Δωρεάν συναυλίες στο ΚΠΙΣΝ: Με Jorja Smith, Locomondo και drones να χορεύουν στον ουρανό - iefimerida.gr

Το SNF Nostos η καθιερωμένη ανοιχτή εκδήλωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι, στις 23 και 24 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ.

Με επίκεντρο την υγεία, μετατρέπεται σε ένα πολυμορφικό και πολυδιάστατο εορταστικό διήμερο γεμάτο ουσιαστικές συζητήσεις, δράσεις, αθλητισμό, διαδραστικά installations και φυσικά, όπως κάθε χρόνο, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, με αγαπημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ΚΠΙΣΝ

Η σκηνή του SNF Nostos στο Ξέφωτο θα υποδεχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποψήφια με Grammy, Jorja Smith, τον Αυστραλό rapper Masked Wolf γνωστό από την επιτυχία του "Astronaut in the Ocean", τον καλλιτέχνη-φαινόμενο της σύγχρονης ελληνικής σκηνής Good Job Nicky, και το ξεσηκωτικό μουσικό σχήμα των Locomondo.

Η Αγορά του ΚΠΙΣΝ θα είναι το φετινό σημείο συνάντησης σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με τις μουσικές επιλογές γνωστών παραγωγών, ενώ την Παρασκευή το βράδυ τα decks του SNF Nostos θα αναλάβουν οι Λατέρνατιβ σε ένα closing party με εντυπωσιακά laser projections πάνω στο κτήριο του ΚΠΙΣΝ.

Και drone show στο ΚΠΙΣΝ

Λίγο πριν τις μουσικές στην Αγορά και λίγο μετά τα live στο Ξέφωτο, σε όποιο σημείο του ΚΠΙΣΝ κι αν βρίσκεστε κοιτάξτε ψηλά στον ουρανό για ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό drone show από εκείνο που ζήσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο περσινό SNF Nostos!

SNF Nostos Music Είσοδος ελεύθερη

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο ΚΠΙΣΝ

Locomondo

Πέμπτη 23 Ιουνίου, 22:00, Ξέφωτο Locomondo

Oι Locomondo, ένα από τα πιο γνωστά, νεανικά και αγαπητά συγκροτήματα στην Ελλάδα, έρχεται στη σκηνή του SNF Nostos για να χαρίσει ένα αξέχαστο συναυλιακό πάρτυ. Με μια μίξη από reggae, ska, latin, rock και ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς, οι Locomondo καταφέρνουν να ξεσηκώνουν τα κοινά όλων των ηλικιών και να μας ενώνουν όλους σε μια μεγάλη παρέα ατελείωτου χορού.

Έχοντας διανύσει πολλά χιλιόμετρα σε σκηνές, και έχοντας πραγματοποιήσει αμέτρητες live εμφανίσεις, ξέρουν πολύ καλά πώς να δίνουν τον παλμό και να ξεσηκώνουν το κοινό με τους “ανεβαστικούς” ρυθμούς και με τα αγαπημένα τραγούδια τους, όπως “Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα”, “Μαγικό χαλί”, ”80’s” και “ rap, ska, reggae, hip-hop, dub, ska, reggae, one drop”. Φέτος, στο SNF Nostos θα υποδεχθούμε όλοι μαζί το καλοκαίρι τραγουδώντας και χορεύοντας τις μεγάλες τους επιτυχίες!

Παρασκευή 24 Ιουνίου, 20:30, Ξέφωτο Jorja Smith – Masked Wolf – Good Job Nicky

Στο φετινό SNF Nostos, στις 24 Ιουνίου, η Σκηνή στο Ξέφωτο θα υποδεχθεί τη Βρετανίδα R&B καλλιτέχνη, Jorja Smith, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την εμφάνισή της στο φεστιβάλ Primavera Sound στη Βαρκελώνη. Το μοναδικό μουσικό line-up με back-to-back εμφανίσεις περιλαμβάνει επίσης τον Ελληνοαυστραλό rapper, Masked Wolf, και τον αγαπημένο καλλιτέχνη της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, Good Job Nicky.

Jorja Smith

Jorja Smith

Τα τρία τελευταία χρόνια, η Jorja Smith έχει αποθεωθεί παγκοσμίως για τις υποβλητικές συνθέσεις, τη δυναμική ερμηνεία, το αγνό συναίσθημα και το αστείρευτο ταλέντο της ως μία νεαρή γυναίκα που αναζητά τον δρόμο της στον κόσμο. Η Smith έχει κοσμήσει πολλά εξώφυλλα περιοδικών, έχει εμφανιστεί σε τελετές απονομής βραβείων και σε βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ έχει πραγματοποιήσει sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ξεπερνώντας παράλληλα το ένα δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως. Το hit single της με τίτλο "Be Honest" (2019), με τη συμμετοχή του Burna Boy (headliner του SNF Nostos 2021), έχει γίνει το πιο δημοφιλές τραγούδι της μέχρι σήμερα, με σχεδόν 250 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το EP της με τίτλο "Be Right Back" είναι η πρώτη δουλειά της Smith μετά το βραβευμένο ντεμπούτο άλμπουμ της "Lost & Found", το οποίο ήταν υποψήφιο για Mercury Prize το 2019 και για το οποίο η Smith τιμήθηκε με το δεύτερό της BRIT Award στην κατηγορία Best Female Solo Artist, ενώ της χάρισε και την υποψηφιότητα για τα βραβεία GRAMMY στην κατηγορία Best New Artist.

Masked Wolf

Ο Masked Wolf [Harry Michael] έχει καθιερωθεί ως μία ισχυρή, παθιασμένη και αυθεντική φωνή της hip hop μουσικής. Με πάνω από 150 εκατομμύρια streams μέχρι στιγμής, ο –ελληνικής καταγωγής- Αυστραλός rapper και τραγουδιστής εξαπολύει έναν χείμαρρο από προσωπικές αλήθειες στο πρώτο του άλμπουμ με τίτλο "Astronomical".

Μεγαλώνοντας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ο Michael βρήκε την ελευθερία του στο γράψιμο. Παθιασμένος με καλλιτέχνες όπως ο Eminem και ο G-Unit, χρησιμοποίησε την πένα του για να εκφραστεί μέσα από ποιήματα και στίχους. Το 2018, κυκλοφόρησε το ανεξάρτητο ντεμπούτο του, με τίτλο "Speed Racer". Συγκέντρωσε εκατομμύρια streams και εντυπωσίασε την Αυστραλία. Μετά το "Night Rider" και το "Water Walkin", κυκλοφόρησε το "Astronaut in the Ocean". «Πνιγμένο» στην αέρινη κιθάρα, με 808 beat, νέον πλήκτρα και επιδέξιο παιχνίδι με τις λέξεις, βυθίστηκε σε έναν ειλικρινή λυρισμό, αντιμετωπίζοντας κατά μέτωπο την κατάθλιψη και ρωτώντας: «What you know about rolling down in the deep?» (Τι ξέρεις εσύ για το πώς είναι να πέφτεις στα βαθιά;). Το δυνατό ριφάκι και το εύκολα αναγνωρίσιμο ρεφραίν του οδήγησαν στο να γίνει άμεσα viral. Παράλληλα, το κομμάτι αποτέλεσε έμπνευση για εκατοντάδες χιλιάδες Tik Tok βίντεο. Με πολλή ακόμα μουσική στον ορίζοντα, ο Masked Wolf θα εμπνεύσει αναμφίβολα αμέτρητους άλλους να βγάλουν τη μάσκα.

Good Job Nicky

Ύστερα από την περσινή του εμφάνιση που εντυπωσίασε κοινό και κριτικές ο Good Job Nicky επιστρέφει για το δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι στη σκηνή του SNF Nostos. Μια μοναδική περίπτωση Έλληνα καλλιτέχνη με διεθνές προφίλ, ο οποίος μιλώντας μια μουσική διάλεκτο χωρίς σύνορα, μπορεί να απευθυνθεί με άνεση στο παγκόσμιο κοινό, δίχως εμπόδια γλώσσας ή ύφους. Ο ταλαντούχος και αινιγματικά γοητευτικός 25χρονος, με το ξεχωριστό στιλ και αισθητική, δεν είναι μόνο ένας χαρισματικός ερμηνευτής αλλά και δημιουργός που υπογράφει εξ ολοκλήρου τον αγγλικό στίχο και μέρος της σύνθεσης σε όλα τα τραγούδια του.

Έκανε αίσθηση από την πρώτη στιγμή, τόσο με τα πρωτόγνωρα για την ελληνική δισκογραφία τραγούδια του, όσο και με τα καθηλωτικά βίντεο που συνοδεύουν τις κυκλοφορίες του: σύγχρονα, αναπάντεχα, διαφορετικά μεταξύ τους, ευαίσθητα και υψηλής αισθητικής, συζητήθηκαν όλα και έγιναν viral, κερδίζοντας άμεσα τα πιο απαιτητικά κοινά. Το πιο πρόσφατο single "Heaven Is Sin", μια συγκινητική, τρυφερή και ταυτόχρονα συναρπαστική μπαλάντα υψηλών απαιτήσεων, είναι η νέα του μεγάλη επιτυχία.

Παρασκευή 24 Ιουνίου, 00:00, Αγορά/ Party με τους Λατέρνατιβ & Laser show

«Οι αγαπημένοι σας DJs…που δεν είναι DJs» ξανά σε θέση πάρτι μετά από περισσότερο από 2 χρόνια. Σταύρος Διοσκουρίδης και Παναγιώτης Μένεγος εδώ και σχεδόν 15 χρόνια δεν κάνουν άλλο πράγμα από το να συναντιούνται. Σε δημοσιογραφικά γραφεία περιοδικών, εφημερίδων και sites, σε φεστιβάλ και μπαρ, σε διαφόρων ειδών αθηναϊκές καταστάσεις από underground events μέχρι παιδικά πάρτι γενεθλίων. Και φυσικά κάθε μέρα στο ραδιόφωνο: στην αρχή κάθε βράδυ, για λίγο μεσημέρι, εδώ και 9 χρόνια στην πρωινή ζώνη.

Φυσικά, συναντιούνται και στα πάρτι. Ως δεινοί θαμώνες τους, ενίοτε διοργανωτές και πολύ συχνά ως «αυτοί που κάνουν τους DJs». Έχουν διαλέξει τη μουσική σε γεμάτα clubs κι άδεια σκοτεινά μπαρ, σε μεγάλα φεστιβάλ και κάποιους λίγους γάμους, σε σκηνές φτιαγμένες από καφάσια μπίρας και στην κορυφή ενός πηγαδιού. Χωρίς ενοχές, χωρίς guilty pleasures, χωρίς να είναι σίγουροι αν «το επόμενο κολλάει με το προηγούμενο». Κι έχουν πολλή όρεξη να το κάνουν ξανά, μετά από 2 χρόνια που τους έλειψαν τα αθηναϊκά πάρτι.

Στις 24 Ιουνίου, λίγο πριν/λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αναλαμβάνουν τη μουσική στο closing party του SNF Nostos. Με θέα το Κανάλι του ΚΠΙΣΝ, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, κι ένα εντυπωσιακό lazer show να τους συνοδεύει. Ετοιμαστείτε για indie anthems, λίγο hip hop, disco jams, ίσως ένα sing-a-long στο “Bohemian Rhapsody” κι «όσο νυχτώνει το techno μεγαλώνει». Θα είστε εκεί, έτσι δεν είναι;

Τετάρτη 22 - Παρασκευή 24 Ιουνίου, ΚΠΙΣΝ Drone show

Μπορεί να ήσουν από εκείνους που πέρυσι αντίκρυσαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μαγική χορογραφία των drones στον νυχτερινό ουρανό πάνω από το ΚΠΙΣΝ αλλά φέτος η εμπειρία γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική. Ο αριθμός των drones αυξάνεται, οι εικόνες γίνονται ακόμα πιο μαγικές και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να σηκώσεις το βλέμμα ψηλά, να αφήσεις πίσω κάθε σκέψη και να ταξιδέψεις με τη μουσική και τις εικόνες που θα δημιουργούν στον ουρανό για εσένα τα 350 φωτεινά drones, που για κάποια λεπτά θα ξανακλέψουν την προσοχή όλων από τ’ αστέρια του καλοκαιρινού νυχτερινού ουρανού.

Τετάρτη 22 Ιουνίου: 22:30 | Πέμπτη 23 Ιουνίου: 23:30 | Παρασκευή 24 Ιουνίου: 00:00

Οι εκδηλώσεις αποτελούν μέρος του SNF Nostos, που φέτος εστιάζει στο πιο σημαντικό ανθρώπινο αγαθό: την Υγεία.

SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) / Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

SNF Nostos Run: 23 Ιουνίου

SNF Nostos Conference: 23 & 24 Ιουνίου

Διάλογοι του ΙΣΝ: 24 Ιουνίου