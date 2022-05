Θερινό σινεμά στο ΚΠΙΣΝ -Προβολές για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο - iefimerida.gr

Ψάθα, μαξιλάρι, ακόμα και καρεκλάκια παραλίας. Οπως και να παρακολουθήσει κάποιος τις ταινίες στον κήπο του ΚΠΙΣΝ η βραδιά θα είναι απολαυστική.

Για έβδομο συνεχόμενο καλοκαίρι, οι σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Park your Cinema και Park your Cinema Kids επιστρέφουν και προσκαλούν το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια, στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερινό σινεμά στο πάρκο του ΚΠΙΣΝ

Για δεύτερη χρονιά φέτος, για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, το Park your Cinema ανανεώνει τη συνεργασία του με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), τον σημαντικότερο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας. Παράλληλα, τις παιδικές ταινίες της ενότητας Park your Cinema Kids επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF).

Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Park your Cinema στο ΚΠΙΣΝ

«Κοιτάζοντας προς τα πίσω, στα χρόνια που μας διαμόρφωσαν, στις εμπειρίες που όλοι μοιραζόμαστε, το ζεστό, φιλόξενο σκοτάδι του σινεμά είναι πάντα εκεί σαν μια μεγάλη, κοινή αγκαλιά που μας χωράει όλους. Ο κινηματογράφος είναι κομμάτι της ιστορίας ενηλικίωσης του καθενός μας, οι εικόνες του μπλέκονται με αυτές της ίδιας μας της ζωής, οι μυθολογίες των ταινιών που μας μεγάλωσαν συνδέουν τις προσωπικές μας μυθολογίες με αυτές των άλλων, των ανθρώπων που θεωρούμε δικούς μας, των φίλων μας, των μελών της «φυλής» στην οποία επιλέγουμε να ανήκουμε. Και μέσα στα χρόνια, καθώς το «να πηγαίνεις σινεμά» μεταμορφώθηκε για ολόκληρες γενιές θεατών από απλή διασκέδαση σε κάτι που μοιάζει με «κοινωνική ιεροτελεστία», ο κινηματογράφος μάς έμαθε σχεδόν πώς να μεγαλώνουμε, κάνοντάς μας μερικές φορές να αναρωτιόμαστε αν η πιο καθοριστική ιστορία ενηλικίωσης ήταν αυτή που ζήσαμε ή κάποια άλλη που είδαμε στη μεγάλη οθόνη», το μήνυμα του ΚΠΙΣΝ για τις προβολές.

«Αυτό το καλοκαίρι, κάτω από τον έναστρο ουρανό του ΚΠΙΣΝ, θα ξαναβιώσουμε μαζί μερικές από τις ιστορίες που μας μεγάλωσαν και που είναι ικανές να μας θυμίσουν τι σημαίνει να είσαι νέος, «τότε», «τώρα», ή «για πάντα», με τον αμίμητο, υπέροχο τρόπο του σπουδαίου σινεμά».



Κυριακή 05/06 | 21.00 Juno (2007)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα προβολών στο ΚΠΙΣΝ έχει ως εξής:

Κυριακή 05/06 | 21.00 Juno (2007)

Η Τζούνο, μια ξεχωριστή δεκαεξάχρονη, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη εγκυμοσύνη από τον συμμαθητή της Μπλίκερ. Αποφασίζει να κρατήσει το μωρό και, με τη βοήθεια της κολλητής της, βρίσκει τους «τέλειους» θετούς γονείς, τον Μαρκ και τη Βανέσα. Για καλή της τύχη, η Τζούνο έχει την πλήρη στήριξη των γονιών της, τη στιγμή που πρέπει να πάρει δύσκολες και σημαντικές αποφάσεις, ενώ παράλληλα φλερτάρει με την ενηλικίωση. Τελικά, καταφέρνει να εξελιχθεί σε μια ανεξάρτητη έφηβη. Βραβείο Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου στην Diablo Cody.

Σκηνοθεσία: Jason Reitman

Σενάριο: Diablo Cody

Πρωταγωνιστούν: Elliot Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Allison Janney, J.K. Simmons

Διάρκεια: 92'

Park your Cinema Κids

Για τη φετινή σεζόν, στο Park your Cinema Κids, η λέξη - κλειδί που επέλεξε το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας είναι μία και θα ακουστεί δυνατά: Μουσική!



Σάββατο 04/06 | 21.00 Αλαντίν / Aladdin (2019)

Οι μαγικές περιπέτειες του γοητευτικού αλητάκου του δρόμου Αλαντίν, της θαρραλέας και αποφασιστικής πριγκίπισσας Γιασμίν και, φυσικά, του Τζίνι που καλείται να ξεκλειδώσει το μέλλον τους, ζωντανεύουν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες στον κόσμο επιστρέφει ως φαντασμαγορική live-action παραγωγή. Ένα πολύχρωμο ταξίδι γεμάτο μαγικές εικόνες, μουσική, λαμπερές ερμηνείες, γέλιο, συναίσθημα και μερικά από τα πιο κλασικά τραγούδια όλων των εποχών.

Σκηνοθεσία: Guy Ritchie

Σενάριο: John August, Guy Ritchie

Πρωταγωνιστούν: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari

Διάρκεια: 128ʹ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά με τις φωνές των Ησαΐα Ματιάμπα, Παναγιώτη Αποστολόπουλου, Αλεξάνδρας Λέρτα, Δημήτρη Μάριζα, Ντίνου Σούτη, Σύλβιας Δεληκούρα, Όθωνα Μεταξά.

Προτείνεται οι θεατές να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό και ψάθα ή κάποιο ύφασμα για το έδαφος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας snfcc.org/ParkYourCinemaSpring2022 και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.