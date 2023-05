Εκλογές 2023: Τι αποδόσεις δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες 72 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες - iefimerida.gr

Απομένουν λιγότερες από 72 ώρες για να ανοίξουν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές 2023 και οι στοιχηματικές εταιρείες αναδιαμορφώνουν τις αποδόσεις για τον τελικό νικητή, τις μεταξύ τους διαφορές, αλλά και τα over - under. Δείτε πού κινούνται οι αποδόσεις αυτή την ώρα.

Θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία ή θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή ο ΣΥΡΙΖΑ; Το ΠΑΣΟΚ θα πιάσει πάνω από 10%; Υπάρχει περίπτωση να αναδειχθεί αυτοδύναμη κυβέρνηση την Κυριακή 21 Μαΐου;

Αυτές οι ερωτήσεις ταλανίζουν ολόκληρο το εκλογικό σώμα και φυσικά οι... απορίες αυτές δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεκμετάλλευτες από τις στοιχηματικές εταιρείες που προσφέρουν πληθώρα στοιχημάτων για το αποτέλεσμα της κάλπης.

Από τις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους, μέχρι τις έδρες, τις head to head αναμετρήσεις των κομμάτων, αλλά και τους «εμφυλίους» ανάμεσα σε υποψήφιους βουλευτές ίδιων κομμάτων στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες.

ΝΔ: Οι αποδόσεις του φαβορί για τις εκλογές της Κυριακής 21 Μαΐου

Την προηγούμενη εβδομάδα, στις 11 Μαΐου οι στοιχηματικές έδιναν τις εξής αποδόσεις στη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το ακλόνητο φαβορί για πρωτιά:

Bettson 1,15

Betshop 1,10

Novibet 1,09

Stoiximan 1,07

Μια εβδομάδα αργότερα στις 18 Μαΐου, υπάρχουν διαφοροποιήσεις και η πρωτιά της ΝΔ έχει πέσει στο 1,12 ως υψηλότερη απόδοση έναντι του 1,15 της 11ης Μαΐου. Παράλληλα, όλες οι εταιρείες έχουν αλλάξει τις αποδόσεις για νίκη της «γαλάζιας» παράταξης ως εξής:

Betsson 1,08

Betshop 1,12

Novibet 1,08

Stoiximan1,10

Οι αποδόσεις ανά εταιρεία για τα κοινοβουλευτικά κόμματα

Στην Bettson η νίκη της ΝΔ δίνει απόδοση 1,08, του ΣΥΡΙΖΑ 6,5 (από 4,5), του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δίνει 300, το ΚΚΕ 2000, ενώ Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 δίνουν από 5000.

Στην Betshop οι αποδόσεις διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 1,12, ΣΥΡΙΖΑ 6,00 (από 7,00), ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 500, Άλλος 2000, ΚΚΕ 5000 κι Ελληνική Λύση 7500.

Η Novibet από την πλευρά της δίνει απόδοση 1,08 στη ΝΔ, 7,00 (από 6,5) στον ΣΥΡΙΖΑ, 751 στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, 7501 στο ΚΚΕ και 10001 σε Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25.

Τέλος, η Stoiximan διαμορφώνει τις αποδόσεις της ως εξής: ΝΔ 1,10, ΣΥΡΙΖΑ 6,00 (από 7,25) ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 500, ΚΚΕ 6000, Ελληνική Λύση 9000, Άλλο 5000.

Από 4,00% έως 4,50% βλέπουν τη διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ οι στοιχηματικές

Κοντά στο 34,50% τοποθετούν οι στοιχηματικές το πιθανότερο ποσοστό που θα συγκεντρώσει η Νέα Δημοκρατία, ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ προβλέπουν ότι θα φτάσει κοντά στο 30,00%.

Η Stoiximan τοποθετεί το χάντικαπ ανάμεσα στα δύο κόμματα από το 4,00% έως και το 4,50%, με το κόμμα της κεντροδεξιάς να προσφέρεται από το 1,60, την ώρα που η παράταξη της Κουμουνδούρου έχει απόδοση έως και 2.25 για να είναι μικρότερη αυτών των ποσοστών η διαφορά.

Αντίστοιχα η Betshop δίνει το χάντικαπ στο 2,20 (-4,58% ΝΔ) και στο 1,65 (+4,58% ΣΥΡΙΖΑ), αντίστοιχα.

Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται και το χάντικαπ στην Novibet (ΝΔ -4,50% - 1,87 - ΣΥΡΙΖΑ +4,50% - 1,87).

Τα Over & τα Under για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Εκτός από τον νικητή προσφέρονται για στοιχηματισμό κι άλλες επιμέρους κατηγορίες από τις οποίες άξιες αναφοράς είναι οι παρακάτω αποδόσεις. Στην Betsson για παράδειγμα το Over 34,5% της ΝΔ δίνει 1,83 όσο και το Under 34,5%.

To Over 29,5% του ΣΥΡΙΖΑ δίνεται στο 1,50 και το Under στο 2,35. Στην Betshop από την άλλη, το πιο «ασφαλές» στοίχημα για το ποσοστό της ΝΔ είναι αυτό του 1,70 που προσφέρεται για το εύρος ποσοστού από 33,01% έως 36,00%. Σε ό,τι αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ το πιο safe στοίχημα προσφέρεται στο 1,55 για το εύρος ποσοστού από 30,01% έως το 33,00%.

Στην Stoiximan το Over 33,75% της ΝΔ προσφέρεται στο 1,40 ενώ το Under στο 2,75. Σε ό,τι αφορά στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, το Over 30,00% δίνει 1,50 και το Under 2,50.

Μόνο μία στοιχηματική δίνει απόδοση για αυτοδύναμη κυβέρνηση

Το ενδεχόμενο μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης στην κάλπη της Κυριακής 21 Μαΐου προσφέρεται ως επιλογή μόνο από μία στοιχηματική εταιρεία και συγκεκριμένα από τη Novibet, η οποία δίνει απόδοση 75.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι βάσει των αποδόσεων των στοιχηματικών εταιρειών οι διαφορές αναμένεται να είναι μάλλον μικρότερες απ' αυτές που δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αποχής αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 40%-42%. Τέλος, οι εταιρείες «ποντάρουν» στην εξακομματική βουλή.

