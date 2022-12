«Αλησμόνητο, πραγματικός άθλος»: Το έργο που αποθεώνουν στο εξωτερικό και θα δούμε στο Μέγαρο - iefimerida.gr

Το National Theatre Live, η σειρά δορυφορικών μεταδόσεων σημαντικών παραστάσεων από το Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας, παρουσιάζεται με τεράστια επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής.

Οσοι έχουν παρακολουθήσει κάποια από τις προβολές ενθουσιάζονται τόσο με τις επιλογές των έργων όσο και με τα όσα παρουσιάζονται στο κοινό, κατά το διάλειμμα των προβολών.

Τις προβολές παραστάσεων από το εθνικο θεατρο της Βρετανίας έχουν παρακολουθήσει, από το 2009 μέχρι σήμερα, σχεδόν 11 εκ. θεατές σε 65 χώρες.

Υμνοι για την παράσταση που θα δούμε από το Μέγαρο Μουσικής

Η πρώτη παράσταση που θα προβληθει το 2023 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ειναι ένα νέο έργο με τίτλο «Prima Facie» («Εκ πρώτης όψεως») της διακεκριμένης συγγραφέως Suzie Miller, που έχουν υμνησει στο εξωτερικο.

«Μοναδικό σόλο, πραγματικός άθλος. Εκπληκτικό ντεμπούτο στο West End για την Jodie Comer» έγραψε η Daily Telegraph. «Εντυπωσιακά τολμηρή και πλούσια η ερμηνεία της Jodie Comer» σχολίασε η Evening Standard. «Αλησμόνητη θεατρική στιγμή» χαρακτήρισε την παράσταση το WhatsOnStage.

Πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Εmmy και BAFTA Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy, Help, The Last Duel, Talking Head, England Is Mine Doctor Foster)

Στην παράσταση που θα προβληθεί στο Μεγαρο Μουσικής πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Emmy και BAFTA, Jodie Comer, η οποία μάλιστα έκανε το βρετανικό ντεμπούτο της με το «Prima Facie», εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς με το ρεσιτάλ ερμηνείας της. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Justin Martin. Η παράσταση, που μαγνητοσκοπήθηκε ζωντανά τον προηγούμενο Ιούλιο στο Θέατρο Harold Pinter, στο West End του Λονδίνου, προβάλλεται την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 8:00 το βράδυ στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας με ελληνικούς υπότιτλους.

Τι θα δούμε στο Μέγαρο Μουσικής

Ο συγκλονιστικός δραματικός μονόλογος της Suzie Miller, η οποία είναι πρώην δικηγόρος με εξειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των παιδιών, πρωτοπαρουσιάστηκε το 2019 στο Σύδνεϋ. Το 2020, το έργο τιμήθηκε από την Ένωση Αυστραλών Κριτικών με το μεγάλο βραβείο της καλύτερης παραγωγής στις κατηγορίες θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης καθώς και με το βραβείο του καλύτερου δράματος, ενώ, την ίδια χρονιά, απέσπασε επίσης το βραβείο «David Williamson» ως το καλύτερο θεατρικό κείμενο του 2020.

Η δορυφορική προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το British Council.

H Τέσσα είναι νεαρή, λαμπρή, καθαρόαιμη δικηγόρος. Με καταγωγή από την εργατική τάξη, δουλεύει σκληρά και εξελίσσεται σε μία από τις καλύτερες νομικούς στο είδος της: υπερασπίζεται, εξετάζει κατ’ αντιπαράσταση, κερδίζει δίκες. Ένα απροσδόκητο γεγονός, όμως, την αναγκάζει να αμφισβητήσει τα όρια μεταξύ της πατριαρχικής εξουσίας του νόμου, του βάρους της αποδείξεως και της ηθικής.

Διάρκεια: 1 ώρα και 40 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Συντελεστές

Σκηνοθεσία Justin Martin

Σκηνικά-Κοστούμια Miriam Buether

Σχεδιασμός φωτισμών Natasha Chivers

Σχεδιασμός ήχου Ben & Max Ringham

Μουσική σύνθεση Rebecca Lucy Taylor

Βίντεο Willie Williams for Treatment Studio

Φωνητική διδασκαλία και διδασκαλία διαλέκτων Kate Godfrey

Τιμές εισιτηρίων: 8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 15 €

Σκηνοθεσία | Justin Martin / Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 | 20:00 | Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας / Mε ελληνικούς υπότιτλους

