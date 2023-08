Μπλε υπερπανσέληνος: 3 ταράτσες και 2 κήποι για να απολαύσετε το αυγουστιάτικο φεγγάρι - iefimerida.gr

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου θα απολαύσουμε την πιο ιδιαίτερη πανσέληνο του καλοκαιριού: Είναι υπερπανσέληνος, η δεύτερη του Αυγούστου και ονομάζεται «μπλε φεγγάρι».

Το ολόγιομο φεγγάρι θα φωτίσει τον ουρανό για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα, καθώς είχαμε ξανά πανσέληνο την 1η Αυγούστου. Το βράδυ της Τετάρτης και συγκεκριμένα στις 21:36 μ.μ. θα εμφανιστεί στον ουρανό η μπλε σελήνη.

Ο όρος «μπλε φεγγάρι» χρησιμοποιείται όταν έχουμε δύο πανσελήνους σε έναν μήνα. Θα είναι η πλησιέστερη σελήνη της χρονιάς με μόλις 222.043 μίλια απόσταση από τη Γη. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο. Ωστόσο, παρά την ονομασία του το φεγγάρι δεν θα έχει μπλε χρώμα αλλά πορτοκαλί.

Ο όρος «Μπλε Φεγγάρι» έχει μεταφορική σημασία, η οποία τονίζει τη σπανιότητα ενός φαινομένου. Χαρακτηριστική είναι η αγγλική έκφραση «once in a blue moon», που σημαίνει πως κάτι συμβαίνει πολύ σπάνια.

Οι ρομαντικοί, οι λάτρεις των άστρων αλλά και οι περισσότεροι άνθρωποι, λατρεύουν να χαζεύουν το πανέμορφο, φωτεινό φεγγάρι, ειδικά όταν είναι γεμάτο και ξεπροβάλει στον νυχτερινό ουρανό.

Τι καλύτερο, όμως, από το να απολαύσουμε την μπλε υπερπανσέληνο του Αυγούστου σε μια ταράτσα, έναν κήπο ή μια αυλή με κοκτέιλ, φαγητό, μουσική και καλή παρέα;

Προτάσεις για να απολαύσεις την μπλε υπερπανσέληνο στην πόλη

Deos

Το νέο talk of the town ακούει στο όνομα «Deos» και προκαλεί κυριολεκτικά δέος! Βρίσκεται στον 24ο όροφο του 80 μέτρων ύψους «Πύργου Απόλλων» και πρόκειται για έναν all day προορισμό.

Είναι η μοναδική ταράτσα με θέα 360 μοιρών με όλη την Αθήνα «πιάτο». Στον εσωτερικό dining χώρο κυριαρχούν τα γήινα χρώματα, το μάρμαρο, το ξύλο και οι μεταλλικές λεπτομέρειες.

Στον 25ο όροφο θα βρεις την rooftop pool και το cocktail bar, με τα μοντέρνα καθίσματα, τα κομψά τραπεζάκια και τα φυτά που ταιριάζουν απόλυτα στον προσεγμένο χώρο. Από εκεί βλέπεις όλα τα σημαντικά κτήρια αλλά και τα μνημεία των Αθηνών.

Λουίζης Ριανκούρ 64, Αθήνα

Το Λοκάλι

Πρόκειται για το πιο παρεΐστικο μαγαζί του κέντρου που συνδυάζει αυλή, κήπο και ταράτσα και αποτελεί μια πραγματική όαση μέσα στον πολύβουη μεγαλούπολη. Εκεί μπορείς να δοκιμάσεις τα «πειραγμένα» ελληνικά πιάτα για τη μέση και να τα συνοδεύσεις με απολαυστικά, signature κοκτέιλ.

Εκεί νιώθεις πραγματικός «λόκαλ» και μπορείς να απολαύσεις το ολόγιομο φεγγάρι, κάτω από τη δροσιά των πλατάνων και των μουριών και το παιχνιδιάρικο φως των πολύχρωμων λαμπιονιών.

Σαρρή 44, Ψυρρή

Retire Ergon House

Το «Retire» είναι το ατμοσφαιρικό μπαρ που βρίσκεται στo rooftop του Ergon House. Πρόκειται για έναν μίνιμαλ χώρο με boho διάθεση, στρωμένο χαλίκι, ρομαντικά φωτάκια και σε πρώτο πλάνο την Ακρόπολη. Θα βρεις άνετες σεζλόνγκ και ξύλινα τραπεζάκια, που θα μοιάζει σαν να είσαι σε παραλία το βράδυ και κοιτάς τον έναστρο, αττικό ουρανό.

Την λίστα των γευστικών κοκτέιλ επιμελείται η ομάδα του πολυβραβευμένου «The Clumsies» ενώ θα βρεις λαχταριστό finger food για να συνοδεύσεις το ποτό σου.

Μητροπόλεως 23, Αθήνα

Greek Park

Μια καταπράσινη όαση άνοιξε ξανά τις πύλες της στην καρδιά της Κυψέλης, στο Πεδίον του Άρεως. Στο κέντρο του ξύλινου deck δεσπόζει ένα μεγάλο σιντριβάνι ενώ σκιά και δροσιά προσφέρουν τα ψηλά δέντρα και φυτά.

Το βράδυ, το κατάφυτο πάρκο φωτίζεται, όπως και τα κομψά, ντιζαϊνάτα τραπεζάκια του. Εκεί θα βρεις μοναδικά πιάτα με μοντέρνες πινελιές, δροσερά ποτά ενώ διοργανώνονται live και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Μαυρομματαίων 22, Πεδίον του Άρεως

Natu

Το all day εστιατόριο Natu βρίσκεται φωλιασμένο στον κήπο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά. Το όνομά του είναι εμπνευσμένο από τη λέξη «Natura» και του ταιριάζει γάντι, μιας και πρόκειται για ένα κατάφυτο κήπο, όπου δεσπόζει μια υπέροχη λιμνούλα με νούφαρα.

Η διακόσμηση είναι μίνιμαλ και μοιάζει να δίνει αέρα τέχνης στον χώρο ενώ ο χαμηλός φωτισμός δημιουργεί ρομαντική ατμόσφαιρα.

Λεβίδου 13, Κηφισιά