8 εκδηλώσεις + 1 Φεστιβάλ για το τριήμερο -Madrugada και ο βραβευμένος με δύο Γκράμι Gregory Porter - iefimerida.gr

Πλούσιο σε εκδηλώσεις το πρόγραμμα του τριημέρου με συναυλίες, θέατρο και χορό σε φεστιβάλ της πόλης.

Το Φεστιβάλ Αθηνών σε Ηρώδειο και Πειραιώς αποτελεί προορισμό με διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνες και απανωτά sold οut.

Οι εκδηλώσεις του τριημέρου

Μεταξύ άλλων αυτό το εκλογικό Παρασκευοσαββατοκύριακο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις τζαζ, ηλεκτρονικής μουσικής, συναυλίες ελληνικού τραγουδιού με το τριήμερο να κλείνει με την αγαπημένη του κοινού μπάντα των Madrugada.

Alexander Zeldin, Οι εξομολογήσεις στην Πειραιώς 260

Μπορούμε να κοιτάξουμε τη ζωή με φρέσκο βλέμμα; Μπορούμε να φτάσουμε στον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας παρατηρώντας σε βάθος χρόνου τη ζωή ενός ανθρώπου; Έχοντας παρουσιάσει την τελευταία του δουλειά Une mort dans la famille τον Φεβρουάριο στο Παρίσι στο Ateliers Berthier (Odéon-Théâtre de l’Europe), ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ζέλντιν, ανερχόμενο αστέρι του βρετανικού θεάτρου, έρχεται φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να παρουσιάσει τις Εξομολογήσεις, αφήγηση της ζωής μιας γυναίκας με πρωτογενές υλικό τις συζητήσεις με τη μητέρα του.

Γεννημένος το 1985 από Ρωσοεβραίο πατέρα και Αυστραλή μητέρα, ο Ζέλντιν έχει δουλέψει μεταξύ άλλων στη Νότια Κορέα, την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή, ενώ την περίοδο 2011-2014 εργάστηκε ως βοηθός του Πίτερ Μπρουκ και της Marie-Hélène Estienne. Καθιερώθηκε και γνώρισε διεθνή επιτυχία με την τριλογία του The Inequalities («Οι ανισότητες»), στην οποία καταπιάστηκε με τις δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις της λιτότητας στη Βρετανία. 23/06 έως 26/06/2023 στις 21:00

Nils Frahm στο Ηρώδειο

Κανένας άλλος μουσικός δεν είναι ίσως τόσο ταυτισμένος με τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής όσο ο Βερολινέζος πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός Νιλς Φραμ. Η αντισυμβατική προσέγγισή του στο πιάνο, η στοχαστική και ευαίσθητη ερμηνεία του, οι ηχητικές αλχημείες του, που συνδυάζουν ambient υφές με ατμοσφαιρική electronica, του έχουν χαρίσει πολυάριθμους/ες θαυμαστές/τριες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η φήμη του ως εξαιρετικού μουσικού και συναρπαστικού live ερμηνευτή έχει εδραιωθεί μέσα από τις πολλές περιοδείες και συναυλίες του ανά την υφήλιο. Τα άλμπουμ του έχουν λάβει θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς παγκοσμίως, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις του είναι πάντοτε sold out. Φέτος, έρχεται στο Ηρώδειο για να χαρίσει και στο εγχώριο κοινό μια αξέχαστη, μυσταγωγική βραδιά. 23/06/2023 στις 21:00

LOVETRAIN2020

LOVETRAIN2020 στην Πειραιώς 260

O Ισραηλινός χορογράφος Εμανουέλ Γκατ με έδρα τη Γαλλία φέρνει στην Πειραιώς 260 μια γιορτή της ζωτικότητας και της ευφορίας. Σώματα που ενώνονται και απομακρύνονται, δυναμικές ομαδικές χορογραφίες, ντουέτα και σόλο ξεδιπλώνονται πάνω σε αξέχαστες επιτυχίες των Tears for Fears, της βρετανικής new wave μπάντας, ανακαλώντας την synth-pop ουτοπική ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1980. Τα κοστούμια, σχεδιασμένα από τον Τόμας Μπράντλι, χορευτή της ομάδας, με τον όγκο και τη θεατρικότητά τους εξυπηρετούν και αναδεικνύουν ιδανικά τη γραφή του Γκατ, ενώ οι κιαροσκούρο φωτισμοί, σε επιμέλεια του ίδιου του χορογράφου, επιτείνουν την μπαρόκ, λαμπερή, πληθωρική ατμόσφαιρα της παράστασης.

Το LOVETRAIN2020 είναι ένα έργο, όπως λέει ο χορογράφος του, για την ουτοπία· τον ανέφικτο, ιδεώδη μη τόπο όπου η συμβίωση χωρίς συγκρούσεις μπορεί να γίνει πραγματικότητα. 23/06/2023 στις 21:00

Το σημερινό πρόγραμμα

Release Athens σε Πλατεία Νερού και SNF Nostos του ΙΣΝ

To φινάλε ενός επιτυχημένου τριημέρου σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μερικά από τα κορυφαία ονόματα του post punk και της rock μουσικής, γενικότερα.

Πρώτο όνομα, η αξεπέραστη Siouxsie, στη μεγάλη της επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά από σχεδόν 15 χρόνια, σε μια συναυλία που αναμένεται να τιμήσουν όλες οι μουσικές φυλές της Αθήνας. Νωρίτερα, θα εμφανιστούν οι σπουδαίοι Echo & The Bunnymen του Ian McCulloch και του Will Sergeant, οι Ladytron, το κορυφαίο electro-pop γκρουπ απ’το Λίβερπουλ, ενώ τη βραδιά θα ανοίξουν οι πρωτοπόροι της εγχώριας minimal synth σκηνής, In Trance 95.

Στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, headliners θα είναι οι Interpol, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που έβγαλε η Ν. Υόρκη στον 21ο αιώνα, οι «καυτοί» Viagra Boys, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα των τελευταίων ετών, και το ραγδαία ανερχόμενο project του Βέλγου Joachim Liebens, The Haunted Youth, που θα ενθουσιάσουν όσους αρέσκονται σε κιθαριστικά indie / shoegaze ακούσματα.

Mαρία Παπαγεωργίου στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

Η Μαρία Παπαγεωργίου πλαισιωμένη από την εξαιρετική μπάντα της έρχεται απόψε Παρασκευή στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής.

Η ίδια γράφει: «Το 2019 πραγμάτωσα μία από τις πιο σημαντικές και όμορφες συναυλίες της ζωής μου στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Σε αυτή την παράσταση που είχε τον τίτλο “Αυτό που βλέπουν τα πουλιά”, μέσα στο ανθηρό κέντρο της Αθήνας και ταυτόχρονα ανάμεσα σε μεγάλα νοσοκομεία και πολύβουους δρόμους, όλοι μας σταθήκαμε ως παρατηρητές των “παρατηρητικών” πουλιών, σαν κάτι να θέλαμε να εκκινήσουμε, να ωθήσουμε, σαν δρομείς που κάνουν το μεγάλο βήμα πίσω, παίρνοντας φόρα να τρέξουν τον μεγάλο αγώνα.

Η φετινή παράσταση “Γέμισε ο κήπος με πουλιά” είναι η διαδρομή μας που έχει ήδη ξεκινήσει, το πέταγμα, η δίνη της αγάπης και της σύμπνοιας που μας κράτησε ενωμένους σε μια κοινή πίστη μέσα σε ανεμοστροβιλικές αλλαγές και που μας προσγείωσε εδώ, τέσσερα χρόνια μετά.

Gregory Porter

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο Γκρέγκορι Πόρτερ έφερε τη σύγχρονη τζαζ στα αυτιά χιλιάδων ανθρώπων με τη ζεστή, βαρύτονη φωνή του. Έγινε γρήγορα γνωστός το 2010 με τον πρώτο του δίσκο Water, που ήταν ένα υπέροχο πάντρεμα τζαζ, γκόσπελ και σόουλ. Πολύ σύντομα η κριτική τον κατέταξε στο επίπεδο καλλιτεχνών όπως ο Νατ Κινγκ Κόουλ και ο Στίβι Γουόντερ. Έχει βραβευτεί με δύο Γκράμι.

Από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της γενιάς του, ο Πόρτερ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λίγο πριν τις τρεις προγραμματισμένες συναυλίες του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. 24/06/2023 στις 21:00

Η απόλαυση της αναπαράστασης

Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου, Η απόλαυση της αναπαράστασης, Πειραιώς 260

Πώς αντιμετωπίζουμε το ανεξίτηλο αποτύπωμα του χρόνου στο σώμα; Μεταξύ κωμικού και τραγικού, με λεπτές αποχρώσεις και πολυδιάστατη προσέγγιση, η χορογράφος Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου, στο νέο έργο της Η απόλαυση της αναπαράστασης πραγματεύεται το υπαρξιακό ζήτημα του χρόνου και της φθοράς. Άξονές της, η κατά Μιχαήλ Μπαχτίν έννοια της «ανολοκλήρωσης» που διαπερνάει το γκροτέσκο και η ζωγραφική του Τεοντόρ Ζερικό. Ερμηνεύουν Τιτή Αντωνοπούλου, Σάνια Στριμπάκου, Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου

Οι τρεις ερμηνεύτριες του έργου, άλλοτε σε επαφή και σχηματίζοντας συμπλέγματα και άλλοτε μόνες, αφήνουν να αναδυθούν μέσα από τον χορό τους μορφές σωμάτων, στιγμιότυπα εμπειρίας, εικόνες γνώριμες ή αλλόκοτες, μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Καταστάσεις στις οποίες η σάρκα είναι παρούσα και ο θεατής μπορεί με κάποιον τρόπο να αναγνωρίσει κάτι γνώριμο, δικό του σ’αυτές.

Το αδιάκοπο πέρασμα των σωμάτων από μορφή σε μορφή γίνεται συνώνυμο της απόλαυσης. Ο όρος απόλαυση χρησιμοποιείται εδώ όπως χρησιμοποιείται στην ψυχανάλυση, όπου δεν ταυτίζεται με την ευχαρίστηση, αλλά ενέχει τη δυσφορία, τον πόνο και την αμηχανία είναι η απάντηση της καλλιτέχνιδας στα τραύματα που συνδέονται με το πέρασμα του χρόνου. 24/06 έως 26/06/2023 στις 21:00

Κώστας Χατζής, Σάββατο στο Faliro Summer Theater

Το Faliro Summer Theater υποδέχεται το Σάββατο 24 Ιουνίου τον Κώστα Χατζή, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που κατάφερε να σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή, για περισσότερες από έξι δεκαετίες, με το κοινωνικό τραγούδι και διεισδυτικό του λόγο.

Ο κορυφαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός με την ιδιαίτερη «βραχνάδα» στη φωνή του και την κιθάρα του έχει ένα μοναδικό τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό. Τα τραγούδια του έχουν καταφέρει να αγγίξουν τις ψυχές όλων και να μας ταξιδέψουν σε κόσμους όπου «Σύνορα η αγάπη δε γνωρίζει» αλλά και «Η αγάπη όλα τα υπομένει»!

Ο Κώστας Χατζής αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η φήμη του ως τραγουδιστή της ειρήνης προηγείται πολλές φορές του ονόματός του. Τα τραγούδια που επέλεξε να ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια της μεγάλης μουσικής του πορείας, είναι μπαλάντες που περιέχουν έντονη κοινωνική κριτική. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή.

Sivert Høyem

Madrugada στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους υπέροχους Madrugada, την Κυριακή 25 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, σε μια βραδιά συναισθηματικής έντασης και ευφορίας. Η αγαπημένη μπάντα από τη Νορβηγία, με το τόσο πολυπληθές και φανατικό κοινό στη χώρα μας, επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια σε φεστιβάλ, παίρνοντας δικαιωματικά τη θέση της ως headliners. Μαζί τους οι Wet Leg, το πιο καυτό indie-rock συγκρότημα της περασμένης χρονιάς και ο υπέροχος Βρετανός τραγουδοποιός, Baxter Dury, στην πρώτη εμφάνιση και των δύο στην Ελλάδα. Την βραδιά ανοίγουν οι Pink Vanity.

Από το 1993 που ξεκίνησαν την πορεία τους, οι Madrugada κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν δικό τους, προσωπικό ήχο, βασιζόμενοι όχι μόνο στον επιβλητικό Sivert Høyem, έναν από τους κορυφαίους ροκ ερμηνευτές του πλανήτη, αλλά κυρίως χάρη στη στιβαρή ταυτότητα του γκρουπ που, ηχητικά και οπτικά, είναι τόσο ξεχωριστή ώστε ξεπερνά γενιές, είδη και τάσεις. Οι έξι δίσκοι τους, το live album “Live at Tralfamadore" (2005) και τα αμέτρητα singles και EPs τους, κέρδισαν μια μακρά σειρά βραβείων και έγιναν είτε χρυσά είτε πλατινένια.