Σας έλειψε το μεξικάνικο; 5+1 εστιατόρια φέρνουν το Μεξικό στην πόρτα σας - Πολύχρωμες, αρωματικές, πικάντικες γεύσεις

Λέγεται ότι κάθε κουζίνα του κόσμου κρύβει μια υποψία μεξικάνικου, μιας κουζίνας με μακραίωνη ιστορία που ξεκινάει το 1519, όταν το Μεξικό κατακτήθηκε από τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί εντυπωσιάστηκαν από τη φιλοσοφία και από την ποικιλία της κουζίνας των Ατζέκων και μετέφεραν αρκετά στοιχεία στη χώρα τους και με το πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα.

Μάλιστα, στις 16 Νοεμβρίου του 2010, η μεξικανική κουζίνα ανακηρύχθηκε άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO, και από τότε η εν λόγω ημερομηνία επιλέχθηκε για να εορτάζεται ως Εθνική Ημέρα της Μεξικανικής Γαστρονομίας.

Κι αν σας έχουν λείψει τώρα στην καραντίνα τα τραγανά τάκος, τα χορταστικά μπουρίτο, τα πικάντικα chilli con carne, και γενικότερα τα χρώματα και αρώματα της μεξικάνικης κουζίνας, αγαπημένα εστιατόρια στέλνουν delivery στην πόρτα τις «καυτερές» τους γεύσεις για αξέχαστες μεξικάνικες βραδιές στο σπίτι.

Pueblo Chido

Το Pueblo Chido, που στην μεξικάνικη αργκό σημαίνει cool χωριό, άνοιξε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Σμύρνη και κατάφερε να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα το απόλυτο talk στα νότια.

Ευτυχώς, για όσους δεν πρόλαβαν να γευματίσουν στο πραγματικά μοναδικό σκηνικό της σάλας του Pueblo Chido, οι δυνατότητες delivery & take away δίνουν μια πρώτη γεύση από τις μοναδικές συνταγές της κεντρικής Αμερικής, αλλά και όσοι πρόλαβαν να μυηθούν στις γεύσεις, το τιμούν δεόντως.

Ζουμερά fajitas από μοσχαρίσια picanha ή χοιρινό al pastor, ψημένα και σερβιρισμένα στο μαντέμι, κοτόπουλο, χοιρινό, γαρίδες, σήμα κατατεθέν για τους μη κρεατοφάγους αλλά φίλους της μεξικάνικης κουζίνας, πολύχρωμες πιπεριές, καυτερά τσίλι, δροσερές σαλάτες αλλά και μεξικάνικες μαργαρίτες, τεκίλες και κοκτέιλ, έρχονται στην πόρτα σας για το λάτιν ταξίδι από τον καναπέ του σπιτιού σας.

Πού: Pueblo Chido, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 24 Νέα Σμύρνη, Τηλέφωνο: 210 9323230 & μέσω efood.

Dos Hermanos

Μπορεί να μας έχουν λείψει οι παραδοσιακές μεξικάνικες γιορτές που αναβιώνει κατά καιρούς το Dos Hermanos καθώς και η φανταστική αυλή του, όμως το εστιατόριο που ξεκίνησε την διαδρομή του το 1992, φέρνει τις πικάντικές γεύσεις και τα μεθυστικά κοκτέιλ στο σπίτι σας.

Σαλάτα κάκτος, mexican pineapple, ζουμερά enchiladas, χειροποίητα burritos, μοναδικά daiquiri και μαργαρίτες είναι κάποιες μόνο επιλογές που επιβάλλεται να κάνετε delivery γιατί στο Dos Hermanos η αληθινή μεξικάνικη κουζίνα είναι φτιαγμένη σαν το λαό της, με αντιθέσεις, προσμίξεις και γεμάτη παραδόσεις.

Που: Dos Hermanos, Κυριαζή 24, Κηφισιά, Τηλέφωνο: 210 8087906 & μέσω efood

Abrazo Mexican restaurant

Αλλη μια φρέσκια άφιξη που δεν προλάβαμε να γνωρίσουμε καλά είναι το

Abrazo. Ανοιξε λίγο πριν την εκπνοή του 2019 για να μας μυήσει ακόμα περισσότερο στη μεξικάνικη κουζίνα, αλλά σε αυτό το ταραχώδες 2020 αν δεν προλάβατε να πάρετε γεύση από τη μεξικάνικη κουλτούρα του, την φέρνει σπίτι σας.

Στον κατάλογο θα βρείτε κλασσικές επιλογές μεταξύ άλλων tacos, burritos, chilaquiles, enchiladas, fajtas, πιάτα με rib-eye και φρέσκο σολομό. Φυσικά τα πιάτα μπορείτε να συνοδεύσετε με μαργαρίτες και κοκτέιλ.

Που: Abrazo Mexican restaurant, Μαρίνου Γερουλάνου 55 Αργυρούπολη, Τηλεφωνο: 210 9934145 & μέσω efood

Mamacita - Taquería y Coctelería

Αλλη μια νέα και πολύχρωμη άφιξη που εγκαταστάθηκε στο κέντρο της Αθήνας και έδωσε μια έθνικ πινελιά, τώρα έρχεται στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα.

Έτσι, οι παραδοσιακές γεύσεις του Μεξικού, της Γουαδαλαχάρας και του Ακαπούλκο, μεταφέρονται με ορισμένα twists στον χώρο σας. Η πληθωρική σαλάτα Que Padre, fajitas με κρέας της επιλογής σας στο grill με ψητή πιπεριά και κρεμμύδι, nachos με λιωμένο cheddar αλλά και λαχταριστά burgers όπως το el jefe με διπλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, cheddar, gouda, ντομάτα, μαρούλι, μπέικον, cheddar sauce, τραγανό κρεμμύδι & BBQ Sauce, είναι must.

Που: Mamacita - Taquería y Coctelería, Απόλλωνος 9Β, Πλάκα, Τηλέφωνο: 210 3210240

El Catrin

Και το El Catrin στη Γλυφάδα μπήκε στο παιχνίδι του take-away και delivery για αγαπημένες μεξικάνικες γεύσεις στο σπίτι.

Tacos, quesadillas, fajitas και τραγανά nachos είναι μερικά μόνο από όσα μπορείτε να παραλάβετε από το κατάστημα ή να παραγγείλετε στο σπίτι σας (αν είστε από τους τυχερούς που μένουν στις περιοχές εξυπηρέτησης). Αξίζει πάντως σίγουρα να δοκιμάσετε το επικό El Titan Burrito Combo, το «μεγαλύτερο burrito της Ελλάδας», όπως συστήνεται στο μενού, με 3 διαφορετικά σιγομαγειρεμένα είδη κρέατος (carnitas, chili con carne και brisket).

Μην ξεχάσετε να το συνοδεύσετε με τις απολαυστικές frozen margaritas του El Catrin, που επίσης έρχονται σε πακέτο!

Που: El Catrin, Φοίβης 15, Γλυφάδα, Τηλέφωνο: 210 8945002

Amigos

Και για το τέλος αφήσαμε το Amigos, το θρυλικό μεξικάνικο εστιατόριο της Γλυφάδας και Νέας Σμύρνης που σερβίρει για περισσότερα από 25 χρόνια πλούσιες μεξικάνικες γεύσεις.

Τώρα όμως που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε στο Μεξικό, το Amigos φέρνει το Μεξικό σε εσάς! Ετσι μετά απαίτηση των απανταχού amigos και με αφορμή την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μαγαζιών το Αmigos φέρνει τα πιάτα του σπίτι σας γιατί Life has no flavour without your Amigos!

Fajitas, street tacos , chili con carne, tijuana special, burrito frio veggie, chimichanga, enchiladas, camarones con chipotle, amigos bolognese, del amigos ground round αλλά και πολλά άλλα σας περιμένουν σε έναν δελεαστικό κατάλογο που δεν θα αφήσουν κανέναν αδιάφορο.

Πού: Amigos Γλυφάδα, Κύπρου 65, Τηλέφωνο: 210 89 83 167, Νέα Σμύρνη, Μ. Αλεξάνδρου 70, Τηλέφωνο: 210 93 32 220 & μέσω efood