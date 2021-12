House of Gucci: Πού βρίσκονται σήμερα οι κόρες του Μαουρίτσιο Γκούτσι και ποιες οι σχέσεις τους με τη «Μαύρη Χήρα» | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η ταινία «House of Gucci» που προβάλεται στους κινηματογράφους έφερε ξανά στο προσκήνιο το τραγικό παρελθόν του πολυτελούς οίκου μόδας.

Το House of Gucci, που έκανε πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου, αφηγείται την ιστορία των γονιών της Αλεσάντρας και της Αλλέγκρα Γκούτσι και πιο συγκεκριμένα του Μαουρίτσιο Γκούτσι, τελευταίου κληρονόμου του ιταλικού οίκου μόδας Gucci και της Πατρίτσιας Ρετζιάνι, της πρώην συζύγου του που κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του. Η ταινία - στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ανταμ Ντράιβερ και Lady Gaga ως Μαουρίτσιο και Πατρίτσια αντίστοιχα - βασίζεται στο βιβλίο του 2001 της Σάρα Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» και πραγματεύεται τον παρηκμασμένο γάμο της Πατρίτσια Ρετζιάνι και του Μαουρίτσιο Γκούτσι, την ενορχήστρωση της δολοφονίας του και την καταδίκη σε ποινή κάθειρξης 26 χρόνων της Ρετζιάνι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ανταμ Ντράιβερ και Lady Gaga ως Μαουρίτσιο και Πατρίτσια στο House of Gucci.

Η Lady Gaga στον ρόλο της «μαύρης χήρας» του Gucci, Πατρίτσια Ρετζιάνι.

Ο γοητευτικός Ανταμ Ντράιβερ ως Μαουρίτσιο Γκούτσι.

Ο πατέρας της Αλεσάντρας και της Αλλέγκρας λοιπόν, Μαουρίτσιο Γκούτσι, γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 στη Φλωρεντία. Ήταν εγγονός του Γκούτσιο Γκούτσι, ιδρυτή του ιταλικού οίκου μόδας Gucci. Το 1983, ο Μαουρίτσιο ξεκίνησε έναν νομικό πόλεμο εναντίον του θείου του, Αλντο Γκούτσι, για τον έλεγχο της εταιρείας, αφού έγινε ο πλειοψηφικός μετόχος μετά τον θάνατο του πατέρα του. Ο Άλντο κατηγόρησε τον Μαουρίτσιο ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του πατέρα του για να αποφύγει να πληρώσει φόρους κληρονομιάς, για τους οποίους αρχικά κρίθηκε ένοχος αλλά αργότερα αθωώθηκε. Αφού αθωώθηκε, ο Μαουρίτσιο πούλησε το 47,8% της Gucci στην Investcorp, ένα επενδυτικό όμιλο με έδρα το Μπαχρέιν και εμπλοκή σε εταιρείες όπως η Tiffany & Co, το 1988. Ο Μαουρίτσιο έγινε πρόεδρος της Gucci το 1989, ωστόσο πούλησε τις υπόλοιπες μετοχές του για 170 εκατομμύρια δολάρια στην Investcorp το 1993 αφού τα οικονομικά της εταιρείας ήταν στο «κόκκινο» υπό την ηγεσία του. Η πώληση τερμάτισε και τη σχέση της οικογένειας Gucci με τον οίκο Gucci.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαουρίτσιο Γκούτσι, Πατρίτσια Ρετζιάνι την περίοδο που ήταν ζευγάρι/Φωτογραφία: Instagram patrizia reggiani official

O Μαουρίτσιο Γκούτσι και η Πατρίτσια Ρετζιάνι παντρεύτηκαν το 1972/Φωτογραφία: Instagram patrizia reggiani official

Τίποτα δεν προμήνυε ότι γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία/Φωτογραφία: Instagram patrizia_reggiani_official

Στο μεταξύ, ο Μαουρίτσιο και η Πατρίτσια παντρεύτηκαν το 1972 και απέκτησαν δύο κόρες. Η πρώτη τους κόρη, η Αλεσάντρα, γεννήθηκε το 1977 και ακολούθησε η δεύτερη κόρη τους, η Αλλέγκρα, το 1981. Το ζευγάρι χώρισε το 1985 ενώ το 1990, ο Μαουρίτσιο Γκούτσι άρχισε να βγαίνει με την Πάολα Φράντσι, μια παιδική φίλη που παρευρέθηκε και στον γάμο του με την Πατρίτσια. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 1994 με εκείνον να συμφωνεί να της καταβάλει ετήσια διατροφή ύψους 1,47 εκατομμυρίων δολαρίων με τον όρο όμως εκείνη να μην χρησιμοποιεί πλέον το Gucci ως επώνυμό της. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά... Η ταινία κλείνει με την δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι τον Μάρτιο του 1995, όμως, οι θεατές μένουν να αναρωτιούνται τι απέγινε η κόρη που στην πραγματικότητα είναι δύο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια είναι η σχέση της Αλεσάντρας και της Αλλέγκρας Γκούτσι με την μητέρα τους, Πατρίτσια Ρετζιάνι

Η «Μαύρη χήρα» του Gucci καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 26 χρόνων με δικαίωμα έφεσης, από τα οποία εξέτισε τα 19 λόγω καλής διαγωγής. Έτσι, η Πατρίτσια Ρετζιάνι αποφυλακίστηκε το 2016 με μοναδική της υποχρέωση να βρει μία δουλειά. Και βρήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο.



Η ίδια μετακόμισε εκείνη την εποχή σε ένα αρχοντικό στο Μιλάνο με την 89χρονη τότε μητέρα της. Σε δηλώσεις της στον Guardian είχε επιβεβαιώσει ότι δεν είχε επαφές με τις κόρες της από τότε που αποφυλακίστηκε. «Περνάμε μια κακή περίοδο τώρα», είπε. «Δεν με καταλαβαίνουν και μου έκοψαν την οικονομική υποστήριξη. Δεν έχω τίποτα και δεν έχω γνωρίσει καν τους δύο εγγονούς μου».

Τα δύο κορίτσια με τους γονείς τους//Φωτογραφία: Instagram showbuzzhr

Ωστόσο, η Αλεσάντρα και η Αλλέγκρα φαίνεται ότι δεν διέκοψαν εντελώς τους δεσμούς με την Πατρίτσια. Το Harper’s Bazaar ανέφερε πάλι το 2016 ότι η Πατρίτσια είχε ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο για να επισκεφτεί τη μία από τις δύο κόρες της. Αλλά και τα κορίτσια ήταν επίσης δίπλα στη μητέρα τους και τη στήριζαν όλο το διάστημα που εκείνη βρισκόταν στη φυλακή.

Μάλιστα συμμετείχαν στην εκστρατεία για την εκ νέου δίκη της υπόθεσης της μητέρας τους, σύμφωνα με τη Vogue. Υποστήριξαν ότι η Πατρίτσια «δεν είχε τις διανοητικές ικανότητες να σχεδιάσει τη δολοφονία» αφού είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όγκου στον εγκέφαλο το 1992. Η Vogue ανέφερε επίσης ότι η Αλλέγκρα σπούδασε νομική για να βοηθήσει καταβάθος στην υπόθεση της μητέρας της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Που βρίσκονται σήμερα η Αλεσάντρα και η Αλλέγκρα Γκούτσι

Η Αλεσάντρα και η Αλλέγκρα ήταν 20 και 16 ετών αντίστοιχα όταν η μητέρα τους συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα τους το 1997.

Σύμφωνα με τον Guardian, τόσο η Αλεσάντρα όσο και η Αλλέγκρα παντρεύτηκαν όσο η Πατρίτσια Ρετζιάνι ήταν στη φυλακή και απέκτησαν και οι δύο γιους. Μένουν στο πλευρό των συζύγων τους κάπου στην Ελβετία, εξαιρετικά εύπορα αφού κληρονόμησαν την περιουσία του πατέρα τους, η οποία φημολογείται ότι αγγίζει περίπου τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

H Αλεσάντρα Γκούτσι ποζάρει με τον γιο της, τον σκύλο και το κουτάβι που υιοθέτησαν/Φωτογραφία: Instagram icucciolidicarlottaofficial

Σπάνιο στιγμιότυπο με τις δύο αδερφές το 2015/Φωτογραφία: Facebook FashionBoss

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κατοχή τους παραμένει το Creole, το γιοτ της οικογένειας, το οποίο τυχαίνει να είναι το μεγαλύτερο ξύλινο ιστιοπλοϊκό στον κόσμο. Η Αλλέγκρα Γκούτσι το 2017 είχε δώσει μια σπάνια συνέντευξη στο περιοδικό Boat International για να μιλήσει για το γιοτ και το πάθος για την ιστιοπλοΐα που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της. Κι ενώ η μικρότερη κόρη των Γκούτσι φαίνεται να έχει μια αγάπη για τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα vintage σκάφη, η Aλεσάντρα αποδεικνύεται πως κληρονόμησε το πάθος για τη μόδα. Η πρωτότοκη κόρη των Γκούτσι το 2009 έκανε ένα σύντομο πέρασμα από τον χώρο όταν κυκλοφόρησε τη δική της συλλογή με τσάντες. Η σειρά ονομαζόταν The First και πωλήθηκε σε ένα concept store στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.