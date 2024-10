Δοκιμάσαμε την ελληνο-λεβαντίνικη κουζίνα στην πιο viral Αθηναϊκή Ταράτσα -Γιατί ένα βράδυ εκεί αξίζει - iefimerida.gr

Πήγαμε για δυνατούς μεζέδες που παντρεύουν την κουζίνα της Μέσης Ανατολής με την παραδοσιακή ελληνική και κυπριακή νοστιμιά, στο πολυσυζητημένο εστιατόριο Taratsa στη Μητροπόλεως.

Αυτό, αναμφισβήτητα, είναι το πιο πολυσυζητημένο καινούργιο bar restaurant της νέας σεζόν. Μια μοντέρνα ταράτσα στην καρδιά της Μητροπόλεως, με θέα στην Ακρόπολη που κόβει την ανάσα. Το χαρισματικό αυτό μαγαζί έχει πολλές χάρες, που ξεδιπλώνονται μία-μία κάτω από τον φθινοπωρινό αττικό ουρανό: Το μαγευτικό ομολογουμένως location, η θέα του ωραιότερου σημείου της πόλης από ψηλά, η ζωηρή ατμόσφαιρα που σε γραπώνει γερά με το που ανεβαίνεις τη σκάλα για να βγεις στο rooftop του ξενοδοχείου Regal, συμπληρώνονται από την εξαιρετική ελληνο-λεβαντίνικη κουζίνα του ταλαντούχου σεφ Αλέξανδρου Καρακατσάνη και από ένα καλοστημένο μπαρ με φοβερά cocktails που έχει αναλάβει η ομάδα του βραβευμένου, διακεκριμένου διεθνώς «The Bar in Front of the Bar».

To έθνικ στοιχείο της Ανατολής είναι έντονο στο Taratsa Athens

Όλα συνηγορούν λοιπόν για την επιτυχία, η οποία ήρθε πολύ νωρίς, αφού η Αθηναϊκή Ταράτσα έγινε viral και πολύ δημοφιλής από την πρώτη κιόλας εβδομάδα λειτουργίας της, στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου.

H θέα στην Ακρόπολη από την μπάρα στα κάγκελα της ταράτσας / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Μια απλή Τρίτη στο Taratsa είναι σαν ζωηρό Σάββατο

Όταν επισκεφθείς το Taratsa, είναι εμφανές ότι σε αυτό το λαμπερό και ζωηρό rooftop κάτι ωραίο γίνεται φέτος! Έμπειρες ομάδες στην εστίαση -ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ο Γιώργος Μελισσάρης και ο Δημήτρης Μπαμπούρης του Ami Gastroteque, αλλά και η ομάδα του The Bar in Front of the Bar- ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν μια αλέγκρα ατμόσφαιρα που αρέσει σε όλους: στους «φασαίους» της Αθήνας που κάνουν τα μαγαζιά viral εν μια νυκτί, στους τουρίστες που θέλουν να φάνε αναβαθμισμένο κεμπάπ πίνοντας κοκτέιλ με φόντο τον Παρθενώνα, στους ψαγμένους ταξιδευτές του Airbnb που παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις της γαστρονομίας, στους Millennials και στους Generation Z, στις παρέες ενημερωμένων 50+ ζευγαριών που λατρεύουν να πηγαίνουν εκεί όπου χτυπά πιο ζωηρά η καρδιά της πόλης.

Το cocktail Greens με τεκίλα και μεσκάλ / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Την ημέρα που επισκεφθήκαμε εμείς την Aθηναϊκή Ταράτσα δεν έπεφτε καρφίτσα από ένα ετερόκλητο, ζωηρό κοινό που έκανε φοβερό κέφι, μετατρέποντας μια απλή, ταπεινή Τρίτη σε Σάββατο.

Το κεμπάπ της Aθηναϊκής Ταράτσας

Η νοστιμιά της ελληνικής κουζίνας συναντά την έθνικ σπιρτάδα της Μέσης Ανατολής

Μεζέδες με μπαχάρια, σπιρτόζικα πιάτα με αρνάκι, κατσικάκι και προβατίνα, συναντούν πιάτα της Μέσης Ανατολής, σε ένα έξυπνο, πληθωρικό γευστικά, πλούσιο σε συγκινήσεις και απολαυστικό ταξίδι από την ελληνική ύπαιθρο και τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά μέχρι την Κύπρο, τον Λίβανο, το Ισραήλ, τη Συρία, την Αίγυπτο κ.ά.

Καραβίδες που ψήνονται στα κάρβουνα με αρωματικό βούτυρο, κάππαρη και λεμόνι

Ο ξυλόφουρνος μέσα στην open space κουζίνα

Το πεϊνιρλί με τέσσερα τυριά / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Η στιγμή της δημιουργίας στην κουζίνα του Taratsa Athens

Χούμους ανατολίτικο / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Η λεβαντίνικη κουζίνα παντρεύεται με το ελληνικό, το μικρασιάτικο και το πολίτικο στοιχείο, από τον σεφ Αλέξανδρο Καρακατσάνη και την ομάδα του, που γεμίζουν το τραπέζι μας, μεταξύ άλλων, με χούμους, σπιτική λούζα, παστουρμά παλαμίδας, αμπελοντολμάδες, καπνιστή μελιτζανοσαλάτα φτιαγμένη με μεδούλι (για νοστιμιά που φτάνει μέχρι το μεδούλι), ρεβιθάδα με πρόβειο γιαούρτι, κεμπάπ, κόκορα με χυλοπιτάκια και χειροποίητα ανατολίτικα ψωμάκια ψημένα στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο που υπάρχει στην open space ωραία κουζίνα.

Ο σεφ Αλέξανδρος Καρακατσάνης (αριστερά) με την ομάδα του στην κουζίνα τού Taratsa

Τα σπιρτόζικα κοκτέιλ του «μπαρ ανοιχτής θέασης», όπως το αποκαλούν, κι αυτά είναι εμπνευσμένα από τη λεβαντίνικη κουζίνα, παίρνοντας μάλιστα ονόματα από χαρακτηριστικές ανατολίτικες νοστιμιές, όπως το tabouleh, το melekouni ή το fattoush.

Το ρετρό logo της Αθηναϊκής Ταράτσας στον καθρέφτη του μπαρ

Μια κεφάτη ταράτσα που απευθύνεται σε όλους

Ο χώρος είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να είναι λειτουργικός σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Μια ριγέ πράσινη-λευκή τέντα στεγάζει την ταράτσα ή ανοίγει για να απολαύσει κανείς τους καλοκαιρινούς μήνες το μοναδικό φως του αττικού ουρανού. Στα πλαϊνά και στην πρόσοψη τα ανοίγματα του rooftop κλείνουν με τζάμια όταν βρέχει ή κάνει κρύο.

Το art de la table στην Taratsa / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Όσο για τη διακόσμηση, είναι ένα μοντέρνο mix & match που είναι πολύ όμορφο και θεατρικό, συνδυάζοντας τη νοσταλγία των seventies, με την καταπληκτική ρετρό γραμματοσειρά που γράφει «Αθηναϊκή Ταράτσα» στον τεράστιο καθρέφτη, ο οποίος αντανακλά τη θέα του φωτισμένου Παρθενώνα.

H θέα από τα τραπέζια του εστιατορίου, τη μέρα

Ένα μπαρ διατρέχει τα κάγκελα της ταράτσας ώστε να μπορεί κάποιος να απολαμβάνει τη μοναδική θέα στον λόφο της Ακρόπολης, ενώ ανάμεσα σε αυτή την μπάρα και στο bar υπάρχουν είτε μικρές ροτόντες του μπιστρό, είτε μεγάλα τραπέζια των οκτώ ατόμων όπου κάθονται οι πιο μεγάλες παρέες ή τα μοιράζονται άγνωστοι μεταξύ τους που τρώνε και πίνουν, απολαμβάνοντας τη μουσική σε μια μέθεξη απολαυστική.

Στην Αθηναϊκή Ταράτσα μπορεί κάποιος να έρθει απλώς για ποτό

Γενικώς, το κλίμα είναι πολύ χαλαρό και κεφάτο, σαν να είναι μια παρέα όλο το μαγαζί ή καλεσμένοι ενός κοινού event. Aυτό με εντυπωσίασε πολύ! Ένιωσα σαν να βρισκόμουν χαλαρά στο πεζοδρόμιο, έξω από ένα wine bar ή μια σπριτζερία από αυτά τα ζωηρά που γίνονται πολύ δημοφιλή και φωταγωγούν μια ολόκληρη γειτονιά και όχι στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου.

Το φωτισμένο μπαρ του Taratsa / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Η δική μας εμπειρία και τι αξίζει να δοκιμάσετε

Οπωσδήποτε ξεκινήστε με ένα κοκτέιλ από το μπαρ. Είναι δυνατά και σε προετοιμάζουν για όσα γευστικά θα ακολουθήσουν.

To φρέσκο χειροποίητο τυρί / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Εμείς επιλέξαμε το Greens με τεκίλα, μεσκάλ, σόδα και μεσογειακά βότανα και ένα mocktail με τζιν χωρίς αλκοόλ.

Η καπνιστή μελιτζανοσαλάτα με το μεδούλι / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Για αρχή πήραμε ζεστά φρεσκοφουρνισμένα ανατολίτικα ψωμιά -σαν ζυμωτά πιτάκια στον ξυλόφουρνο-, ένα χειροποίητο φρέσκο τυρί με σουσάμι και βανίλια Ελάτης και μια καταπληκτική καπνιστή μελιτζανοσαλάτα με κουκουνάρι και μοσχαρίσιο μεδούλι. Το μεδούλι και η μελιτζάνα, τι εμπνευσμένος συνδυασμός! Μια πολύ γευστική εκκίνηση.

Η σαλάτα με τα καψαλισμένα φασολάκια / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Συνεχίσαμε με μια σαλάτα από ψητά -γευστικά καψαλισμένα- φασολάκια με πετιμέζι ροδιού, καπνιστό ξινοτύρι και ξηρούς καρπούς.

Ρεβιθάδα στον ξυλόφουρνο / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Η ρεβιθάδα που ψήνεται αργά για ώρες με τον παραδοσιακό κυκλαδίτικο τρόπο στον ξυλόφουρνο σερβίρεται με λεμόνι και ένα πλούσιο πρόβειο γιαούρτι. Νόστιμη αλλά ελαφρώς πιο αλμυρή απ' όσο θα έπρεπε.

Το πεϊνιρλί με τέσσερα τυριά / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Ακολούθησαν το πεϊνιρλί με τα τέσσερα τυριά και την εθιστική αχνιστή ζύμη και ένα αναπάντεχο πιάτο γεμιστών ζυμαρικών με πρόβειο κιμά και μια σάλτσα ανατολίτικη από γιαούρτι -θυμίζει πολίτικο γιαουρτλού- αλλά αναβαθμίζεται με καμένο βούτυρο.

Γεμιστά ζυμαρικά με πρόβειο κιμά / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Από κρεατικά επιλέξαμε το κεμπάπ στη μεταλλική σούβλα, σερβίρεται με ανατολίτικη σάλτσα και μυρωδικά πάνω σε μια λεπτή ψημένη αιγυπτιακή πίτα.

Το ζουμερό κεμπάπ / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Μια κλασική νοστιμιά πολύ οικεία, από έναν σεφ που παίζει έξυπνα με το συναίσθημα.

Κατσίκι στον ξυλόφουρνο / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Και, τέλος, ένα δυνατό φινάλε με το κατσικάκι στον ξυλόφουρνο, που είναι ξεροψημένο εξωτερικά με κριτσανιστή πέτσα και εσωτερικά τρυφερό σαν λουκούμι, σερβιρισμένο πάνω σε χόρτα που έχουν ζεσταθεί στα κάρβουνα.

Ωραίο πιάτο που σερβίρεται σε δύο κομμάτια για δύο άτομα.

Τρουφάκια σοκολάτας και αραβικός καφές / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Από τα τέσσερα επιδόρπια επιλέξαμε τις τρούφες σοκολάτας που σερβίρονται θεατρικά σε έναν ανατολίτικο δίσκο με κόκκους καφέ, που έχει μέσα ένα μπρίκι με καυτό αραβικό καφέ και ένα παραδοσιακό σκεύος με πικάντικο παγωτό.

Η θέα στον Παρθενώνα / Φωτογραφία: Μάνος Λειβαδάρος/iefimerida

Η συνολική εμπειρία -ατμόσφαιρα, location, θέα, διακόσμηση, μουσική, γεύση- από την επίσκεψη στην Αθηναϊκή Ταράτσα ήταν απολαυστική. Είναι δικαίως ένα μαγαζί που έχει συζητηθεί τόσο στην έναρξη αυτής της σεζόν! Σου φτιάχνει το κέφι, σε εκπλήσσει γευστικά, με πιάτα που μιλούν στο συναίσθημα και ένα σέρβις που είναι ταυτόχρονα οικείο, έμπειρο και ευγενικό. Θα πάω οπωσδήποτε ξανά, πολύ σύντομα.

Η Αθηναϊκή Ταράτσα στεγάζεται στο rooftop του Regal Hotel στη Μητροπόλεως

Info: Αθηναϊκή Ταράτσα

taratsa-athens.gr | instagram.com/taratsa.athens

Μητροπόλεως 60 (στην ταράτσα του Regal Hotel), τηλ. 2110080660

Ωράριο: Καθημερινά από τις 18.00 έως τις 24:00

Τιμές: 20 με 50 ευρώ το άτομο