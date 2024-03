Neropistolo: Επισκεφθήκαμε το νέο viral bakery του Συντάγματος -Αφράτα κρουασάν, σάντουιτς και νεροπίστολα - iefimerida.gr

Ένας ολοκαίνουργιος new age φούρνος που έχει γεμίσει την οδό Βουλής με πολύχρωμα νεροπίστολα.

Μυρωδιά από αφράτο ζυμάρι και πλαστικά νεροπίστολα. Τι άλλο θα μπορούσε να ενσαρκώνει με πιο ποπ τρόπο την ανεμελιά των παιδικών μας χρόνων; Ο ευφυής Κώστας Βογιατζής aka Yatzer, έπαιξε με τις παιδικές αναμνήσεις του Σπύρου Αργυρίου (Eatalians Mario & Luigi και Geluκ στην Ηλιούπολη) και του Γιώργου Σταματελόπουλου, των δύο ιδιοκτητών του ολοκαίνουργιου new age bakery Neropistolo στην οδό Βουλής, στο Σύνταγμα, και έχτισε έξυπνα ένα πρωτότυπο branding που βοήθησε το μαγαζί να ξεχωρίσει με το «καλημέρα», ποντάροντας στο χιούμορ, τη διάθεση όλων μας για παιχνίδι και στη λατρεία για τα κόμικ.

Κρουσαάν σε διάφορες εκδοχές στο Neropistolo.

Το Neropistolo, είναι ένα microbakery που δεν πουλάει ψωμί αλλά φτιάχνει τη δική του νόστιμη φοκάτσια και τσιαπάτα αργής ωρίμανσης για τα σάντουίτς του. Ουσιαστικά είναι ένα μαγαζί με χειροποίητα βουτυρένια βιενουαζερί, ένα street food take away με λαχταριστά κρουασάν, πρωτότυπα sandos, buns και μια σειρά από υπέροχα φουρνιστά γλυκά, το οποίο έχει και πέντε ξύλινα κομψά τραπεζάκια στο πεζοδρόμιο. Βρίσκεται στον αριθμό 35 της οδού Βουλής, δίπλα από το δημοφιλές Birdman και διαγωνίως απέναντι από το Wild Soul.

Tα bun λεμονιού και βανίλιας είναι το signature γλυκό της Γεωργιάννας Φοντριέ / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Από το θρυλικό Ritz και τα bakery της Κοπεγχάγης, στην Αθήνα

Το μενού στο Neropisrtolo αποτελεί ένα κράμα γαλλικής και δανέζικης αρτοποιίας. Η αυθεντική γαλλική συνταγή των βιενουαζερί συναντά κοσμοπόλιτικα στοιχεία, από ιταλική σάλτσα ceasar's μέχρι ασιάτικο miso, αλλά και ορισμένα ξακουστά, καλά ελληνικά υλικά, όπως η φέτα, το chorizo Δράμας, το κρητικό απάκι κτλ. Ο ξακουστός Γάλλος αρτοποιός Kamel Saci (συνεργάτης τριάστερων εστιατορίων στη Γαλλία και γνωστός στην Ελλάδα από τα Queen Bee και Dope) ένωσε τις δυνάμεις του με την ταλαντούχα, έμπειρη Ελληνίδα γαλλικής καταγωγής pastry chef Γεωργιάννα Φοντριέ.

H pastry chef Γεωργιάννα Φοντριέ.

Η δεύτερη ουσιαστικά «τρέχει» το μαγαζί, φτιάχνοντας τα πάντα με τα χέρια της, είτε στο υπόγειο όπου ψήνεται το ψωμί και φτιάχνονται τα γλυκά (με το οποίο οι πελάτες έχουν οπτική επαφή χάρη στο γυάλινο δάπεδο του ισογείου) είτε στο πατάρι όπου φτιάχνονται αποκλειστικά και μόνο τα κρουασάν σε έναν περίκλειστο χώρο με τη σωστή θερμοκρασία δωματίου που χρειάζεται η ζύμη τους. Η Γεωργιάννα Φοντριέ, μετά τις σπουδές της στην ξακουστή Λονδρέζικη σχολή Le Cordon Bleu, θήτευσε σε σπουδαίες κουζίνες εστιατορίων και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής (Marcus, Dorchester, Ritz, Dominique Anse), συμμετείχε στα αθηναϊκά πρότζεκτ του Kora Bakery στο Κολωνάκι και του Ourse στη Γλυφάδα, ενώ πριν αναλάβει το Neropistolo ήταν στην Κοπεγχάγη, στο διάσημο bakery Juno.

H βιτρίνα με τα σάντουιτς από φοκάτσια και τσιαπάτα που φτιάχνουν μόνοι τους στο Neropistolo / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Νεροπίστολα παντού!

Κάθε τραπέζι έχει πάνω του νεροπίστολα που μπορούν οι πελάτες να πάρουν μαζί τους φεύγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και με τις χαρτοσακούλες του take away ή του delivery. To νεροπίστολο ως σήμα κατατεθέν βρίσκεται παντού: τυπωμένο σαν σκίτσο πάνω στις χαρτοπετσέτες, στα μίνιμαλ ποτήρια του καφέ, πάνω στους πάγκους με ετικέτες που αναγράφουν με μπλε μαρκαδόρο το είδος και την τιμή κάθε προϊόντος και φυσικά ως κυρίαρχο διακοσμητικό στοιχείο στην γυάλινη βιτρίνα του παταριού, όπου φτιάχνονται τα κρουασάν, η οποία είναι γεμάτη με μπλε παιδικά νεροπίστολα.

H βιτρίνα με τα νεροπίστολα στο πατάρι του Neropistolo.

O καφές στο Neropistolo είναι από τους Cafeistas.

Στο εργασήριο του Neropistolo στο υπόγειο.

Γωνιά για self service / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Το design του χώρου, με την υπογραφή του αρχιτέκτονα Γιάννη Αποστολόπουλου αλλά και τη δημιουργική συμβολή του Yatzer στο αφήγημα είναι μοντέρνο, μίνιμαλ και αφαιρετικό, γεμάτο όμως από συμβολισμούς. Το νερό, το βασικό στοιχείο που δίνει σχήμα και υφή στο αλεύρι με το οποίο φτιάχνονται όλα σε έναν φούρνο, δίνει το ρυθμό: στα νεροπίστολα, στο μπλε χρώμα που υπάρχει ως βασική πινελιά σε έναν χώρο όπου κυριαρχεί το λευκό με το σκανδιναβικό ξύλο, αλλά και σε έναν καμπυλωτό λευκό φωτεινό σωλήνα που διατρέχει σαν κύμα όλο το μαγαζί.

Στα νεροπίστολα πάνω στον πάγκο υπάρχουν οι ετικέτες κάθε προϊόντος / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Sandos, καλός καφές και κρουασάν

Με το που μπαίνεις βλέπεις την προθήκη με τα νεροπίστολα στο πατάρι. Σε έναν γωνιακό πάγκο με γυάλινες προθήκες υπάρχουν τοποθετημένα τα κρουασάν σε διάφορες εκδοχές (το κλασικό croissant βουτύρου, με σοκολάτα valrhona και gianduja γάλακτος, με chorizo Δράμας και παλαιωμένη γραβιέρα Ίου, με φέτα, μαραθόσπορο και μέλι και το Pain Suisse με μπεσαμέλ μαύρης μπύρας, κασέρι και παστράμι).

Το κρουασάν Pain Suisse με μπεσαμέλ μαύρης μπύρας, κασέρι και παστράμι / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Τα σάντουιτς με χειροποίητο ψωμί τσιαπάτα σικάλεως αργής ωρίμανσης, aioli μαϊντανού, σχοινόπρασο, ντομάτα, iceberg και απάκι χοιρινό ή ένα με μελιτζάνα, ρόκα και σάλτσα πιπεριάς και τα Sandos με φοκάτσια από προζύμι: Με γαλοπούλα καπνιστή, iceberg, σιναπόσπορος και μια σάλτσα ceasar/miso, με zaatar, spiced κουνουπίδι και μια σάλτσα γιαουρτιού και rose harissa, με χοιρινό απάκι, aioli μαϊντανού, σχοινόπρασο, ντομάτα και iceberg και ένα με χοιρινό λαιμό, γίδινο τυρί, σάλτσα ντομάτας και βασιλικό.

Το sando με κουνουπίδι / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Εκτός από τα αλμυρά, υπάρχουν και κάποια γλυκά -πολύ ωραία- φουρνιστά: τα Vanilla Bun με μια γλυκιά βουτυράτη ζύμη, γεμισμένη με κρέμα βανίλια, τόνκα και ρούμι, τα Lemon Bun με μια κρέμα λεμονιού και παπαρουνόσπορο κι ένα κολασμένο Brioche Feuillete με κροκάν φουντουκιού, crumble αμυγδάλου και μια ρευστή σοκολάτα γάλακτος.

Το Brioche Feuillete με κροκάν φουντουκιού, crumble αμυγδάλου και σοκολάτα γάλακτος / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida



Η δική μας εμπειρία

Ο καφές από τη Ρουάντα που υπογράφουν oι Cafeistas είναι εξαιρετικός. Το ίδιο και η ζύμη του αφράτου κρουασάν βουτύρου. Η τραγανή τσιαπάτα με σουσάμι γεμισμένη με μελιτζάνα, ρόκα και μια νόστιμη σάλτσα πιπεριάς ήταν η έκπληξη στο Neropistolo. Είχα μεγαλύτερες προσδοκίες από το Pain Suisse με μπεσαμέλ μαύρης μπύρας, κασέρι και παστράμι. Ήταν νόστιμο, αλλά θα το προτιμούσα πιο ζεστό, ώστε τα υλικά να δένουν περισσότερο με το εξαιρετικό ζυμάρι του κρουασάν.

Τσιαπάτα με σουσάμι γεμισμένη με μελιτζάνα, ρόκα και μια νόστιμη σάλτσα πιπεριάς / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Από τα γλυκά και τα δύο Bun (Vanilla και Lemon), τα οποία άλλωστε αποτελούν τη signature δημιουργία της Γεωργιάννας Φοντριέ, είναι ένας λόγος να επισκεφθώ ξανά το Neropistolo. Το Lemon Bun μάλιστα το έφαγα ώρες μετά στο σπίτι και ήταν ακόμα πιο νόστιμο, με τα υλικά του να έχουν δέσει με τη γλυκιά ζύμη που μύριζε καλό βούτυρο.

Τα νεροίστολα υπάρχουν σε κάθε τραπέζι / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Απίθανο επίσης το Brioche Feuillete με τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος να δημιουργεί μαζί με το κροκάν φουντουκιού και την crumble αμυγδάλου ένα καταπληκτικό γλυκό που θα μπορούσε άνετα να σταθεί ως επιδόρπιο σε εστιατόριο αξιώσεων.

Η λαχταριστή ρευστή σοκολάτα στο Brioche Feuillete / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Γενικώς, το χέρι της Γεωργιάννας Φοντριέ δίνει αξία στο Neropistolo, το οποίο είναι μια συνύπαρξη brilliant ατόμων σε κάθε επίπεδο (επιχειρηματικά, σχεδιαστικά, γαστρονομικά) και δικαίως έχει γίνει viral.

Το ψωμί τους κρίμα που δεν πωλείται, είναι από τα πιο πλούσια και γευστικά της Αθήνας.

Info: Neropistolo, Βουλής 35, Σύνταγμα, τηλ. 2103315859

instagram.com/neropistolo_ath | wolt.com/neropistolo-ath

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Σάββατο: 8:00 με 18:00 – Κυριακή: 09:00 με 18:00

Τιμές: Κρουασάν από €2,60 έως €4,80, sandos από €6 έως €7,20, γλυκά φουρνιστά από €3,60 έως €5 και καφές από €2,50 έως €2,70.