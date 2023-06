Ο Οσκαρικός συνθέτης Αλεξάντρ Ντεσπλά στο iefimerida: Πώς με καθόρισε η Ελλάδα - iefimerida.gr

«Η ιστορία της Ελλάδας, η γλώσσα, η Θάλασσα, η κουζίνα της, ολα είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μου» λέει ο Αλεξαντρ Ντεσπλά, ο πολυβραβευμένος ελληνικής καταγωγής συνθέτης των σάουντρακ.

Δύο βραβεία Όσκαρ, τρία Σεζάρ, τρία BAFTA, δύο Χρυσές Σφαίρες, δύο Γκράμι και αντίστοιχα δεκάδες υποψηφιότητες είναι μέχρι στιγμής η εντυπωσιακή επίσημη αποτίμηση του έργου του Αλεξάντρ Ντεσπλά, μέρος του οποίου θα παρουσιάσει για μία βραδιά στο Ηρώδειο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τη μία και μοναδική εμφάνιση του πολυβραβευμένου ελληνικής καταγωγής συνθέτη στο Ηρώδειο, το Σάββατο 1 Ιουλίου, ο Αλεξάντρ Ντεσπλά μιλά στο iefimerida.gr

Ο Αλεξάντρ Ντεσπλά, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, γεννήθηκε στο Παρίσι το 1961 από Γάλλο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Η Ελλάδα τον καθόρισε μέχρι σήμερα, τον ενέπνευσε και πάντα αισθάνεται υπέροχα, όπως λέει, όταν έρχεται στην Ελλάδα.

Δύο βραβεία Όσκαρ, τρία Σεζάρ, τρία BAFTA, δύο Χρυσές Σφαίρες, δύο Γκράμι και αντίστοιχα δεκάδες υποψηφιότητες είναι μέχρι στιγμής η εντυπωσιακή επίσημη αποτίμηση του έργου του Αλεξάντρ Ντεσπλά

Η ενασχόλησή του με τη μουσική άρχισε από πολύ μικρή ηλικία. Ο Αλεξάντρ Ντεσπλά από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα έχει συνδέσει το όνομά του με τα σάουντρακ ταινιών του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου που έχουν κάνει τεράστια επιτυχία. Μουσικές του έχουν «ντύσει» ταινίες όπως, «Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου», «Ξενοδοχείο Grand Budapest», «Η μορφή του νερού», «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον», «The Twilight Saga: Νέα Σελήνη», «Επιχείρηση: Argo, Zero Dark Thirty», «Η βασίλισσα», «Μικρές κυρίες», «Ο λόγος του βασιλιά», «Το παιχνίδι της μίμησης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα παίξω στην Αθήνα κομμάτια που αναδεικνύουν επιρροές από Ελλάδα»

Ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης, στη συναυλία της 1ης Ιουλίου στο Ηρώδειο θα διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ όπου και θα παρουσιάσει μερικές από τις σημαντικότερες συνθέσεις του για τον κινηματογράφο.

Μιλώντας στο iefimerida.gr ο Αλεξαντρ Ντεσπλά τονίζει για τη συναυλία του. «Το πρόγραμμα μιας συναυλίας είναι πάντα μια δύσκολη άσκηση, μεταξύ παλιών και νέων συνθέσεων, μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών τις οποίες αναμφίβολα το κοινό περιμένει να ακούσει, όπως τις μουσικές για τις ταινίες Harry Potter and the Deathly Hallows, The Imitation game, The Grand Budapest hotel… Όμως είναι γεγονός ότι θα παίξω στην Αθήνα κάποια μουσικά κομμάτια τα οποία αναδεικνύουν τις επιρροές που έχω δεχθεί στην γραφή μου από την ελληνική μουσική όπως από την ταινία Adults in the room του Κώστα Γαβρά».

Ενας συνθέτης με τέτοιο πλούτο μουσικής τι επιλέγει να ακούσει στις προσωπικές του στιγμές, τον ρωτώ. «Μου αρέσουν πολλοί και δύσκολο να διαλέξω, ακούω Maurice Jarre, Nino Rota, Geroges Delerue, John Williams».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία της Ελλάδας, η γλώσσα που ακούω διαρκώς από τη γέννησή μου, η θάλασσα, ακόμη και η κουζίνα της είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μου

Τελικά ποιο ρόλο παίζει η Ελλάδα στη ζωή και στη μουσική σας;

«Η Ελλάδα είναι μέσα στην καρδιά μου. Όταν φθάνω στην Ελλάδα νοιώθω Έλληνας, το ίδιο και όταν φεύγω. Η ιστορία της, η γλώσσα που ακούω διαρκώς από τη γέννησή μου, η θάλασσα, ακόμη και η κουζίνα της Ελλάδας είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μου».

Ντεσπλά: Οταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω αρχαιολόγος

Οσων αφορά στο Ηρώδειο και τη συναυλία του σε αυτόν τον μαγευτικό χώρο, ο Αλεξαντρ Ντεσπλά αποκαλύπτει τη σχέση που πάντα είχε με το μνημείο και την επιθυμία του να γίνει αρχαιολόγος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Παρθενώνας είναι το πρώτο ιστορικό μνημείο που ανακάλυψα στην παιδική μου ηλικία» λέει ο Ντεσπλά. «Εξάλλου όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Δεν σας κρύβω πως με συγκινεί βαθιά το γεγονός ότι θα εμφανιστούμε στη σκηνή αυτού του θεάτρου, κάτω από την Ακρόπολη».

Αλεξαντρ Ντεσπλα, με τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ, 1 Ιουλίου στο Ηρώδειο

ALEXANDRE DESPLAT / ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ / ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Δίκτυο Viva:Τηλεφωνικά στο 11876 και Online στο viva.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά σημεία πώλησης εισιτηρίων: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, αθηνόραμα.gr, Yoleni’sκαι Viva Spot Τεχνόπολης Κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Διεύθυνση: Info Point Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Συντάγματος. Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00 Τηλεφωνικό κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 17:00 | Τηλ: 211 800 8181 ONLINE Booking Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου:www.aefestival.gr

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΖΩΝΗ

Άνω διάζωμα: Ζ’ ζώνη: 30€, ΣΤ’ ζώνη: 40€, Ε’ ζώνη: 50€, Δ’ ζώνη: 60€

Κάτω διάζωμα: Γ’ ζώνη: 70€, Β’ ζώνη: 80€, Α’ ζώνη: 90€, Διακεκριμένη ζώνη: 100€ / ΑΜΕΑ: 30€

Aς θυμηθούμε ορισμένες από τις μουσικές του για ταινίες

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ