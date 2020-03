Στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο την Τρίτη ο Μητσοτάκης -Μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαικού Συμβουλίου

Το ότι θα επισκεφτεί την ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο την προσεχή Τρίτη μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκάλυψε ο πρόεδρος του Ευρωπαικού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Υποστήριξη των ελληνικών προσπαθειών για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στο έδαφος. Θα επισκεφθώ τα ελληνοτουρκικά σύνορα την Τρίτη με τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει στην ανάρτησή του στο twitter o Σαρλ Μισέλ.



Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground. I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα στον Εβρο με την Τουρκία μαζί με τον Σαρλ Μισέλ την Τρίτη. Και πάλι, μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα - θα γυρίσετε πίσω», ήταν το tweet του πρωθυπουργού για την επίσκεψή του στα σύνορα.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally - you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺