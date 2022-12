Για αυτή του την ερμηνεία έβαλε τον Μάκη Παπαδημητρίου το Vanity Fair στη λίστα με τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς - iefimerida.gr

Το Vanity Fair έχει συμπεριλάβει τον Μάκη Παπαδημητρίου στην ετήσια λίστα του με τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς, για την ερμηνεία του στην ταινία «Flux Gourmet» του Πίτερ Στρίκλαντ.

Το περιοδικό Vanity Fair επέλεξε τις καλύτερες ερμηνείες του 2022 σε κινηματογράφο και τηλεόραση και ανάμεσα στις επιλογές του βρίσκεται και το όνομα του ταλαντούχου Έλληνα ηθοποιού Μάκη Παπαδημητρίου.

«Όταν δεν δημιουργούνται νέα έργα, υπάρχει παρασκηνιακό δράμα, και ρομάντζο, ανάμεσα στη βασική καλλιτέχνιδα (Fatma Mohamed), τους δύο βοηθούς της (Asa Butterfield, Ariane Labed), τη διευθύντρια του ινστιτούτου (Gwendoline Christie) και μια μπάντα τρομοκρατών μουσικών/σεφ ονόματι The Mangrove Snacks. Το βλέμμα του Παπαδημητρίου δίνει νόημα στο χάος, ενώ αγωνίζεται ενάντια σε μια όλο και πιο απελπιστική και μυστηριώδη γαστρεντερική ενόχληση. Εν καιρώ γίνεται κομμάτι μιας περφόρμανς με την πιο κινηματογραφική κολονοσκόπηση στον κόσμο. Ένα αριστούργημα να πάρει», σύμφωνα με τον Jordan Hoffman.

Η υπόθεση της ταινίας «Flux Gourmet»

Η ταινία «Flux Gourmet», σύμφωνα με την περιγραφή του «Vanity Fair», είναι ένα βασίλειο σουρεαλιστικής τρέλας, τοποθετημένο -όπως εξηγεί το imdb.com- σε ένα ινστιτούτο αφιερωμένο σε γαστρονομικές περφόρμανς, όπου μια κολεκτίβα βρίσκεται μπλεγμένη ανάμεσα σε παιχνίδια εξουσίας, καλλιτεχνικές βεντέτες και γαστρεντερικές διαταραχές.

Η πέμπτη ταινία του Πίτερ Στρίκλαντ διαδραματίζεται σε έναν χώρο φιλοξενίας για καλλιτέχνες, με υπεύθυνο έναν πρωτοκλασάτο ωραιολάτρη, ο οποίος έχει καλέσει για έναν μήνα μια γαστρονομική κολεκτίβα για την παρουσίαση της πρακτικής «ηχητικού κέιτερινγκ». Τη δημοσιογραφική κάλυψη της δημιουργικής τους διεργασίας έχει αναλάβει ένας Έλληνας συγγραφέας, ο οποίος αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα δυσπεψίας, ενώ ο κυνικός γιατρός του ινστιτούτου τον συμβουλεύει να «αφήσει το φαγητό να δράσει ως φάρμακο». Καθώς οι στομαχικές του διαταραχές τον φέρνουν αντιμέτωπο με την κατάσταση δυσφορίας στην οποία βρίσκεται, η κολεκτίβα χάνει το μομέντουμ της, ως αποτέλεσμα μιας εσωτερικής διαμάχης αλλά και κάποιων εξωτερικών επιθέσεων από μια ομάδα σαρδόνιων, απορριφθέντων υποψηφίων.

Η σκοτεινή κωμωδία του Στρίκλαντ επανασυνδέει την εικόνα με τις οργανικές διαδικασίες που η τέχνη συχνά καταδικάζει ως αισχρές και ανεπίτρεπτες. Στόχος της δεν είναι να μας προκαλέσει, αλλά να μας υπενθυμίσει πως η σφαίρα της φαντασίας και το ανθρώπινο σώμα είναι στην ουσία αδιαχώριστα τινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια λίστα του «Vanity Fair» για τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς συναντάμε, επίσης, σταρ διεθνούς βεληνεκούς, όπως οι Cate Blanchett (Tár), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Michelle Yeoh της (Everything Everywhere All At Once), αλλά και σύσσωμο το καστ της σειράς «The Bear».