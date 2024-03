Οσκαρ 2024: Οι προβλέψεις ειδικών για την Καλύτερη Ταινία και τα βραβεία Α' Ανδρικού και Γυναικίου Ρόλου - iefimerida.gr

Αντίστροφη μέτρηση για τα Οσκαρ 2024, την 96η ετήσια απονομή των βραβείων αύριο βράδυ, με ιδιαίτερη αγωνία για εμάς εδώ στην Ελλάδα.

Ο λόγος, οι δύο ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών. Το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου (11 υποψηφιότητες για Οσκαρ) από τη μια και του Αλεξάντερ Πέιν (5 υποψηφιότητες).

Το cbsnews.com απευθύνθηκε στους ειδικούς για τις τελευταίες προβλέψεις πριν τη μεγάλη βραδιά των Οσκαρ 2024.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος θα κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας;



Η ταινία Oppenheimer είναι το ξεκάθαρο φαβορί για να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Το επικό ιστορικό δράμα του Κρίστοφερ Νόλαν για τον πυρηνικό φυσικό, γνωστό ως «πατέρα της ατομικής βόμβας», ηγείται των υποψηφιοτήτων στα φετινά βραβεία Όσκαρ, με 13 υποψηφιότητες.

Επίσης, έχει ήδη κερδίσει όλα τα πρόδρομα βραβεία της φετινής σεζόν -συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κατηγοριών στα βραβεία Critics Choice και Χρυσές Σφαίρες, καθώς και από το Σωματείο Ηθοποιών, το Σωματείο Σκηνοθετών, το Σωματείο Παραγωγών και τα Bafta- δίνοντας μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει και το αυριανό Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

«Νομίζω ότι θα γινόταν μια τρελή αναστάτωση αν το Oppenheimer δεν κέρδιζε, απλώς και μόνο επειδή έχει σαρώσει», δήλωσε η Λιλιάνα Βασκέζ, τηλεπαρουσιάστρια. «Αυτό είναι πάντα ένας πολύ σημαντικός δείκτης, αν όλες οι επιμέρους συντεχνίες έχρισαν έναν ξεκάθαρο νικητή, τότε νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να προσέξετε τη συγκεκριμένη ταινία, σε οποιαδήποτε κατηγορία, ή τον συγκεκριμένο ηθοποιό άνδρα ή γυναίκα».

«Το Oppenheimer, για μένα, είναι κλειδωμένο», συμπλήρωσε τονίζοντας ότι είναι μια ταινία με την οποία όλοι μπορούν να συνδεθούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπάνια ταινίες κερδίζουν τόσο ευρεία υποστήριξη από το σύνολο της βιομηχανίας του κινηματογράφου, επισημαίνει το CBS.

«Το Oppenheimer είναι πραγματικά το φαβορί για να κερδίσει το βραβείο καλύτερης ταινίας», δήλωσε ο Έρικ Ντέιβις, διευθυντής του Fandango, ο οποίος επαίνεσε την ταινία για τα επιτεύγματά της σε πολλά μέτωπα, όπως η αφήγηση, οι ερμηνείες των ηθοποιών, η κινηματογράφηση, το μοντάζ και η μουσική της.

«Όλα τα μέρη του Oppenheimer, όταν συναρμολογούνται, βοηθούν να περάσει η εικόνα για την καλύτερη ταινία, επειδή είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διασκεδαστική ταινία», πρόσθεσε ο Ντέιβις.

Η ταινία Oppenheimer θα διεκδικήσει το βραβείο καλύτερης ταινίας μαζί με άλλες εννιά: American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things και The Zone of Interest.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ειδικοί, αναφέρει το CBS, σημειώνουν ότι μια ήττα του Oppenheimer σε αυτή την κατηγορία θα ήταν πιθανότατα το σοκ της βραδιάς.

«Νομίζω ότι είναι μία από αυτές τις ευέλικτες ταινίες που έφτασαν σε όλους. Και, ξέρετε, πάντα μας ελκύουν τα ιστορικά δράματα», δήλωσε η Αραμίντ Τινουμπού, τηλεκριτικός στο Variety, η οποία βλέπει επίσης νίκη του Oppenheimer.

Το CBS αναφέρει ότι πιθανά αουτσάιντερ για την καλύτερη ταινία είναι το The Holdovers του Αλεξάντερ Πέιν, το Anatomy of a Fall της Τζάστιν Τράιετ ή την εκκεντρική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου.

«Το πιο ενδιαφέρον στα φετινά Οσκαρ είναι ότι δεν μπορείς καν να πεις ποια ταινία είναι το πιο πιθανό να κερδίσει το Οσκαρ, μετά το Oppenheimer», δήλωσε η Τζόις Ενγκ, δημοσιογράφος ψυχαγωγίας και αρχισυντάκτρια στο Gold Derby.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος θα κερδίσει το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού;

Οι ειδικοί φαίνεται ότι συμφωνούν και για τον ηθοποιό που θα πάρει το Οσκαρ Ά Ανδρικού Ρόλου. Και συμφωνούν ότι πιθανότατα θα είναι ο Κίλιαν Μέρφι ο οποίος ενσάρκωσε τον Οπενχάιμερ στην ομώνυμη ταινία.

Είναι φαβορί για να κερδίσει το Οσκαρ 2024, λένε, λόγω της τεράστιας επιτυχίας της ταινίας, καθώς και των προηγούμενων νικών του Μέρφι στα βραβεία SAG και στα BAFTA.

Το μόνο που έχει χάσει ο Κίλιαν Μέρφι όσον αφορά τα τηλεοπτικά βραβεία ήταν το Critics Choice από τον Πολ Τζιαμάτι (πρωταγωνιστή στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν).

Οκτώ από τα τελευταία 13 Οσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου έχουν πάει σε κάποιον που υποδύεται μια πραγματική φιγούρα, σημείωσε η Βασκέζ, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος αγαπάει ιστορίες που έχει τις ρίζες τους στην πραγματικότητα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συνήθως το να υποδύεσαι ένα πρόσωπο της πραγματικής ζωής είναι πάντα ένα πλεονέκτημα, ειδικά για το Οσκαρ καλύτερου ηθοποιού», δήλωσε ο Κρίστοφερ Ρόζεν, διευθυντής του ιστοτόπου Gold Derby και συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι θα ήταν μεγάλη έκπληξη αν έχανε το Όσκαρ. Όχι κάτι πρωτοφανές, προφανώς, αλλά σίγουρα θα ήταν έκπληξη».

Ο Τζιαμάτι είναι υποψήφιος μαζί με τον Κίλιαν Μέρφι σε αυτή την κατηγορία για την ερμηνεία ως πικραμένος δάσκαλος οικοτροφείου στην ταινία «The Holdovers» του Αλεξάντερ Πέιν. Και οι δύο βετεράνοι είναι για πρώτη φορά υποψήφιοι για Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού και, για τον Τζιαμάτι, η αναγνώριση ήρθε σχεδόν 20 χρόνια από το Sideways το 2004, ταινία που υπέγραφε επίσης ο Αλεξάντερ Πέιν.

Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους να υποθέσουν ότι μια νίκη του Τζιαμάτι θα μπορούσε να είναι μια καθυστερημένη επιβράβευση. «Και οι δύο άνδρες έχουν κερδίσει αυτό το βραβείο σε διάφορες άλλες απονομές, οπότε νομίζω ότι είναι σίγουρα μια μάχη μεταξύ των δύο σε αυτή την κατηγορία», δήλωσε ο Ντέιβις.

Το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού διεκδικούν επίσης ο Μπράντλεϊ Κούπερ για το Maestro, ο Κόλμαν Ντομίνγκο για το Rustin και ο Τζέφρι Ράιτ για το American Fiction.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος θα κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού;

Σύμφωνα με το CBS Λίλι Γκλάντστοουν και Έμα Στόουν βαδίζουν στήθος με στήθος για τις αντίστοιχες ερμηνείες τους στις ταινίες Killers of the Flower Moon και Poor Things.

«Παρόμοια με την κατηγορία των ανδρών ηθοποιών, και οι δύο αυτές ερμηνείες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους», δήλωσε ο Ντέιβις.«Η ερμηνεία της Έμμα Στόουν είναι μια πιο σωματική ερμηνεία, μια πιο φυσική μεταμόρφωση, πολύ εξωστρεφής, πολύ ζωντανή … ενώ η ερμηνεία της Λίλι Γκλάντστοουν είναι πολύ πιο ήσυχη. Είναι πολύ πιο εσωτερική».Και οι δύο γυναίκες πήραν τα βραβεία καλύτερης ηθοποιού στις Χρυσές Σφαίρες, σε ξεχωριστές κατηγορίες για κωμωδία και δράμα, πριν η Στόουν κερδίσει στα Critics Choice Awards και στα BAFTA. Η Γκλάντστοουν πήρε το βραβείο στα βραβεία SAG σε μια ιστορική νίκη, καθώς έγινε η πρώτη ιθαγενής ηθοποιός που λαμβάνει το βραβείο. Θα είναι επίσης η πρώτη ιθαγενής Αμερικανίδα ηθοποιός που θα λάβει το Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία, αν κερδίσει.

«Είμαι διχασμένη. Δεν μπορώ να αποφασίσω ανάμεσα στη Λίλι Γκλάντστοουν και την Έμα Στόουν», δήλωσε η Τινουμπού. «Πίστευα για πολύ καιρό ότι θα κέρδιζε η Λίλι, αλλά τα πράγματα έχουν ενταθεί και για την Έμμα. Μου άρεσε πολύ το Poor Things, είναι η ταινία της χρονιάς, αλλά πιστεύω ότι και οι δύο γυναίκες το αξίζουν πολύ».

Το Poor Things ήταν επίσης η αγαπημένη ταινία της Βασκέζ για το 2023. Περιέγραψε την ερμηνεία της Στόουν ως άψογη, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Γκλάντστοουν θα πάρει το Οσκαρ καλύτερης ηθοποιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα ήθελα πολύ να δω την Έμμα Στόουν να κερδίζει άλλο ένα Όσκαρ; Εκατό τοις εκατό», δήλωσε η Βασκέζ. «Της αξίζει άλλο ένα Όσκαρ για αυτόν τον ρόλο; Ναι, γιατί η σωματικότητα του ρόλου, σε συνδυασμό με το συναίσθημα αλλά και με τους διαλόγους στην ταινία είναι απλά τρελή. Από αυτή την άποψη, θα ήθελα πολύ να τη δω να το κερδίζει, αν η Λίλι Γκλάντστοουν δεν ήταν σε αυτή την κούρσα».

«Το να γίνει πρώτη νικήτρια ιθαγενής ηθοποιός είναι απίστευτο, όχι μόνο για την κοινότητά της, αλλά και για εμάς ως χώρα», συνέχισε η Βασκέζ. «Και νομίζω ότι το να λάμπει με τον τρόπο που έλαμψε όταν παίζει σε μια ταινία του Σκορτσέζε και μοιράζεται τη σκηνή με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αυτό είναι δύναμη. Αυτό ξεπερνάει τα όρια».

Συνολικά, ο ανταγωνισμός είναι έντονος σε αυτή την κατηγορία, καθώς οι Γκλάντστοουν και Στόουν διεκδικούν το Οσκαρ έναντι στην Ανέτ Μπένινγκ, η οποία είναι υποψήφια για το Nyad μαζί με τη Σάντρα Χούλερ, για το Anatomy of a Fall και την Κάρεϊ Μάλιγκαν, για το Maestro.