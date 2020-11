4+1 μπυραρίες της Αθήνας που κάνουν delivery -Μπύρα και λουκάνικο, σνίτσελ, ποικιλία

Την απολαμβάνουμε παγωμένη –συνήθως– το καλοκαίρι, αποτελεί όμως μία από τις πιο αγαπημένες αλκοολούχες επιλογές όλες τις εποχές του χρόνου και η ποικιλία της σε γεύσεις και αρώματα είναι απεριόριστη. Ο λόγος για την μπύρα.

Και επειδή με τα μαγαζιά κλειστά η δίψα σας για κατ’ οίκον μπύρα είναι σίγουρα μεγάλη, τώρα ψαγμένες μπύρες έρχονται με delivery στην πόρτα σας.

Και αν ανησυχείτε για τη γνωστή «μπυροκοιλιά», οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως πρόκειται για μύθο. Η μπύρα δεν περιέχει καθόλου λίπος και η περιεκτικότητά της σε σάκχαρα είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Για την ακρίβεια η μπύρα περιέχει 90-95% νερό, σιτηρά, υδατάνθρακες, βιταμίνες και αλκοόλ. Σε σύγκριση δηλαδή με άλλα αλκοολούχα ποτά που διαθέτουν το ίδιο ποσοστό αλκοόλ, η μπύρα είναι λιγότερο θερμιδική ακόμα και από το κρασί. Αρκεί να πίνεται με μέτρο, φυσικά.

Ιδού λοιπόν οι μπύρες που μπορείτε να απολαύσετε στην θαλπωρή του σπιτιού σας με ένα κλικ ή τηλέφωνο.

Beer Garden Ritterburg

Μετρά την ιστορία της σε δεκαετίες, καθότι άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες της το μακρινό 1974, κι από τότε δεν έχει σταματήσει να μυεί τους Αθηναίους στις γεύσεις και τα μυστικά της γερμανικής κουζίνας –και μπύρας, φυσικά.

Πολλές διαφορετικές Lager, Weiss, Pils, Export και άλλα είδη συνοδεία παραδοσιακής γερμανικής κουζίνας ενώ τα «οπωσδήποτε» του καταλόγου που ξεχωρίζουν είναι το πολύ δυνατό σνίτσελ, αλλά και το εξαιρετικό λουκάνικο currywurst. Οι μερίδες είναι τεράστιες και έρχεται σπίτι σας μέσω Wolt.

Πού: Beer Garden Ritterburg, Εθν. Αντιστάσεως 214, Καισαριανή, τηλ.: 210 7222235 & μέσω Wolt

O' canto pub

Μια αυθεντική ιρλανδέζικη pub που φημίζεται για τις μπύρες και τα μπέργκερ της βρίσκεται στον Αλιμο!

Η O' canto pub άνοιξε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2015 και από τότε έχει γίνει το meeting point των Νοτίων στην υπέροχη, καταπράσινη και δροσερή αυλή της.

Για την ώρα όμως μπορείτε να απολαύσετε τις πολύ καλές βαρελίσιες μπύρες, και πολλές περισσότερες ετικέτες σε μπουκάλι μπύρες, στο σαλόνι σας, συνοδεύοντας με απίθανο μπέργκερ με μπιφτέκι Black Angus.

Πού: O’ canto, Αριστοτέλους 31, Άλιμος, τηλ.: 210 9831712 & μέσω efood

Shakesbeer

To beer or not to beer? Η απάντηση είναι φυσικά το πρώτο αφού στην μπυραρία με το ρομαντικό όνομα στην Ηλιούπολη θα ανακαλύψετε πολλές επιλογές σε μπύρες σε βαρέλι και μπουκάλι με συνοδεία, ασφαλώς, χορταστικών μερίδων.

Τη κατανάλωση ζύθου εδώ συνοδεύουν μεγάλες ποικιλίες με λουκάνικα, νόστιμο σνίτσελ κοτόπουλο, ποικιλίες κρεάτων, γιγαντιαίο μπέργκερ και πολύ δροσερές σαλάτες.

Που: Shakesbeer, Ηρ. Πολυτεχνείου 17, τηλ: 21 0990 2566 & μέσω efood

Beer Academy

Το Beer Academy είναι ένα αυθεντικό ταξίδι στις υπέροχες μπυραρίες της Γερμανίας με… μεσογειακό ταμπεραμέντο!

Από την δεκαετία ’90 μέχρι σήμερα, ο ιδρυτής του Beer Academy στο Χαλάνδρι, προσφέρει την total beer experience. Ένας χώρος ταυτόσημος με την ποιότητα και την παράδοση.

Το φανατικό κοινό του, το προτιμάει, όχι μόνο για την μεγάλη ποικιλία και την αυθεντικότητά του, αλλά και την εκλεπτυσμένη και cosy ατμόσφαιρα με επικρατέστερο στοιχείο το ξύλο, που ενεργοποιεί όλες τις απαραίτητες αισθήσεις για της απόλαυση μπύρας σε ένα ζεστό περιβάλλον. Μέχρι όμως να ανοίξει ξανά τις πόρτες της, φέρνει την μπύρα στη δική σας πόρτα.

Πού: Beer Academy, Καρελλά 45, Χαλάνδρι Τηλέφωνο: 210 681 7170 & μέσω efood

Beerology

Αυτή η μπυραρία άνοιξε το 2014 και το καλοκαίρι του 2015 βραβεύτηκε με το Χρυσό Βραβείο Γεύσης από την εφημερίδα του Ελεύθερου Τύπου.

Το design της ακολουθεί την κλασική αισθητική προσέγγιση της μπυραρίας, όπου το σκουρόχρωμο ξύλο κυριαρχεί με μοντέρνες πινελιές, πέτρινους τοίχους, ξύλινα πατώματα και memorabilia μπύρας στους εσωτερικούς χώρους. Στα plus του μαγαζιού είναι τα πολλά είδη μπύρας αλλά και οι γεύσεις, κλασικές και πειρασμένες, με τις οποίες μπορείτε να συνοδέψετε την μπύρα σας. Ερχεται σπίτι σας και μέσω efood!

Που: Beerology, Ηρώων Πολυτεχνείου 4α, Ηλιούπολη, Τηλ. 2111848866