Summer in the city -10 διευθύνσεις με τα πιο δροσιστικά καλοκαιρινά γλυκά στην Αθήνα - iefimerida.gr

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά με τον πρώτο καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν κάνει ήδη αισθητική την παρουσία τους.

Το καλοκαίρι στην Αθήνα είναι πάντα δύσκολο, γι' αυτό όλοι μας ψάχνουμε για μερικές, μικρές ανάσες δροσιάς, ακόμη και μέσα στην πόλη.

Πισίνες, δροσερές αυλές, κατάφυτοι κήποι, ταράτσες κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, θερινά σινεμά, έχουν την τιμητική τους. Ένας άλλος τρόπος για να δροσιστείς, όμως, είναι και η απόλαυση ενός καλοκαιρινού, παγωμένου γλυκού.

Όταν λέμε καλοκαιρινό γλυκό εννοούμε παγωτό αλλά και γλυκά ψυγείου με εποχικά φρούτα και δροσερή κρέμα, με απαλή και ντελικάτη γεύση. Τίποτα βαρύ, τίποτα too much. To cheesecake είναι ένα γλυκό που κάνει θραύση το καλοκαίρι όπως και οι τάρτες με κόκκινα φρούτα.

Πού θα βρεις όμως τα καλύτερα δροσιστικά γλυκά της Αθήνας; Συγκεντρώσαμε τις 10 διευθύνσεις με τα must γλυκά του καλοκαιριού που θα κάνουν την καθημερινότητα στην μεγαλούπολη πιο εύκολη και απολαυστική.

10 διευθύνσεις με τα πιο δροσιστικά καλοκαιρινά γλυκά στην Αθήνα:

Βάσκικο cheesecake στο Fika

Αν είσαι cheesecake lover πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το βάσκικο cheesecake του Fika. Αυτό το καμένο cheesecake από πάνω με την σκούρα, χρυσαφένια επιφάνεια και την απαλή, βελούδινη κρέμα από μέσα είναι το must του καλοκαιριού.

Το καμένο cheesecake των Βάσκων που μας έρχεται από το Σαν Σεμπαστιάν είναι πολύ δημοφιλές τελευταία και ένα από τα πιο viral γλυκά. Είναι ξινό αλλά και γλυκό, κρεμώδες, ελαφρύ, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι.

Στην εκδοχή του Fika, το βάσκικο cheesecake έρχεται σερβιρισμένο με ένα κομμάτι καραμέλα honeycomb από πάνω δίνοντάς του μια πιο καραμελένια γεύση.

Βούρβαχη 6, Αθήνα

Τάρτα λεμονιού στο Choc ‘O Rock

Καλοκαίρι χωρίς lemon pie δεν... πάει! Την πιο ωραία τάρτα λεμόνι θα την βρεις στο Choc ‘O Rock, το υπέροχο ζαχαροπλαστείο της Ρένας Οροκλού στον Χολαργό.

Η τραγανή, μπισκοτένια τάρτα με βάση βουτύρου συνοδεύεται ιδανικά με ξινούτσικη, ντελικάτη κρέμα λεμονιού, ξύσμα lime, πούδρα αμυγδάλου και σαντιγί μασκαρπόνε.

Είναι ατομική και ό,τι πρέπει για να την απολαύσεις μέσα στον καύσωνα. Άλλωστε το λεμόνι στα γλυκά είναι η πιο δροσερή προσθήκη.

Βουτσινά 105, Χολαργός

Brioche con gelato στο Le Greche

Το Le Greche είναι μία από τις καλύτερες και αυθεντικές gelateria της Αθήνας. Εκεί θα βρεις αυθεντικό ιταλικό gelato σε όλες τις γεύσεις που μπορείς να φανταστείς.

Εκτός από gelato, όμως, θα βρεις μια ευρεία γκάμα γλυκών, ιταλικών και μη, όπως canolli, semifredo, Αλάσκα, panforte κ.α. Αυτό που ξεχωρίζουμε είναι το Brioche con gelato, δηλαδή μπριός με παγωτό, σαν σάντουιτς, σούπερ γευστικό και καλοκαιρινό.

Στο φρέσκο, αφράτο μπριός βάζεις την γεύση gelato της αρεσκείας σου και το απολαμβάνεις όπως συνηθίζεται να σερβίρεται στη Σικελία. Στο Le Greche, μπορείς να βρεις και τα κλασικά brioche cu tuppu, τα μπριός με κότσο, δηλαδή, με άγλυκη panna συνοδεία εκλεκτού παγωτού.

Μητροπόλεως 16, Αθήνα

Προφιτερόλ με παγωτό στο Choureál 

«Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω», έλεγε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανίο». Το προφιτερόλ είναι ένα από τα πιο κλασσικά γλυκά ψυγείου που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε σε ιδιαίτερες και μη περιστάσεις.

Προφιτερόλ με παγωτό όμως έχεις δοκιμάσει; Αν όχι, στο αγαπημένο στέκι Choureál θα το βρεις και μια δοκιμή αξίζει.

Εκτός από την κλασσική, βελούδινη κρέμα patissiere, μπορείς να επιλέξεις να γεμίσεις τα φρέσκα, τραγανά σου (choux) με χειροποίητο, κρεμώδες παγωτό. Στη συνέχεια διαλέγεις τις σοκολάτες ή άλλες γεύσεις και τα toppings και απολαμβάνεις το ατομικό προφιτερόλ σου.

Ιφικράτους 2, Αθήνα

Τάρτα αμυγδάλου στο Madame Fraise

Όπως είπαμε οι τάρτες το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους. Στο Madame Fraise θα βρεις την ωραιότερη τάρτα αμυγδάλου που έχεις δοκιμάσει ποτέ.

Η Amande, η upgraded εκδοχή της τάρτας αμυγδάλου είναι απολαυστική τούρτα με βάση από biscuit αμυγδάλου που κρύβει στο εσωτερικό της τον πιο ντελικάτο συνδυασμό: Ανάλαφρη κρέμα bavaroise αρωματισμένη με τόνκα, μαρέγκα αμυγδάλου και confit αχλάδι.

Υμηττού 225, Αθήνα

Cheesecake και μιλκσέικ στο I cake you

Αν λατρεύεις τη σοκολάτα και δεν μπορείς να την αποχωριστείς ούτε το καλοκαίρι, το I cake you είναι για σένα. Στο ναό των γλυκών στα Εξάρχεια θα βρεις ότι τραβά η ψυχή και η λιγούρα σου.

Εκεί θα βρεις cheesecake στις πιο απίθανες γεύσεις, από σοκολάτα και cookies μέχρι biscoff lotus, Kellogg’s, Brownie, Ferrero, Red velvet, καραμέλα κ.α. Ακόμη, θα βρεις ατομικά cheesecake σε βαζάκια αλλά και λαχταριστά μιλκσέικ με νουτέλα, Milky Butterscotch, καραμέλα κ.α.

Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια

Τάρτα με raspberries στο Ourse

Καλοκαίρι χωρίς φρούτα δεν γίνεται έτσι αν θες να απολαύσεις μια λαχταριστή τάρτα με κόκκινα φρούτα, θα πας στο Ourse.

Η crunchy τάρτα αποτελείται από μια βουτυρένια και τραγανή βάση με λευκή σοκολάτα, κρέμα από μοσχολέμονα και για το τέλος μια βελούδινη κρέμα από βανίλια Μαδαγασκάρης και φρέσκα raspberries.

Είναι ντελικάτη, πολύχρωμη και στολισμένη σαν έργο τέχνης, που λυπάσαι να την φας! Είναι, όμως, δροσιστική και αναζωογονητική, ό,τι πρέπει για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Μιστρά 39, Γλυφάδα

Baba au rhum με παγωτό στο Tillas

Αν σου αρέσουν τα σιροπιαστά γλυκά αλλά θέλεις κάτι δροσιστικό, στο θρυλικό ζαχαροπλαστείο Tillas στη Νέα Φιλαδέλφεια θα βρεις ακριβώς αυτό που ζητάς.

Οι μπαμπάδες με ρούμι (Baba au rhum) είναι ένα κλασικό γαλλικό γλυκό που μπορείς να βρεις σε παραλλαγές. Οι ζουμεροί, σιροπιαστοί μπάμπαδες με ρούμι γεμίζουν με μαστιχωτό παγωτό καϊμάκι, μια παραλλαγή που συνάδει τέλεια με την εποχή.

Αγία Τριάδος 2, Νέα Φιλαδέλφεια

Τιραμισού στο Oggi Athens

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το πιο κλασσικό ιταλικό γλυκό, το τιραμισού.

Στο Oggi, που στα ιταλικά σημαίνει «σήμερα», στην οδό Βουλής, θα βρεις αυθεντικά ιταλικά γλυκά, gelato και το πιο λαχταριστό τιραμισού της πόλης.

Ακόμη, θα βρεις και gelato με γεύση τιραμισού, με βελούδινη γεύση, πασπαλισμένο με μπόλικο κακάο και απαλή γεύση καφέ εσπρέσο.

Βουλής 17, Αθήνα

Εκλέρ και ταρτάκια στο Πορτατίφ

Στο λατρεμένο Πορτατίφ θα βρεις κάθε λογής γλυκίσματα που συνοδεύουν τέλεια τον καφέ σου. Το ρομαντικό, παριζιάνικο στέκι φημίζεται για τις μικρές τάρτες του και τα εκλεράκια, που είναι τόσο όσο.

Must try είναι το εκλέρ με φιστίκι και φουντούκι με τραγανό, μακρόστενο σου και απαλή κρέμα, διακοσμημένο με ξηρούς καρπούς.

Αλλά και η τάρτα φράουλα είναι άχαστη. Αποτελείται από μια στρογγυλή βουτυρένια τάρτα, με πλούσια λευκή κρέμα και φράουλες και σος φράουλες φωλιασμένες στο εσωτερικό της. Ακόμη, θα βρεις τάρτα λεμόνι, cheesecake και πολλά άλλα.

Σίνα 21, Κολωνάκι /Μαυρομιχάλη 81, Εξάρχεια