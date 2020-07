Καλοκαιρινές βόλτες στις αυλές της Αθήνας -Για κοκτέιλ και φαγητό, σαν να μην είσαι στην πόλη [εικόνες]

Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει τους κήπους του. Ο καφές, το κοκτέιλ και φυσικά το φαγητό έχουν τη δική τους χάρη σε πράσινες οάσεις, οι οποίες ομορφαίνουν ακόμη περισσότερο την πόλη.



Η Αθήνα είναι γεμάτη όμορφα μέρη, πολλά από τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Ανθρωποι με ιδέες, φαντασία και πολύ μεράκι έχουν δημιουργήσει πανέμορφους χώρους με αυλές και κήπους που μας κάνουν να ξεφεύγουμε από τα συνηθισμένα… Εστω και λίγο, αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε κάπου αλλού, μακριά από την πόλη, παρέα με τους κολλητούς ή τον έρωτα μας, περνώντας αξέχαστες στιγμές.

6 αγαπημένα μαγαζιά με αυλή στην Αθήνα

Artisanal Lounge and Gardens



Οι ημέρες και οι νύχτες στο Artisanal είναι γεμάτες αρώματα. Μόλις φτάσετε θα αισθανθείτε οικειότητα και μια απίστευτη ηρεμία. Το ραντεβού δίνεται στον μεγάλο, καταπράσινο κήπο για να γευτείτε, φυσικά, τα καλύτερα. Το μενού έχει την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Δημητριάδη με το μεσογειακό στοιχείο να κυριαρχεί. Είτε βρεθείτε το πρωί για brunch, είτε το βραδάκι για φαγητό, θα το αγαπήσετε με την πρώτη μπουκιά. Δοκιμάστε το φιλέτο μπαρμπούνι με πουρέ καρότου, φινόκιο γιαχνί και κρουστά ψωμιού με ελιά!



Ζηρίνη 2, Κηφισιά

Φωτογραφία: Facebook @Artisanal

Che, Cocina Y Barra Sudamericana



Οταν το Che προσγειώθηκε στον Πειραιά, έγινε κατευθείαν στέκι. Μπαίνοντας στην αυλή, η Φρίντα Κάλο σας καλωσορίζει κοιτώντας σας από ψηλά και αμέσως σας βάζει σε λατινοαμερικάνικη διάθεση. Κρατήστε το The One and Only Frida κοκτέιλ στο χέρι και μην διστάσετε να λικνιστείτε στους ρυθμούς της μουσικής. Εάν θέλετε να απολαύσετε τις γεύσεις του Che, καθίστε στις αναπαυτικές καρέκλες και γευτείτε τα πιάτα του.



Καραΐσκου 151, Πειραιάς

Φωτογραφία: Facebook @Che, Cocina Y Barra Sudamericana

Piu Verde



Το Piu Verde έχει ξεχωριστεί θέση στις λίστες για τους κήπους της Αθήνας. Ο χώρος είναι πραγματικά παραδεισένιος. Τι καλύτερο από το να περάσετε την Κυριακή σας μέσα σε πεύκα και λίμνες. Απολαύστε τον καφέ σας, ενώ χαλαρώνεται στη σκιά. Αποτελεί ιδανικό σκηνικό για οικογένειες, καθώς τα παιδιά μπορούν να παίξουν και να τρέξουν, χωρίς σταματημό.



Στρατ. Αλ. Παπάγου & 8ης Μεραρχίας, Αθήνα

Φωτογραφία: Facebook @Piu Verde

Balthazar



Ενα από τα ωραιότερα μέρη της Αθήνας είναι το Balthazar. Η σιδερένια αυλόπορτα του νεοκλασικού, που χρονολογείται από 1897, ανοίγει και σας καλωσορίζει στον μαγευτικό του κόσμου. Ο χώρος της αυλής δεν μπορεί να περιγραφεί, καθώς όποιος βρίσκεται εκεί «χαζεύει» από την ομορφιά. Οι Αθηναίοι το αγαπούν και ξέρουν ότι εκεί θα απολαύσουν πιάτα που επιμελείται ο Χριστόφορος Πέσκιας (αυτό αρκεί). Εάν, πάλι, λατρεύετε το σούσι, τότε, επιβάλλεται να δοκιμάσετε τα πιάτα του μενού.



Τσόχα 27, Αθήνα

Φωτογραφία: Facebook @Balthazar

Νομισματικό Μουσείο



Μια μικρή πράσινη όαση βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Το καφέ στο Νομισματικό Μουσείο αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Το Ιλίου Μέλαθρον, το σπίτι όπου πέρασε τα χρόνια του στην Αθήνα ο Ερρίκος Σλήμαν, έγινε γρήγορα σημείο συνάντησης για τον απογευματινό καφέ. Σε περίπτωση, που ο δρόμος σας βγάλει προς τα εκεί, μαζί με το καφέ δοκιμάστε και ένα χειροποίητο γλυκάκι.

Πανεπιστημίου 12, Αθήνα

Noah



Η νέα άφιξη της Αθήνας λέγεται Noah και «κρύβεται» στο Πάρκο Ελευθερίας στο Μέγαρο Μουσικής. Μόλις βρεθείτε εκεί θα νιώσετε τη ζεστασιά του καλοκαιριού. Το γλυπτό-χέρι που σχηματίζει τη λέξη «σ’ αγαπώ» στη νοηματική κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον. Η διακόσμηση σας βάζει κατευθείαν στον κόσμο της Λατινικής Αμερικής και σας παρασέρνει στον ρυθμό της… Το είπαμε, άλλωστε, το καλοκαίρι είναι εδώ.



Τα signature cocktails συνδυάζονται με πιάτα του μενού που έφτιαξε ο σεφ Βασίλης Παπαθεοδώρου, με τις γεύσεις της Μεσογείου να μπλέκονται με αυτές της Λατινικής Αμερικής. Στο μενού θα βρείτε και αρκετά χορτοφαγικά και vegan πιάτα.



Πάρκο Ελευθερίας, Μέγαρο Μουσικής