Απάντηση Πελώνη για τα self test: Ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα δεν αλλάζει -Διαστρεβλώνει και κατασκευάζει «ειδήσεις» | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ η Αριστοτελία Πελώνη, αναφορικά με τα self test.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος σημειώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει και κατασκευάζει «ειδήσεις», λέγοντας ψέματα για τον πρωθυπουργό και για τα self test.

Παράλληλα, η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι «οι προδιαγραφές πληρούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ανταποκρίνονται στις άμεσες υγειονομικές ανάγκες της χώρας. Δεν ευνοούν καμία εταιρεία, ούτε βεβαίως τη Siemens, που δεν προκύπτει αν πληροί καν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί», ενώ καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση να απαντήσει αναφορικά με το αν συμφωνεί να προμηθευτεί η χώρα άμεσα οικιακά τεστ, «πρώτα από όλη την Ευρώπη και πριν η προμήθειά τους καταστεί εξαιρετικά δύσκολη λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού».

Η ανακοίνωση της Αριστοτελίας Πελώνη:

Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τη μέρα της εθνικής εορτής και της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, για την οποία η Ελλάδα τιμήθηκε σε όλο τον κόσμο, να πετάξει ψέματα και λάσπη στον ανεμιστήρα με επίσημη ανακοίνωσή του.

Σεβόμενοι τη μεγάλη γιορτή του Ελληνισμού, δεν απαντήσαμε χθες. Αλλά, δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα δεν αλλάζει. Διαστρεβλώνει, παραμορφώνει και κατασκευάζει «ειδήσεις», πέφτοντας όλο και πιο χαμηλά. Λέει ψέματα για τον πρωθυπουργό και για τα τεστ οικιακής χρήσης που θα προστεθούν στη στρατηγική για τα τεστ με κρατική δαπάνη, ενώ αποκαλεί την επιστημονική επιτροπή του υπουργείου Υγείας που εισηγήθηκε τα μαζικά τεστ και τις προδιαγραφές «πελάτες» της Siemens. Δείχνει έτσι την «εμπιστοσύνη» με την οποία περιβάλλει την επιστήμη από την πρώτη στιγμή.

Οι προδιαγραφές πληρούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ανταποκρίνονται στις άμεσες υγειονομικές ανάγκες της χώρας. Δεν ευνοούν καμία εταιρεία, ούτε βεβαίως τη Siemens, που δεν προκύπτει αν πληροί καν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Ας μας απαντήσει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω για μια φορά καθαρά: Συμφωνεί να προμηθευτεί η χώρα άμεσα οικιακά τεστ, πρώτα από όλη την Ευρώπη και πριν η προμήθειά τους καταστεί εξαιρετικά δύσκολη λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού; Συμφωνεί να ανοίξουν δραστηριότητες με τη χρήση των νέων εργαλείων που παρέχει η επιστήμη;

Υ.Γ. Υπάρχει διαγωνισμός με ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με διαφάνεια και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ας κάνει λίγη υπομονή κι ας περιμένει το αποτέλεσμα.

ΣΥΡΙΖΑ: Ένοχη σιωπή Μητσοτάκη για τα self test της Siemens

Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με δύο ανακοινώσεις κάνει λόγο για εξυπηρέτηση συμφερόντων της Siemens από τον πρωθυπουργό και ζητεί συνταγογράφηση και δωρεάν μοριακά test.

«Ο κ. Μητσοτάκης από χθες τηρεί σιγή ιχθύος για τη φωτογραφική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα self test της Siemens. Ενώ αρνείται επί ένα χρόνο τη συνταγογράφηση των τεστ, λίγες μόλις μέρες μετά την έγκριση των self test της Siemens στη Γερμανία, ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να προμηθευτεί 10 εκατομμύρια self test.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει:

Γιατί αγνοεί τους επιστήμονες και την αντιπολίτευση, που επί έναν χρόνο ζητούν συνταγογράφηση και αποζημίωση των μοριακών test από τον ΕΟΠΥΥ και μαζικούς στοχευμένους ελέγχους σε εστίες υπερμετάδοσης (χώρους εργασίας, ΜΜΜ, σχολεία, δομές υψηλής ευαλωτότητας);

Γιατί αγνοεί ότι τα self test έχουν σημαντικά μειωμένη αξιοπιστία σε σχέση με τα μοριακά;

Γιατί αγνοεί ότι τα self test δεν θα συνδράμουν στην επιδημιολογική εικόνα της διασποράς, την απομόνωση και την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων, αφού θα δηλώνονται προαιρετικά (!);

Γιατί αγνοεί ότι οι πολίτες δεν γλιτώνουν την οικονομική επιβάρυνση, αφού ακόμα και αν κάποιος βγει θετικός στο «δωρεάν self test», μετά υποχρεούται να πληρώσει κανονικά για μοριακό για επιβεβαίωση;

Γιατί αγνοεί την οδηγία του ίδιου του ECDC, που λέει ότι τα self test μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά και σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τα μοριακά τεστ;

Γιατί αγνοεί ότι η αγορά γίνεται άρον-άρον και δεν υπάρχει καμία απολύτως οργάνωση για τη διανομή τους, ενώ οι φαρμακοποιοί δηλώνουν πλήρη άγνοια;

Εάν ο κ. Μητσοτάκης δεν απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, επιβεβαιώνει αυτό που όλη η Ελλάδα υποπτεύεται: Ότι για ακόμη μία φορά εκμεταλλεύεται την πανδημία για να κάνει δωράκια δεκάδων εκατομμυρίων, αυτή τη φορά στην αγαπημένη του Siemens», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανταπάντηση ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ επανερχόμενος στο θέμα των self test απάντησε εκ νέου στην κυβερνητική εκπρόσωπο.

«Η κα Πελώνη εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για αντιπολίτευση "λάσπης στον ανεμιστήρα" ανήμερα της Εθνικής Γιορτής, μόνο που ξέχασε να αναφέρει ότι η κυβέρνησή της ήταν αυτή που επέλεξε να ανακοινώσει μεσάνυχτα παραμονή της 25ης Μαρτίου με fast track διαδικασίες τον διαγωνισμό των self tests», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Με καθυστέρηση ενός έτους ξαφνικά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μεσάνυχτα θυμήθηκε ότι ενδιαφέρεται για μαζικά τεστ και την επιδημιολογική εικόνα της διασποράς», σχολιάζει, επισημαίνοντας ότι «μέσα σε έξι μέρες η κυβέρνηση έχει αλλάξει τρεις φορές στάση για τη δήλωση των self test». «Το απόλυτο μπάχαλο χωρίς κανένα σχέδιο και καμία οργάνωση. Πριν μία εβδομάδα ο κ. Σκέρτσος έλεγε πως δεν θα δηλώνονται, μετά ο κ. Πιερρακάκης ότι θα δηλώνονται προαιρετικά και σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου διαρρέει ότι θα δηλώνονται υποχρεωτικά, αδειάζοντας τους υπουργούς του», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σημειώνει: «Το μόνο που δεν αλλάζει, είναι πως η κυβέρνηση, αντί να συνταγογραφήσει τα μοριακά τεστ για να είναι δωρεάν για τους πολίτες, ετοιμάζεται να δώσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για self test μειωμένης αξιοπιστίας, δηλαδή για ατομική ευθύνη των πολιτών και στη διάγνωση!».

ΣΥΡΙΖΑ: Τα self test είναι μόνο συμπληρωματικά

«Αν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν για την Επιτροπή, θα άκουγε τις εισηγήσεις της εδώ και έναν χρόνο για συνταγογράφηση των τεστ. Τα ερωτήματα λοιπόν δεν αφορούσαν την Επιτροπή των επιστημόνων, αλλά τον κ. Μητσοτάκη, και παραμένουν», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και απευθύνει έκκληση στην κυβερνητική εκπρόσωπο «να πάψει να αγνοεί»: «τους επιστήμονες και την αντιπολίτευση που επί ένα χρόνο ζητούν συνταγογράφηση και αποζημίωση των μοριακών test από τον ΕΟΠΥΥ και μαζικούς στοχευμένους ελέγχους σε εστίες υπερμετάδοσης (χώρους εργασίας, ΜΜΜ, σχολεία, δομές υψηλής ευαλωτότητας)», «την οδηγία του ίδιου του ECDC που λέει ότι τα self test μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά και σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τα μοριακά τεστ», «ότι τα self test έχουν σημαντικά μειωμένη αξιοπιστία σε σχέση με τα μοριακά», «ότι τα self test, εάν δεν διασφαλιστεί πως θα δηλώνονται τα αποτελέσματά τους, δεν θα συνδράμουν στην επιδημιολογική εικόνα της διασποράς, την απομόνωση και την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων», «ότι οι πολίτες με τα "δωρεάν self test" δεν θα γλιτώνουν την οικονομική επιβάρυνση, αφού ακόμα και αν κάποιος βγει θετικός, μετά υποχρεούται να πληρώσει κανονικά για test για επιβεβαίωση του κρούσματος», και «ότι η αγορά γίνεται άρον-άρον και δεν υπάρχει καμία απολύτως οργάνωση για τη διανομή τους, ενώ οι φαρμακοποιοί δηλώνουν πλήρη άγνοια».

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι προφανές ότι τα self test δεν είναι η λύση που χρειαζόμαστε σήμερα για τον αποτελεσματικό έλεγχο της πανδημίας. Μπορούν να έχουν μόνο συμπληρωματικό ρόλο, αλλά θα είναι τραγικό λάθος να υποκαταστήσουν την ανάγκη μαζικών μοριακών και rapid τεστ, μετά από συνταγογράφηση και αποζημίωση τους από τον ΕΟΠΥΥ, που επιμένει να αρνείται η κυβέρνηση», σημειώνει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Τέλος, περιμένουμε να δούμε εάν ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει την παράδοση με τη Siemens, ή θα βρει προσχήματα να μην προχωρήσει γιατί πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη».

