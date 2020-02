λ19: Στο εστιατόριο του Σταύρου Θεοδωράκη ξετρύπωσαν 7 απίθανες ελληνικές συνταγές και τα πιάτα γίνονται talk of the town

View this post on Instagram

Τώρα τρέχουμε! Κανε follow την σελίδα μας και άφησε comment το όνομα του/της συνοδού σου και ίσως να είσαι ένα από τα δυο ζευγάρια που θα φάτε και θα πιείτε ΣΗΜΕΡΑ στο λ19 από τις 19:30 μέχρι τις 21:00! Η κλήρωση «τρέχει» μέχρι τις 18:00. Καλό αγώνα σε όλους! ➖ Now we run! Follow our page on Instagram and tag the name of your +one in the comments below and perhaps you will be one of the two pairs that will dine TODAY at λ19 starting from 19:30 till 21:00! The contest “runs” till 18:00. Good luck to all the participants! #athensmarathonvolunteers #athensmarathon #athensmarathon2019 #athensmarathontheauthentic