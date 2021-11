Ενα μπιστρό, με άρωμα μεσοπολέμου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά -Με κόκκινα βελούδα και τζαζ [εικόνες] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Κόκκινα βελούδα, χρυσοί καθρέφτες, γεύσεις και μυρωδιές, για πριν ή μετά τις παραστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, αλλά και για εκείνους που έχουν ανακαλύψει τη ζεστασιά του Foyer Café Bistrot.

Μία υπέροχη ατμοσφαιρική σάλα με το κλασσικό πιάνο του θεάτρου, τον εντυπωσιακό πολυέλαιο, τις παλιές αυθεντικές καρέκλες του θεάτρου οι οποίες φέρουν ειδική αρίθμηση, τις φωτογραφίες-τεκμήρια μιας άλλης εποχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρμάρινα τραπεζάκια και κόκκινα βελούδα στο Foyer Café Bistrot

Το Foyer Café Bistrot μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σημείο αναφοράς για την πόλη, χώρος υψηλής αισθητικής και γοητείας, ανοίγει τις πόρτες του στη μουσική για να υποδεχτεί εξαιρετικούς καλλιτέχνες οι οποίοι ερμηνεύουν σημαντικά έργα από την όπερα, την τζαζ και την σύγχρονη ελληνική μουσική.

Μία σάλα, με γαλλική φινέτσα, για πριν ή μετά τις παραστάσεις του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά, ή για απολαυστικές μουσικές βραδιές

Το Foyer Café Bistrot μεταμορφώνεται σε μια ατμοσφαιρική μουσική σκηνή με άρωμα θεάτρου και ξεχωριστές μουσικές επιλογές, τρείς ημέρες την εβδομάδα:

η Δευτέρα ανήκει στην Όπερα, η Τετάρτη στην Τζαζ και το Σάββατο στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενα πιάνο στο μπιστρο με τις εκλεκτές γευσεις και τις μοναδικές μουσικές

Ακολουθείστε αυτή τη μουσική περιπλάνηση! Το ραντεβού είναι πάντα στις 22.00

Ο κρυστάλλινος πολυέλαιος δεσπόζει στο κέντρο της αίθουσας

Η Δευτέρα της Όπερας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

6 Δεκεμβρίου

"L' amour..l'amour…!

Η μεσόφωνος Ελένη Δάβου κι ο πιανίστας Μανώλης Παπασηφακης μας οδηγούν σε μια συναρπαστική περιπέτεια μυστηρίου, πάθους, αγάπης, έρωτα με έργα των G. Bizet, Saint-Saens, Manuel de Falla, Γ. Κουρουπου,Cole Porter, Θεόφραστου Σακελλαριδη, Ανδρέα Χατζηαποστόλου κα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

13 Δεκεμβρίου

Vissi d 'arte…!

Με όχημα τον έρωτα και την αγάπη η σοπράνο Εμιλια Διακοπούλου και η Ελένη Δάβου στο πιάνο θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα από έργα Bellini, Puccini, Mascagni, Tosti, Rossini,De Curtis, Gershwin, Bernstein και άλλων.

20 Δεκεμβρίου

Λευκά μαγικά Χριστούγεννα

Η υψίφωνος Κάτια Πάσχου κι ο εξαιρετικός πιανίστας Μανώλης Παπασηφάκης μας προσκαλούν στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων !!! Σε μια λυρική παραμυθένια γιορτινή βραδιά με ύμνους τραγούδια από όλο τον κόσμο, καθώς επίσης άριες και ντουέτα έκπληξη …από την όπερα, την οπερέτα και τα μιούζικαλ!

27 Δεκεμβρίου

Μια ευχή στ'αστερια….!!! When you wish upon a star!!!"

Η μεσόφωνος Ελένη Δάβου κι ο εξαίρετος πιανίστας Μανώλης Παπασηφάκης θα μας χαρίσουν αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη παραμυθένια χώρα του Κάρολου Ντίκενς και του Ντίσνεϊ, άριες απ' τον μαγικό κόσμο της Όπερας της Οπερέτας και του Μιούζικαλ!!!

3/1 Δεκεμβρίου

Passione

Ο τενόρος Ανδρέας Καραούλης ερμηνεύει άριες και καντσονέτες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, musicals αλλά και κάποιες αγαπημένες, νοσταλγικές, ελληνικές μελωδίες. Μαζί με την λαμπερή μεσόφωνο Ελένη Δάβου στο πιάνο, μας ταξιδεύουν από τα θέατρα της Ευρώπης στη μάντρα του Αττίκ και από τα κανάλια της Βενετίας στις μπουάτ της Πλάκας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μουσικοί αντικατοπτρισμοί στο Foyer Café Bistrot / Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η Τετάρτη της τζαζ στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά

8/12 και 12/1/22

Jazz duet.

O Κωνσταντίνος Στουραΐτης στην κιθάρα και η Μαριάννα Παπαθανασίου στη φωνή παρουσιάζουν μια acoustic jazz βραδιά με τραγούδια από το Great American Songbook, εμπνευσμένη από τα ντουέτα των Ella Fitzgerald/Joe Pass, Sarah Vaughan/Mundell Lowe και Dianne Reeves/Russell Malone. (Η συναυλία θα επαναληφθεί και στις 12/1/22)

15/12 και 2/2

Οι ντίβες της jazz.

Ο Παντελής Μπενετάτος συναντά την Τέρρη Βακιρτζόγλου και μας παρουσιάζουν υπέροχα τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει οι μεγάλες τραγουδίστριες Ella Fitzerald,Billie Holiday,Sarah Vaughan και άλλες. Ένα ταξίδι στην εποχή του swing και του beebop.

22/12

Jazz christmas

Τα Χριστούγεννα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το ρεπερτόριο της jazz.Η συνεύρεση του Π.Μπενετάτου με τον A.Affolter μας αναβιώνει τα όμορφα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έχουν γραφεί για ταινίες του Hollywood και που έχουν γίνει

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

29/12 και 19/1

Jeepers Creepers jazz band

Με την αφοσίωση τους στο ιδίωμα της Swing Jazz η Jeepers Creepers jazz band

έχει καταφέρει να διακριθεί για τις άριστες ερμηνείες της

5/1/22

Sinatra with a twist.

Ο Ολλανδός τραγουδιστής Alexander Affolter, που τα τελευταία χρόνια ζει στην Ελλάδα,με τον Παντελη Μπενετάτο στο πιάνο μας παρουσιάζουν τα τραγούδια του μοναδικού Frank Sinatra που αγαπήθηκαν και που ακόμα και σήμερα συγκινούν.

26/1

The Bill Evans, Tony Bennett

Ο ιδιοφυής πιανίστας και συνθέτης της jazz Bill Evans και ο κορυφαίος τραγουδιστής Tony Bennett,κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70 ηχογράφησαν ένα αριστουργηματικό άλμπουμ. Τα τραγούδια αυτής της ιστορικής ηχογράφησης θα ακούσουμε από τους A.Affolter στην φωνή και Π. Μπενετάτο στο πιάνο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σάββατο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής στο ΔΘΠ

4/12, 8/1 και 29/1/22 Δεκεμβρίου 2021

Κάποιο μυστικό έχω να σου πω…

Ο βαρύτονος Νικόλας Καραγκιαούρης και ο πιανίστας Νίκος Βλάχος μας μεταφέρουν μουσικά σχεδόν 100 χρόνια πίσω με γαλλικά και ελληνικά τραγούδια

11/12 και 22/1

Μια φορά αγαπάμε

Η Ζανέλ, το κορίτσι με την βελούδινη φωνή και τη γαλλική φινέτσα, με τη συνοδεία του ιδιαίτερα αξιόλογου Χρήστου Κουμούση στο πιάνο, θα μας ταξιδέψει σε τραγούδια μεγάλων συνθετών όπως του Γιάννη Σπάρτακου, του Γιώργου Μουζάκη, του Μίμη Πλέσσα και του Μάνου Χατζιδάκι

18/12 και 15/1

Ένα ταξίδι να σε βρω

Η Κατερίνα Βερβέρη με τον Αλέξανδρο Κούρο στο πιάνο θα ερμηνεύσουν ένα πανόραμα τραγουδιών από την σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

1/1 και 7/2

Ένα τραγούδι δρόμος

Η Μαρκέλλα Κουκούλη ερμηνεύει μουσικές διασκευές από τον Τσιτσάνη και τον Χιώτη έως τον Ray Charles τη Nina Simone, τον James Brown με Swing αναφορές , Jazz standards Bossa Nova και Latin ρυθμούς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Foyer Café Bistrot, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32 - ΙΣΌΓΕΙΟ, Επικοινωνία- Κρατήσεις 2104100450 και 6944 066 163

Έναρξη εκδηλώσεων 21.00 / Τιμή εισόδου: 10€ ευρώ χωρίς ποτό