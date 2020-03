Μεταναστευτικό: Διεθνοποιεί το ζήτημα η κυβέρνηση – Στήριξη από Μακρόν και Σαρλ Μισέλ, άφαντη η Μέρκελ

Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ζήτημα ευρωπαϊκών διαστάσεων, στέλνει η ελληνική κυβέρνηση.

Η ελληνική κυβέρνηση διεθνοποιεί το μεταναστευτικό ζητώντας την έμπρακτη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση της κατάστασης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τόσο στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο όσο και στα νησιά του Αιγαίου.

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, άλλωστε, κινείται και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στο twitter υπογραμμίζει ότι «τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε», προαναγγέλλοντας την κοινή επίσκεψη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, την Τρίτη στον Έβρο.

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support.