Πώς ο Έλον Μασκ... κατάφερε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που χάνει 200 δισ. δολάρια - iefimerida.gr

Ο Έλον Μασκ ήταν ο δεύτερος άνθρωπος στον πλανήτη που κατάφερε ποτέ να συγκεντρώσει προσωπική περιουσία άνω των 200 δισ. δολαρίων, σπάζοντας το σχετικό φράγμα τον Ιανουάριο του 2021, λίγους μήνες μετά τον Τζεφ Μπέζος.

Αλλά τώρα το αφεντικό των Twitter και CEO της Tesla και της SpaceX κατόρθωσε να γίνει το πρώτο άτομο στην ιστορία που «διέγραψε» 200 δις. δολάρια από τον πλούτο του, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Στα 51 του ο Μασκ είδε την περιουσία του να συρρικνώνεται στα 137 δις. δολάρια μετά τον καταποντισμό των μετοχών της Tesla τις τελευταίες εβδομάδες και την δραματική πτώση κατά 11% την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με τον δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Τα περιουσιακά του στοιχεία είχαν εκτιναχθεί στα 340 δις. δολάρια στις 4 Νοεμβρίου του 2021, και παρέμεινε ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη μέχρι πρόσφατα, όταν τον εκτόπισε από την κορυφή ο Γάλλος μεγιστάνας του κολοσσού ειδών πολυτελείας LVMH, Μπερνάρ Αρνό.

O καταποντισμός των μετοχών της Tesla συμπαρέσυρε την περιουσία του Μασκ

Ο Μασκ είχε δει τα περιουσιακά του στοιχεί να εκτοξεύονται στη διάρκεια της πανδημίας. Η Tesla ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2021 και μπήκε στο κλαμπ των τεχνολογικών κολοσσών της Apple Inc, της Microsoft Corp, της Amazon.com Inc και της μητρικής της Google, Alphabet Inc, παρόλο που τα ηλεκτρικά της οχήματα αντιπροσώπευαν μόνο ένα κομμάτι της συνολικής αγοράς αυτοκινήτου.

Όμως η κυριαρχία της Tesla στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κινδυνεύει τώρα καθώς νιώθει καυτή την ανάσα των ανταγωνιστών της, παραδοσιακών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η Τesla προσφέρει στους Αμερικανούς καταναλωτές μια έκπτωση 7.500 δολαρίων στα δύο δημοφιλέστερα μοντέλα της πριν το τέλος του έτους, ενώ φέρεται να μειώνει την παραγωγή της στη μονάδα της στη Σανγκάη. Στο μεταξύ, με την πίεση στην Tesla να εντείνεται, ο Μασκ είναι απασχολημένος με το Twitter, που αγόρασε στα τέλη Οκτωβρίου έναντι 44 δισ. δολαρίων, πουλώντας και μετοχές της Tesla.

Ο καταποντισμός των μετοχών της Tesla ήταν τόσο μεγάλος – βυθίστηκαν κατά 65% τη χρονιά που φεύγει – και ο Μασκ πούλησε τέτοιο μερίδιο για να καλύψει την εξαγορά του Twitter, που δεν αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο, σύμφωνα με το δείκτη πλούτου του Bloomberg. Το μερίδιό του των 44,8 δισ. δολαρίων στη SpaceX υπερβαίνει εκείνο των 44 δις. δολαρίων στην Tesla.

«Πυρά» Μασκ κατά της Fed για τις αυξήσεις των επιτοκίων

O Mασκ είναι πλέον ιδιοκτήτης του 42,2% της Space Χ και μέσω Twitter εξαπέλυσε κατ’ επανάληψη πυρά στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) για τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων με τον ταχύτερο ρυθμό σε μια γενιά.

«Η Tesla αποδίδει καλύτερα από ποτέ!», έγραψε στις 16 Δεκεμβρίου σε ανάρτησή του στο Twitter. «Δεν ελέγχουμε τη Federal Reserve. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα εδώ».

