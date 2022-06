Ο Έλληνας street artist STMTS μας ξεναγεί στα ωραιότερα σημεία της Νέας Υόρκης με αφορμή την έκθεσή του εκεί - iefimerida.gr

Ο Έλληνας καλλιτέχνης STMTS μόλις εγκαινίασε την ατομική του έκθεση σε γκαλερί της Νέας Υόρκης και φωτογραφίζει για το iefimerida τα αγαπημένα του μέρη στην αμερικανική μητρόπολη.

Η street art του STMTS έδωσε χρώμα και αθωότητα στη μουντή Αθήνα της κρίσης. Το έργο του «I Love Life» έγινε μάλιστα viral σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας στον 18χρονο τότε δημιουργό διεθνή φήμη, ανοίγοντάς του τις πόρτες για μια αξιοθαύμαστη καριέρα. Πριν καν κλείσει τα 30 ο δημοφιλής Έλληνας street artist έχει δει τους πίνακές του να συμμετέχουν στις πιο μεγάλες εκθέσεις Τέχνης του κόσμου και να παρουσιάζονται στις πιο avant garde gallery μεγάλων μητροπόλεων, ενώ πολυεθνικά brands του προσφέρουν συμβόλαιο συνεργασίας και μιντιακοί κολοσσοί, όπως οι New York Times, Guardian, Reuters, Spiegel κ.ά. ξεχωρίζουν τα έργα του ανάμεσα σε χιλιάδων άλλων δημιουργών από όλο τον κόσμο.

O street artist STMTS στην γκαλερί Avant Gallery στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσιάζεται η ατομική του έκθεση STMTS: Power of Innocence.



Αυτό το διάστημα, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Τέχνης της Νέας Υόρκης 2022, η Avant Gallery στη Νέα Υόρκη, παρουσιάζει την ατομική του έκθεση με τίτλο «STMTS: Power of Innocence», η οποία θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου.

Το έργο του Tristan Eaton με φόντο το Empire State στο Μανχάταν - Φωτογραφία: STMTS

Ο STMTS (Σταμάτης) βρίσκεται φυσικά εκεί, τριγυρνά στην πόλη και με την φωτογραφική του μηχανή αποτυπώνοντας για το iefimerida όσα τον εμπνέουν από τη νεοϋορκέζικη street culture.

Γκράφιτι Old School Bombing NYC - Φωτογραφία: STMTS

Παράλληλα, μας ξεναγεί στα αγαπημένα του σημεία στην αμερικανική μητρόπολη, μοιράζεται γωνιές, εντυπώσεις, συναισθήματα και μας αποκαλύπτει τα street food που ξεχωρίζει, για τα οποία άλλωστε η πόλη φημίζεται.

Ο σταθμός Grand Central Terminal στη Νέα Υόρκη - Φωτογραφία: STMTS

O STMTS φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη για το iefimerida

Πώς είναι η εμπειρία σας στη Νέα Υόρκη; Πώς είναι τα πράγματα εκεί την παρούσα περίοδο;

Είμαι ξεκάθαρα μαγεμένος με την πόλη της Νέας Υόρκης. Η πόλη αφήνει πίσω της την εποχή του Covid-19 και βρίσκεται σε μια έξαρση και απόλυτα δυναμική κατάσταση πλήρους ανάκτησης της ζωής της, γεμάτη ενέργεια και ταχύτητα... Αμέτρητες εκδηλώσεις, εκθέσεις, συναυλίες, δράσεις με ποικίλες και ατελείωτες επιλογές, μέσα σε μια αχανή και ιδιαίτερα επιβλητική πόλη, με την δική της μοναδική ομορφιά. Μπορώ πολύ εύκολα να πω ότι δικαίως η Νέα Υόρκη έχει τον τίτλο της Μητρόπολης του Κόσμου.

To υπερυψωμένο πάρκο High Line στη συνοικία Τσέλσι, το οποίο έχει δημιουργηθεί πάνω στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή στη δυτική πλευρά του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη - Φωτογραφία: STMTS

Εκτός από την έκθεσή σας τι άλλο είδατε στη Νέα Υόρκη; Μοιραστειτε μαζί μας κάποιες βόλτες, επισκέψεις, αγαπημένες διαδρομές εκεί.

Η περιήγησή μου ήταν κυρίως στην περιοχή του Manhattan και γύρω από αυτό. Επισκέφτηκα κάποια από τα βασικά πασίγνωστα αξιοθέατα της πόλης αλλά και κάποιες πιο ήσυχες γειτονιές που μου άρεσαν. Κάποιες αγαπημένες μου διαδρομές ήταν:

Το Central Park - Φωτογραφία: STMTS

Ο περίπατος στο Central Park από το νότιο σημείο μέχρι το The Metropolitan Museum. To Central Park είναι ένα ονειρεμένο μέρος αναψυχής, λειτουργώντας τέλεια ως πνεύμονας πρασίνου και σαν μια όαση μέσα στην πυκνόχτιστη από ατέλειωτους ουρανοξύστες πόλη της Νέας Υόρκης.

Το The Metropolitan Museum είναι ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου και προσωπικά το αγαπημένο μου της Νέας Υόρκης, με πλούσια και ατελείωτη συλλογή που σε μαγεύει. Εννοείται ότι μόνο μια επίσκεψη δεν αρκεί με τίποτα για να δεις και να ευχαριστηθείς ολόκληρη τη συλλογή.

Δρόμος στο Chelsea - Φωτογραφία: STMTS

Μια πολύ ωραία βόλτα επίσης ήταν από το Hudson Yards στην περιοχή του Chelsea. Το γνωστό ως «Vessel» είναι το σήμα κατατεθέν του Hudson Yards, είναι μια ιδιαίτερη και μεγάλη κατασκευή σχεδιασμένη από τον Thomas Heatherwick που παραπέμπει και σε γλυπτό σε σχήμα ενός βάζου.

Το φουτουριστικό Vessel» του Thomas Heatherwick - Φωτογραφία: STMTS

Σε έναν από τους ουρανοξύστες του Hudson Yards (τον 20) βρίσκεται και η γκαλερί (AVANT Gallery) που πραγματοποιείται η έκθεση μου. Στον ίδιο όροφο είναι και η είσοδος που πας για το γνωστό EDGE NYC, ένα από τα καλύτερα σημεία (αν όχι το καλύτερο) σαν ένα μπαλκόνι για να δεις από ψηλά την πόλη της Νέας Υόρκης, μοναδική εμπειρία, αξίζει!

Το Μανχάταν από ψηλά, από το EDGE NYC - Φωτογραφία: STMTS

Από το Hudson Yards περπάτησα μέσα από το High Line, ένα υπερυψωμένο πάρκο, χτισμένο πάνω σε μια αχρησιμοποίητη σιδηροδρομική γραμμή, λειτουργώντας σαν ένας πεζόδρομος γεμάτος πράσινο που περνάει πάνω από τους δρόμους, ανάμεσα από τα κτίρια και τους ουρανοξύστες. Κατέληξα στην συνοικία της Chelsea, μια πολύ καλλιτεχνική περιοχή με πολλές παλιές γκαλερί, φοβερά μέρη για φαγητό και ήσυχες γειτονιές με πανέμορφα σπίτια.

Το Μνημείο & Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου - Φωτογραφία: STMTS

Τέλος από το Lower Manhattan στο Brooklyn. Επισκέφτηκα το Μνημείο & Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου, εκεί στο γνωστό ως Ground Zero έχουν δημιουργήσει στη μνήμη των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 δύο μεγάλες σαν μαύρες τρύπες που πέφτει νερό και χάνεται.

Το Μνημείο & Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου - Φωτογραφία: STMTS

Είναι κατασκευασμένες πάνω στις ακριβείς εκτάσεις και στα σημεία που ήταν οι Δίδυμοι Πύργοι και γύρω γύρω είναι χαραγμένες επιγραφές με τα ονόματα των θυμάτων. Μπορώ να πω ότι το θέαμα ήταν ανατριχιαστικό, συγκινητικό και σου απέπνεε θλίψη και ταυτόχρονα σεβασμό.

Ο One World Trade Center, ο ψηλότερος ουρανοξύστης της πόλης - Φωτογραφία: STMTS

Δίπλα ακριβώς είναι το One World Trade Center ο ψηλότερος ουρανοξύστης της πόλης που χτίστηκε μετά τις επιθέσεις της 9/11, ένα απόλυτα επιβλητικό κτίριο.

Ο street artist STMTS στη γέφυρα του Brooklyn - Φωτογραφία: STMTS

Κοντά εκεί βρίσκεις την περίφημη και εντυπωσιακή γέφυρα του Brooklyn, όπου ενώνει το Manhattan με το όμορφο Brooklyn. Μπορώ να πω ότι είναι μοναδική εμπειρία να την διασχίσει κανείς περπατώντας. Τέλος το Brooklyn είναι ένα πολύ εναλλακτικό μέρος γεμάτο νεολαία, εργαστήρια καλλιτεχνών και με έντονη την κουλτούρα του δρόμου. Πιστεύω, είναι ένα από τα ιδανικότερα μέρη για να μένει κάποιος καλλιτέχνης και να δημιουργεί.

Ο STMTS ανακάλυψε ψεύτικη εκτύπωση του διάσημου έργου του «Ι Love Life» σε πάγκο πλανώδιου πωλητή - Φωτογραφία: STMTS

Η μεγαλύτερη έκπληξη όμως που είχα σε αυτές τις διαδρομές -και ίσως ολόκληρης της επίσκεψης μου στη Νέα Υόρκη- ήταν όταν αντίκρισα, στο πολυσύχναστο High Line και στην περίφημη γέφυρα του Brooklyn, να πουλιούνται σε κάποια τουριστικά μαγαζιά και σε πάγκους, από διαφόρους πλανόδιους, ψεύτικες εκτυπώσεις - card postal style - του έργου μου «I Love Life» που είχα κάνει το 2012 στην Αθήνα! Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι το έργο μου που έκανα στους δρόμους της Αθήνας δέκα ολόκληρα χρόνια πριν, τώρα θα το αντίκριζα ως επισκέπτης στη Νέα Υόρκη να κυκλοφορεί ανάμεσα σε αφίσες και card postals με τα πιο γνωστά αξιοθέατα, στα πιο τουριστικά μέρη πόλης, ενώ παράληλα είναι και μέρος της έκθεσής μου. Αυτό το γεγονός κυριολεκτικά με ξάφνιασε αλλά αντιλήφθηκα κιόλας ότι το συγκεκριμένο έργο μου ταιριάζει απόλυτα με το γενικότερο πνεύμα τηςΝέας Υόρκης.

Burger στο Τhe Smith Restaurant - Φωτογραφία: STMTS

Tα αγαπημένα του STMTS από τη street culture της Νέας Υόρκης: έργα, βόλτες, κτίρια, γειτονιές, street food

Μεσημέρι στο Bryant Park - Φωτογραφία: STMTS

Πως είναι η street culture στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή: ποιες είναι οι κυριαρχες τάσεις, η αισθητική, η street art, το street food κτλ

Θα έλεγα ότι υπάρχει μια τάση στην προσέγγιση του vintage πάλι, αλλά με μια φρέσκια εναλλακτική ματιά. Μου άρεσε πολύ που είδα πολύ skateboarding, rollers και ποδήλατα στους δρόμους. Υπάρχει μια αυθεντική αισθητική της Urban - Street κουλτούρας που κυριαρχεί και αυτό είναι υπέροχο. Φυσικά σε όλο αυτό βοηθάει και ότι η Νέα Υόρκη είναι μια κυρίως walkable πόλη, οπότε δεν θα γινόταν οι δρόμοι της να μην σφύζουν από ζωή.



Βόλτα στο Chelsea Market - Φωτογραφία: STMTS

H Street Art θα έλεγα ότι έχει γενικότερα ωριμάσει και περιοριστεί όπως και το παραδοσιακό Graffiti, αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα και κακό, φαίνεται ότι υπάρχει ένας σεβασμός από όλους προς στην πόλη, οπότε υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία για την Street Art και το Graffiti χωρίς να υπάρχει ανεξέλεγκτη ασυδοσία. Στην περιοχή του Lower East Side υπάρχουν αρκετά και ωραία έργα στους τοίχους, οι καλλιτέχνες του δρόμου φαίνεται εκεί ότι αγαπάνε πραγματικά την πόλη τους και την προσέχουν, χωρίς να έχουν μοναδικό στόχο τον βανδαλισμό, δημιουργώντας έτσι μια ιδανική ισορροπία. Μια πολύ ωραία τοιχογραφία που ξεχωρίσα ήταν του Tristan Eaton σε ενα κτίριο δίπλα απο το Empire State Building.

Το κίνημα της street culture με τα αυτοκόλλητα σε διάφορα σημεία της πόλης ενισχύει το νεανικό χαρακτήρα της - Φωτογραφία: STMTS

Επίσης, κάτι άλλο που προσεξα και μου άρεσε ιδιαίτερα, είναι το πολύ ζωντανό κίνημα με τα αυτοκόλλητα: έτσι σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία όπως πχ ταχυδρομικά κουτιά, πίσω απο ταμπέλες ή σε σκουπιδοντενεκέδες βλέπεις πολλά αυτοκόλλητα μαζεμένα που δήμιουργουν μια ιδιάιτερη και αυθεντική αισθητική. Σταμάταγα λοιπον και τα φωτογραφιζα, εχω κάτι σαν μια μικρή συλλογη τώρα!

Τα Νew Υork style Βagels - Φωτογραφία: STMTS

Το Street Food είναι σταθερής και αυθεντικής αξίας! Θα πρότεινα οποσδήποτε τα Νew Υork style Βagels για πρωινό, καφέ μαζί με donuts από τα Dunkin' Donuts και τα Hot-Dogs από τις διάφορες καντίνες.

Διάσημα έργα της Street art από όλο τον κόσμο, σε πάγκους πλανώδιων πωλητών. Ανάμεσά στα πιο δημοφιλή έργα που έχουν μεγάλη ζήτηση και το I Love Life του STMTS που φιλοτεχνεί από το 2012 δρόμο της Αθήνας - Φωτογραφία: STMTS

Ποια είναι η σχέση μας με τη Νέα Υόρκη: είναι η πρώτη φορά ή την έχετε επισκεφθεί ξανά;

Έχω συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια σε ομαδικές εκθέσεις εκεί και έργα μου έχουν εκτεθεί επίσης στο Art New York art fair. Το γεγονός όμως της ατομικής μου έκθεσης στη Νέα Υόρκη ήταν η ιδανικότερη αφορμή για να κάνω μια σοβαρή επίσκεψη στην μητρόπολη.

Παρόλα αυτά όμως, αυτή η επίσκεψή μου παραμένει να είναι απλά μια «ματιά» στην ατελείωτη ομορφιά της αχανούς αυτής πόλης, αλλά και η εφαλτήρια για επόμενες μελλοντικές επισκέψεις και διάφορα δημιουργικά projects που αισιοδοξώ ότι θα ακολουθήσουν.

Το θρυλικό Flatiron Building ανακαινίζεται αυτό το διάστημα - Φωτογραφία: STMTS

Ποια είναι τα αγαπημένα σας μέρη εκεί: πάρκα, δρόμοι για βόλτες, μαγαζιά, εστιατόρια, μουσεία, γκαλερι, μπαρ, ξενοδοχεία...

Το ιστορικό και επιβλητικό Flatiron Building, το όποιο το πέτυχα σε μια διαδικασία συντήρησης.

To Chelsea Market, μια απίστευτη underground εναλλακτική αγορά, με φοβερή αισθητική, γεμάτη ζωή, ενέργεια και μεγάλη ποικιλία στις γεύσεις. Προτείνω σίγουρα το Takumi Taco για φοβερά Τάκος.

Τάκος από το Takumi Taco στο Chelsea Market - Φωτογραφία: STMTS

Tο Bryant Park, ένα υπέροχο, μικρό σχετικά, πάρκο μέσα στο Manhattan με αύρα Ευρωπαϊκή, ιδανικό για Picnic και για καφέ στα τριγύρω τραπεζάκια.

Αξίζει σίγουρα μια απογευματινή βόλτα στο πανέμορφο Greenwich Village.

Μου έκανε εντύπωση το όμορφο κτίριο του πολυτελούς ξενοδοχείου The Plaza.

Το εντυπωσιακό ξενοδοχείο The Plaza - Φωτογραφία: STMTS

Το burger στο The Smith Restaurant είναι ανεπανάληπτο.

Στο Brooklyn αξίζει οποσδήποτε η πεντανόστιμη pizza στο Grimaldi’s Pizzeria.

Το επιβλητικό Rockfeller Center.

To Rockfeller Center - Φωτογραφία: STMTS

Στο Chelsea για τσάρκα σε διάφορες σημαντικές γκαλερί της πόλης.

O πανέμορφος και ιστορικός Grand Central Terminal, όπου αισθάνεσαι ότι είσαι σε κάποιο σκηνικό από ταινία.

Το ιδιαίτερο και εναλλακτικό Ace Hotel με αρκετά έντονο το στοιχείο της Urban αισθητικής.



To Macy's στη Broadway - Φωτογραφία: STMTS

Επίσης, ο δρόμος Broadway είναι φοβερός για βόλτα που σφύζει από ζωή, εκεί συναντάς διάφορα μουσικά και χορευτικά δρώμενα και πολλά φανταχτερά καταστήματα που σου τραβούν την προσοχή (πχ. Macy's) μαζί με τις γιγάντιες οθόνες διαφημίσεων και billboards.

Τέλος, δεν μπορώ να μην σημειώσω την φοβερή αντιπροσώπευση της υψηλού επιπέδου Ελληνικής κουζίνας που κάνει το εστιατόριο Milos μέσα στο Hudson Yards ,στο οποίο είχα την τύχη να δειπνήσω την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσής μου.

Η Times Square τη νύχτα είναι εμπειρία - Φωτογραφία: STMTS

Η αθωότητα είναι το δυνατό όπλο του STMTS

H urban, ιδιαίτερη αισθητική του STMTS καταφέρνει να ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει μοναδικά την αθωότητα της παιδικής ηλικίας, με την καυστική, ειρωνική ματιά σε έναν μεταμοντέρνο, δυστοπικό κόσμο. Το σύμπαν των έργων του θα μπορούσε να είναι σημερινό ή μελλοντικό, στις γειτονιές του τώρα ή σε μετα-αποκαλυπτικές πόλεις του αύριο, οι οποίες όμως παρά την αγριότητα, τις αδικίες, τη βία και τις ανισότητες που υπάρχουν στο φόντο, παραμένουν φωτεινές και αισιόδοξες, αφού τα παιδιά τα οποία πρωτοστατούν επιβάλλουν την αθωότητα και την αισιοδοξία τους ότι όλα μπορούν πάντα να αλλάξουν προς το καλύτερο. Αυτή η επιμονή του STMTS στην θετική πλευρά των πραγμάτων, η ευαίσθητη οπτική του που βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, είναι που τον έκανε να ξεχωρίσει μέσα στη μουντάδα της Αθήνας της κρίσης.

Έργα του street artist STMTS στην Avant Gallery στη Νέα Υόρκη.

Ο STMTS ζει στην Ελλάδα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας ξεκινώντας παράλληλα την καριέρα του στις εικαστικές τέχνες. Τα έργα του έχουν εμφανιστεί σε διάφορα projects, commissions, εκθέσεις και ιδιωτικές συλλογές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Έργα του street artist STMTS στην Avant Gallery στη Νέα Υόρκη.

Επίσης έχει συμπεριληφθεί σε καμπάνιες της Adidas, της Reebok, καθώς έχει κάνει και commission works για τους Nicky Jam, KPMG, Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, Παιδικά χωριά SOS, και πολλά άλλα. Τα έργα στους δρόμους της Αθήνας έχουν δημοσιευτεί στους New York Times, στον Guardian, στο Der Spiegel, στο Vice και σε άλλα μέσα. Το γνωστό έργο του "I Love Life" του 2012 χαρακτηρίζεται πλέον viral και iconic, ενώ επίσης έφτασε σε ένα τεράστιο διαδικτυακό κοινό, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς επιβεβαίωνε μια αμείωτη αισιοδοξία μπροστά στις δυσκολίες.

Έργα του street artist STMTS στην Avant Gallery στη Νέα Υόρκη.

Τα έργα του STMTS είναι δημιουργημένα με ακρυλικά χρώματα και σπρέι, παραπέμποντας στην αισθητική της street art. Σε έργα όπως το Beyond the Debris (2021), ο STMTS παρουσιάζει μια ειδυλλιακή επιστροφή στη φύση που περιπλέκεται από τα απόβλητα μιας προηγούμενης γενιάς. Άλλα έργα προχωρούν άμεσα στις ιδιαιτερότητες του παρόντος, όπως το έργο του For YOU (2020), ενθαρρύνοντας τον θεατή να αναλογιστεί και να αναπολήσει την παιδική του αθωότητα.

Έργα του street artist STMTS στην Avant Gallery στη Νέα Υόρκη.

Οι εντυπωσιακές συνθέσεις ενοποιούνται από την ευαισθησία στην τέχνη του δρόμου, απορρέοντας από τις εκλεκτικές επιρροές του καλλιτέχνη- αυτές περιλαμβάνουν τις Ιαπωνικές ξυλογραφίες Shin-hanga, τις ξυλογραφίες και τα χαρακτικά του Albrecht Dürer και του Gustave Doré, τον Ολλανδό - Φλαμανδό ζωγράφο της Αναγέννησης Pieter Bruegel τον Πρεσβύτερο και τα γκράφιτι.

Έργα του street artist STMTS στην Avant Gallery στη Νέα Υόρκη.

Αυτά τα εικαστικά στοιχεία συνυφαίνονται σε μια μοναδική εικαστική γλώσσα που εμπνέεται από την ιστορία της τέχνης και την επαναπροσδιορίζει σε μια πλήρως σύγχρονη προσέγγιση, με θέμα που αφιερώνεται στο μέλλον - δισδιάστατα από τις έγχρωμες ξυλογραφίες αναμειγνύεται με την υφή των χαρακτικών και την αισθητική street art / graffiti - αυτές οι πτυχές συνδυάζονται με μια συνθετική μεγαλοπρέπεια που θυμίζει την Αναγέννηση.

Έργα του street artist STMTS στην Avant Gallery στη Νέα Υόρκη.

Info: stmtsart.com