Street Culture: Τρεις λόγοι για να πάμε Γκάζι-Βοτανικό αυτό το weekend: Τα burger, τα κόμικ, το stand up comedy - iefimerida.gr

Τρία διαφορετικά φεστιβάλ αφιερωμένα στη street culture της Αθήνας πραγματοποιούνται από χθες, Παρασκευή 12/5, και καθ' όλο το Σαββατοκύριακο 13-14 Μαΐου. Τι να δούμε, τι να δοκιμάσουμε, τι να αγοράσουμε.

Γκάζι, Βοτανικός, Κεραμεικός... Ένα μεγάλο πάρτι αφιερωμένο στο street food, τα κόμικ και το stand up comedy. Το ζωηρό τρίγωνο γύρω από την Πειραιώς και την Ιερά Οδό μετατρέπεται αυτό το weekend σε ένα θεματικό άτυπο πάρκο της street culture, με τρία νεανικά φεστιβάλ: To Athens Street Food Festival 2023 που γίνεται στο Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι, το Athens Comedy Festival που διοργανώνει το Αθηνόραμα για 5η χρονιά, με 70 κωμικούς και guest stars και 22 διαφορετικές παραστάσεις σε τρεις διαφορετικούς χώρους -Βοτανικός, Βοτανικός Plus και Θέατρο Άβατον- και το 17ο Comicdom CON Athens που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με 170 δημιουργούς comics και illustratotrs, διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις comics και εικονογράφησης, περίπτερα εκδοτικών οίκων, προβολές animation, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές ακόμα δραστηριότητες γύρω από την κουλτούρα των κόμικ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tα ακαταμάχητα ιαπωνικά sandos με milk bread από το street food μαγαζί Sandos / Φωτογραφία: Sandos/Instaram

Ζουμερά burgers και νόστιμα street foods από όλο τον κόσμο, τα πιο ψαγμένα κόμικ και graphic novels και τρεις ημέρες γεμάτες stand up, αυτοσχεδιασμούς και battles σε ένα φεστιβάλ κωμωδίας που έχει γίνει θεσμός. Αυτό το Σαββατοκύριακο, κατεβείτε στο κέντρο και ανακαλύψτε όλες τις νέες τάσεις, τους δημιουργούς και όσα κάνουν τον δρόμο να γεννά τα πιο νεανικά πράγματα στον κόσμο.

Comicdom CON Athens 2023: Το φεστιβάλ των κόμικ στην Τεχνόπολη

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ comics της Αθήνας αυτή τη φορά διοργανώνεται στην Τεχνόπολη, από τις 12 έως και τις 14 Μαΐου, σε ένα μεγάλο event με πολλές εκπλήξεις για τους λάτρεις των κόμικ και των graphic novels, με 170 δημιουργούς και εικονογράφους, διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις comics και εικονογράφησης, pop-up περίπτερα πώλησης εκδοτικών οίκων, αίθουσες για προβολές animation, video-art, ταινιών μικρού μήκους και ελληνικών δημιουργιών από το Animasyros 2022, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, sketch events και πολλά events που θα τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ με ομιλίες και πάνελ, μια τελετή απονομής Ελληνικών Βραβείων Κόμικς και έναν διαγωνισμό Cosplay.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της Comicdom CON Athens, διοργανώνεται επίσης το πρώτο διεθνές φεστιβάλ comics στην Ελλάδα με μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που στόχο έχει να γίνει θεσμός: στο Agora, Έλληνες δημιουργοί και εκδότες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους σε εκδότες του εξωτερικού, προωθώντας το ελληνικό κόμικ σε όλο τον κόσμο.

Ο επίσημος καλεσμένος του φεστιβάλ είναι ο Ιταλός Tito Faraci, ένας από τους πιο σημαντικούς, πολυβραβευμένους σεναριογράφους comics της Ιταλίας.

Τιμώμενη χώρα στο φεστιβάλ Comicdom CON Athens θα είναι η Ιταλία. Δύο σημαντικές εκθέσεις και ένας καταξιωμένος Ιταλός δημιουργός έρχονται στο ελληνικό φεστιβάλ για να παρουσιάσουν, σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, τη μεγάλη παράδοση της ιταλικής κουλτούρας στα κόμικ και την εικονογράφηση. Καλεσμένος θα είναι ο Ιταλός Tito Faraci, ένας από τους πιο σημαντικούς, πολυβραβευμένους σεναριογράφους comics που τα έργα του έχουν εκδοθεί σε περισσότερες από είκοσι χώρες.

«Ο Tito Faraci στην πλούσια πορεία του έχει αφήσει το στίγμα του σε αρχετυπικά ιταλικά comics, όπως Dylan Dog, Tex, Diabolik, Magico, Vento και Zagor, στα Feltrinelli Comics (Giangiacomo Feltrinelli Editore) ως διευθυντής της σειράς, ενώ ήταν και ένας από τους πρώτους Ιταλούς συγγραφείς που εργάστηκαν σε χαρακτήρες αμερικανικών comics όπως ο Spider-Man, ο Daredevil και ο Captain America. Ως τιμώμενος διεθνής προσκεκλημένος του Comicdom CON Athens 2023, ο Tito Faraci θα παραδώσει workshop, ενώ μεταξύ άλλων, θα παραστεί και σε μία συνάντηση με το κοινό - αναδρομή της καριέρας του, όπου και θα παραλάβει βραβείο για τη Συνολική Προσφορά του στην Τέχνη των Comics», εξηγούν οι υπεύθυνοι του Comicdom CON Athens 2023.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κόμικ του Titο Faraci (Diabolic by Villa).

Παράλληλα, το φεστιβάλ θα τιμήσει το έργο του σπουδαίου Ιταλού συγγραφέα Italo Calvino. Με αφορμή την επέτειο 100 χρόνων από τη γέννησή του το 1923, θα φιλοξενηθεί στην Τεχνόπολη, κάνοντας παγκόσμια πρεμιέρα στην Αθήνα, εκτός Ιταλίας, πριν ξεκινήσει το ταξίδι της ανά τον κόσμο, η έκθεση «Calvino Immaginario - Οι Φανταστικοί Κόσμοι του Italo Calvino». Comics, εικονογραφήσεις και γελοιογραφίες που είτε είναι εμπνευσμένες είτε έχουν ευθείες αναφορές στο δημιουργικό σύμπαν του θρυλικού συγγραφέα, θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων από τους δημιουργούς Giorgio Cavazzano, Sara Colaone, Lorenzo Mattotti και Vittorio Giardino.

Η δεύτερη έκθεση που θα παρουσιαστεί στην Τεχνόπολη, στο πλαίσιο του ιταλικού αφιερώματος του Comicdom CON Athens 2023, θα είναι η «Fumetti dal Mare - Κόμικς από τη Θάλασσα», στην οποία έξι διεθνείς καλλιτέχνες, ο Shpend Bengu (Αλβανία), ο Gianluca Costantini (Ιταλία), η Γώγου (Ελλάδα), ο Thomas Gilbert (Γαλλία), η Roberta (Joe1) Muci (Ιταλία), και ο Marco Paschetta (Ιταλία) θα παρουσιάσουν «έργα εμπνευσμένα από τη θάλασσα, το αρχέγονο και ζωτικής σημασίας στοιχείο που ενώνει πολιτισμούς, και γίνεται χώρος συνάντησης, διέλευσης, ένταξης και ανακάλυψης».

Δημιουργία της Γώγου από την έκθεση Dal Mare που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ κόμικ Comicdom CON Athens 2023 στην Τεχνόπολη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, τέσσερις ελληνικές εκθέσεις θα παρουσιαστούν: Η «LGBT Art - Η Άνθηση της Εγχώριας Queer Εικονογράφησης» με 14 εγχώριους καλλιτέχνες (Δημήτρης Αναστασίου, Δημήτρης Γαβαλάς, Ντέννις Γιατράς, Γώγου, Μιχάλης Διαλυνάς, Αύγουστος Κανάκης, Δημήτρης Κάσδαγλης, Θεμιστοκλής Λιονέτης, Σμαράγδα Μάγκου, Σιαδώρα Παπαθεοδώρου, Αριάδνη Τζουνάκου, Degphilip, Harry Saxon και Steve Stivaktis) που θα παρουσιάσουν έργα τους που μιλούν «για την αγάπη, τη σεξουαλικότητα, την αποδοχή και την υποκειμενικότητα της ταυτότητας». Μία έκθεση αφιερωμένη στο έργο της δημιουργού Αγγελικής Σαλαμαλίκη με τίτλο «Spotlight on». Και δύο ψηφιακές εκθέσεις, για τις εκονογραφήσεις της Σχεδίας και στα Κλασσικά Εικονογραφημένα που θα φιλοξενηθούν στο Ψηφιακό Μουσείο Comics - comicsmuseum.gr και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό και μετά την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ.

Info: comicdom-con.gr

12, 13, 14 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100) - Είσοδος από ΜΕΤΡΟ Στάση Κεραμεικός (Οδός Ιάκχου)

Τιμή: Η είδοδος στο φεστιβάλ κόμικ είναι ελεύθερη.

Athens Street Food Festival στο Αμαξοστάσιο της Πειραιώς

Εδώ ανακαλύπτουμε τα πιο γευστικά και μοντέρνα street foods και ενημερωνόμαστε για όλες τις γαστρονομικές τάσεις στις νoστιμιές του δρόμου, πριν αυτές γίνουν μανία στα μαγαζιά. Το φεστιβάλ διαρκεί και τα τέσσερα παρασκευοσαββατοκύριακα του Μαΐου: το προηγούμενο τριήμερο ήταν το πρώτο και αυτό, στις 12-13-14 του μήνα, συνεχίζεται με το δεύτερο, ενώ θα ακολουθήσουν και τα επόμενα δύο long weekends 19-20-21 και 26-27-28 Μαΐου.

Τα πάντα φτιάχνονται στις κουζίνες των pop-up street food μαγαζιών στο Athens Street Food Festival, που γίνεται στο Παλιό Αμαξοστάσιο στην Ερμού & Πειραιώς / Φωτογραφία: Athens Food Festival/Facebook



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To φεστιβάλ αφιερωμένο στο φαγητό του δρόμου, στα pop-up shops που έχουν στηθεί στο χώρο του Παλιού Αμαξοστασίου του ΟΣΥ στο Γκάζι, ανοίγουν τους φούρνους τους και μας σερβίρουν νοστιμιές από όλο τον κόσμο που στις περισσότερες των περιπτώσεων παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά. Οι λάτρεις του street food αλλά και οι foodies της πόλης δίνουν ραντεβού εδώ και το Instagram γεμίζει με λιχουδιές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, σε ένα γευστικό ταξίδι «από το Περού ως την Κίνα, από το Μεξικό ως το Βιετνάμ, από την Αραβία ως την Τζαμάικα, από την Ιταλία ως τις ΗΠΑ, από την Ινδία ως την Ιαπωνία».



Burger από το Monster Burgers & Beers στο Athens Street Food Festival / Φωτογραφία: athensstreetfoodfestival.gr

«Συναρπαστικές συνταγές, επιλογές που θα ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο και φυσικά, πολλές αποκλειστικότητες, αλλά και vegan/vegetarian προτάσεις. Φυσικά, τη γιορτινή ατμόσφαιρα του Athens Street Food Festival συμπληρώνει πάντα η μουσική από γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ενώ κάθε βράδυ γίνονται parties με αγαπημένους DJs για να απολαύσετε το ποτό και το κοκτέιλ σας. Το Σάββατο 27 Μαΐου το ASFF θα υποδεχτεί τον James Lavelle των UNKLE για ένα αποκλειστικό DJ set», εξηγούν οι δημιουργοί του Athens Street Food Festival.



Info: athensstreetfoodfestival.gr

12, 13, 14 Μαΐου, Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Πειραιώς και, Ερμού, Γκάζι.

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 17:00 – 00:30. Σάββατο 12:00 – 01:00. Κυριακή 12:00 – 00:00.

Τιμές: 3 ευρώ / προπώληση εισιτηρίων: viva.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

70 κωμικοί και 22 παραστάσεις θα παρουσιαστούν στο Athens Comedy Festival / Φωτογραφία: Athens Comedy Festival/Instagram

Athens Comedy Festival σε 3 χώρους σε Βοτανικό και Κεραμεικό

Το Αθηνόραμα, ο οδηγός της Αθήνας, διοργανώνει για 5η χρονιά το Athens Comedy Festival, το μεγαλύτερο event στην Ελλάδα για το stand up comedy. Φέτος, στη διοργάνωση, που είναι πιο μεγάλη και πλούσια από ποτέ, συμμετέχουν 70 κωμικοί και guest stars και 22 διαφορετικές παραστάσεις που θα παρουσιαστούν από τις από 12 έως τις 14 Μαΐου, σε τρεις διαφορετικούς χώρους: Βοτανικός, Βοτανικός Plus και Θέατρο Άβατον.

Ο κωμικός Δημήτρης Μακαλιάς.

Στο φεστιβάλ κωμωδίας, θα δούμε Comedy Clubs, πολυσχηματικές παραστάσεις, work in progress, νέα tailor made shows, καλλιτεχνικές μάχες επί σκηνής που σκορπούν το γέλιο, αλλά και τις καθιερωμένες και αγαπημένες του παραστάσεις Big Talk Live, Κάψε το Σενάριο, Comedy Battle και Logopaignia Fright Night.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοφιλής stand up comedian και ηθοποιός Κατερίνα Βρανά.

Info: athenscomedyfestival.gr

12, 13, 14 Μαΐου, Βοτανικός (Ιερά Οδός 72 & Σπ. Πάτση, Βοτανικός), Βοτανικός Plus (Κασσάνδρας 23, Βοτανικός και Θέατρο Άβατον ) (Ευπατριδών 3, Κεραμεικός).

Τιμή: Από 10 έως 15 ευρώ η παράσταση / viva.gr