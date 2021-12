Εικαστική εγκατάσταση για... περίεργους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά -Δείτε την [εικόνες] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Μία μπάλα, με προβολές, τραβά το βλέμμα όσων μπαίνουν στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, την περίοδο των εορτών, φιλοξενεί στο στολισμένο φουαγιέ του, την εικαστική εγκατάσταση Synesthesia (συναισθησία). Το έργο ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την παρουσίασή της στο European Cultural Center στο πλαίσιο της 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία 2021.

Η Synesthesia είναι ένας ατμοσφαιρικός χώρος που αλληλεπιδρά εικονικά και αισθητηριακά με το ανθρώπινο σώμα, μέσω οπτικών και ηχητικών εφέ, προσκαλώντας το θεατή να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι περιέργειας.



Μία εγκατάσταση που διερευνά τις σχέσεις ανθρώπου, μηχανής και περιβάλλοντος, εστιάζοντας στο ερώτημα: τι σημαίνει να ζούμε ανάμεσα σε μηχανές που συνομιλούν και ανοίγει ένα διάλογο για τις δυνατότητες κριτικής στις νέες προσεγγίσεις διαδραστικών χώρων, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες τόσο για ιστορικό προβληματισμό όσο και για σκέψη σχετικά με την αυξανόμενη χρήση υπολογιστών, αισθητήρων και αυτοματοποιημένων αντικειμένων στην καθημερινή ζωή.

Ως όρος, η «συναισθησία» χρησιμοποιείται συμβολικά, με σκοπό την εξερεύνηση της έννοιας του τόπου συνδυάζοντας όραση, αίσθηση, κίνηση, αφή, μνήμη και αντίληψη. Η εγκατάσταση λειτουργεί ως τρισδιάστατος κινηματογράφος, με κεντρικό στοιχείο έναν κόμβο πολλαπλών προβολών σε σχήμα υφασμάτινης παραμορφωμένης σφαίρας.

Εκτός της Βενετίας έχει εκτεθεί και στη HotBedGallery στη Philadelphia, USA.

Ο Severino Alfonso και η Λουκία Τσαφούλια είναι αρχιτέκτονες, εκπαιδευτικοί και ερευνητές. Είναι ιδρυτές του PLBstudioκαι επίκουροι καθηγητές στο ΠανεπιστήμιοThomas Jefferson όπου συνδιευθύνουν το Εργαστήριο Συναισθητικής Έρευνας και Σχεδιασμού (Synestheticresearchanddesignlab). Έχουν διδάξει στα πανεπιστήμια: Barnard +Columbia Architecture, Pratt Institute, Parsons School of Design, New York Institute of Technology, the Spitzer School of Architecture, The City College of New York και στο New York City College of Technology. Έργα τους έχουν εκτεθεί σε διεθνείς εκθεσιακούς χώρους και έχουν παρουσιάσει το ερευνητικό τους έργο σε διεθνή συνέδρια και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος Advanced Architectural Design, Columbia University, NYC.

Υποστήριξη επικοινωνίας και επιμέλεια ελληνικών κείμενων του έργου παρέχουν οι Γιαννίκος Βασιλούλης και Εύη Σουγκάρα.

Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Εγκαίνια: Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, στις 19:00

Διάρκεια: 17/12 έως 9/1/22, καθημερινά εκτός αργιών 10:00 με 22:00