Κλειώ Μακρή. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να πλαισιώσει ένα φάσμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών με τις οποίες το Εθνικό ενισχύει έμπρακτα την έννοια της συμπερίληψης.

«ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΝΕΙ ΠΝΟΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ COVID-19

Το πρόγραμμα «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΝΕΙ ΠΝΟΗ» απευθύνεται σε άτομα που αναρρώνουν από Covid-19 και εξακολουθούν να υποφέρουν από δύσπνοια, δυσφωνία και επακόλουθο άγχος. Πρόκειται για ένα δωρεάν εργαστήριο για την επανεκπαίδευση της αναπνοής μέσω της φωνητικής έκφρασης και του τραγουδιού, σε συνεργασία με τακτικά post και long Covid-19 ιατρεία. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην επανεκπαίδευση της αναπνοής μέσω του τραγουδιού. Χρησιμοποιώντας ως σημείο εκκίνησης μουσικές απ’ όλο τον κόσμο και φωνητικά παιχνίδια, τα άτομα εξασκούν τη φωνή και την αναπνοή τους, αποκτώντας ψυχική και σωματική ευεξία. Παράλληλα, προσφέρονται μέθοδοι και εργαλεία αυτοδιαχείρισης για τους ασθενείς που αναρρώνουν αργά από Covid-19 και βιώνουν επίμονα συμπτώματα.

Το εργαστήριο σχεδίασε και συντονίζει η Αγγελική Τουμπανάκη, Διδάκτορας Μοριακής Ογκολογίας, βοκαλίστρια, εκπαιδεύτρια φωνής και μέλος της διεπιστημονικής ομάδας Voice Mentoring για την αποκατάσταση ασθενών με φωνητικές διαταραχές. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τέσσερα συνεργαζόμενα τακτικά post-covid ιατρεία (Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός», Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο «Σωτηρία»). Επιστημονικοί συνεργάτες του εργαστηρίου είναι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες αποκατάστασης διαταραχών Φώνησης: ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος-Φωνίατρος Δρ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, η Ειδική Φωνοθεραπεύτρια, Λογοθεραπεύτρια και Ψυχολόγος Ελπίδα Κουτσουμπάκη, η Λογοθεραπεύτρια-Ειδική Φωνοθεραπεύτρια Ελένη Λαδά και η Φυσικοθεραπεύτρια φωνής-Εργοφυσιολόγος Σοφία Γεωργίου.

Το εργαστήριο «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΝΕΙ ΠΝΟΗ» είναι εμπνευσμένο από το πρόγραμμα «ENO Breathe» της English National Opera, σε συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS)της Μ. Βρετανίας.

Τα εργαστήρια της τρέχουσας περιόδου πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Pfizer.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

«ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

«Το Θέατρο Στο Νέο Σχολείο», ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), συνεχίζεται και για το 2022-2023. Εκτιμάται πως έχει απορροφήσει μέχρι τώρα περίπου 588.172,31 ευρώ και αναμένεται να απορροφήσει άλλα 206.755,71 ευρώ για το 2022-2023. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συστήνει το θέατρο σε περίπου 400 εφήβους και 60 εκπαιδευτικούς κάθε χρονιά από το 2018 έως σήμερα: εμψυχωτές και εμψυχώτριες-ηθοποιοί, συνεργάτες του Εθνικού Θεάτρου, επισκέπτονται εβδομαδιαία 20 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, συντονίζοντας εφηβικές θεατρικές ομάδες και αναπτύσσοντας παράλληλα ένα δίκτυο από ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και νέους που συνομιλούν και συν-δημιουργούν.

Η Εφηβική Σκηνή είναι ακόμη ένα υποέργο του προγράμματος –εντάχθηκε το 2021– με σημαντική καλλιτεχνική και εκπαιδευτική δραστηριότητα με κοινωνικό έρεισμα. Στο πλαίσιο αυτό ανεβαίνουν οι δύο εφηβικές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου και οργανώνονται μια σειρά από δράσεις: εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα σε συνάρτηση με τις παραστάσεις, που προσφέρονται στον χώρο του σχολείου και επεκτείνουν τη θεατρική εμπειρία στην τάξη, στούντιο συγγραφής θεατρικού έργου για το εφηβικό θέατρο, ακαδημία εκπαιδευτικών. Επιπλέον, το 2022-2023 θα λειτουργήσει το δεύτερο Στούντιο συγγραφής θεατρικού έργου για το εφηβικό θέατρο με τη συμμετοχή τεσσάρων συγγραφέων. Κάθε συγγραφέας θα αλληλοεπιδράσει με εφηβικές σχολικές ομάδες και ακολούθως θα μεταφέρει αυτή την εμπειρία στη συγγραφή νέων θεατρικών έργων για εφήβους, ενώ το όλο εγχείρημα υποστηρίζεται από τον διακεκριμένο συγγραφέα Κρις Κούπερ.

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»

Η Πράξη «Αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), έχει ξεκινήσει από το σπουδαστικό έτος 2021-2022 και είναι ακόμη ένα φιλόδοξο και καινοτόμο έργο με συνολικό κόστος 1.757.288,03 ευρώ.

Βασικός στόχος του έργου είναι ο επαναπροσδιορισμός του προγράμματος σπουδών, τόσο του τμήματος Υποκριτικής, όσο και του τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της εκπαίδευσης ηθοποιών και σκηνοθετών του 21ου αιώνα, αλλά και η καλύτερη σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται έρευνα σε προγράμματα σχολών του εξωτερικού, ενισχύεται η μεθοδολογική έρευνα στη διδασκαλία των μαθημάτων και σχεδιάζεται εκ νέου το πρόγραμμα σπουδών, ώστε να επιτρέπει την ένταξη νέων μαθημάτων καθώς και την ενσωμάτωση σεμιναριακών κύκλων σε σταθερή βάση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτής της Πράξης, η Σχολή έχει προχωρήσει μεταξύ άλλων:

• στην πραγματοποίηση ενός Πιλοτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης για τους απόφοιτους της Σχολής και στη συνέχεια Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου

• στη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια των σπουδών των σπουδαστών/-στριών, σε 1ο, 2ο και 3ο έτος

• στην αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης της και στην ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού της υλικού, καθώς και στη δημιουργία ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων αποφοίτων

• στη σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού, με τη μορφή εγχειριδίων για τους σπουδαστές/στριες

• στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υλοποίηση του έργου θα ολοκληρωθεί κατά το σπουδαστικό έτος 2022-2023.

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»

Το Εθνικό Θέατρο από τη στιγμή της ίδρυσής του, το 1932, συμβάλλει καθοριστικά στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Σήμερα είναι ένα σύγχρονο θέατρο, ανοιχτό προς την κοινωνία, ανοιχτό επίσης στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, των οπτικοακουστικών μέσων και επικοινωνίας. Από το 2009 το Εθνικό Θέατρο λειτουργεί το ψηφιακό του αρχείο στο διαδίκτυο (http://www.nt-archive.gr), προσφέροντας πρόσβαση στο πλούσιο πολιτιστικό του απόθεμα, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση των θεατρικών παραγωγών από το 1932 έως το 2005 και ψηφιακές συλλογές προγραμμάτων (1.366), δημοσιευμάτων (8.550), φωτογραφιών (13.139), ηχητικών τεκμηρίων (311), βιντεοσκοπήσεων (114) και μουσικών παρτιτούρων (263). Η υλοποίηση του ψηφιακού αρχείου έγινε στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων του Γ' ΚΠΣ (2000-2006).

Το νέο έργο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Εθνικού Θεάτρου» θα εμπλουτίσει τις υπάρχουσες ψηφιακές συλλογές με την ψηφιοποίηση τριών νέων συλλογών: σημαντικών κοστουμιών από τη συλλογή των ιστορικών κοστουμιών που έχουν κηρυχθεί ως «μνημεία νεότερου πολιτισμού», ιστορικών φωτογραφιών και αφισών, των σκηνών και χώρων του κτηρίου Τσίλλερ, και συμπληρώνει τις υπάρχουσες συλλογές των προγραμμάτων, φωτογραφιών και δημοσιευμάτων με το υλικό των παραστάσεων για τα έτη 2006-σήμερα. Επίσης, θα δημιουργηθούν δύο εφαρμογές εικονικών περιηγήσεων. Η πρώτη είναι μια 3D εικονική περιήγηση στους χώρους και στις σκηνές του ιστορικού κτηρίου Τσίλλερ και η δεύτερη μια 3D εικονική περιήγηση στην ιστορική συλλογή των θεατρικών κοστουμιών. Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί έως το τέλος του 2023 και η δημόσια δαπάνη της Πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 607.543,80 ευρώ.

ΚΑΡΤΕΣ ΦΙΛΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ

Το Εθνικό Θέατρο θέλοντας να τονώσει τον θεσμό των φίλων και υποστηρικτών του, εγκαινιάζει τις κάρτες για φίλους και υποστηρικτές με εξαιρετικά προνομιούχα προγράμματα, που προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις και προνόμια.

Αναλυτικότερα:

ΚΑΡΤΑ «ΓΙΝΕ ΦΙΛΟΣ» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 50€

• Τα 50€ της εγγραφής αντιστοιχούν σε τρία εισιτήρια για παραγωγές της θεατρικής περιόδου 22-23*.

• Χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου 13€ στο δεύτερο άτομο που συνοδεύει τον κάτοχο της κάρτας.

• 15% έκπτωση στα αντικείμενα του πωλητηρίου (εξαιρούνται τα βιβλία)

*εξαιρείται η διακεκριμένη ζώνη (στην Α ζώνη κατόπιν διαθεσιμότητας)

ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΟΥ 60€

• Τα 60€ αντιστοιχούν σε τρία εισιτήρια για παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή –Τσίλλερ και Σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη- Rex και σε ένα εισιτήριο είτε για τη Σκηνή Νίκος Κούρκουλος είτε για την Πειραματική Σκηνή.

*εξαιρείται η διακεκριμένη ζώνη (στην Α ζώνη κατόπιν διαθεσιμότητας)

Σημείωση : H έκδοση των καρτών «Γίνε Φίλος» και η Κάρτα Δώρου πραγματοποιείται είτε από τα ταμεία του Εθνικού Θεάτρου:

Κτήριο Τσίλλερ: Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 & Μενάνδρου (210 5288170-171)

Θέατρο Rex: Πανεπιστημίου 48 (210 3301881-210 3305074),

είτε online, στο www.ticketservices.gr.

Οι online αγορές περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσίας 7%.