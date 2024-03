Προβλέψεις για τα Όσκαρ 2024: Ποιοι θα σηκώσουν το χρυσό αγαλματίδιο, με βάση μαθηματικό μοντέλο - iefimerida.gr

Η μεγάλη βραδιά της 96ης τελετής των βραβείων Όσκαρ πλησιάζει και η αγωνία κορυφώνεται για το ποιος θα καταφέρει να σηκώσει στα χέρια του το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο.

Η τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας του Κινηματογράφου θα διεξαχθεί στο Dolby Theatre, στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα), με το κόκκινο χαλί να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ για μια λαμπερή βραδιά.

Οι προβλέψεις είναι πολλές, όπως και οι θεωρίες για το ποιοι από τους υποψηφίους θα καταφέρουν να κερδίσουν το βραβείο στην κατηγορία τους, ενώ τα στοιχήματα αναπροσαρμόζονται συνεχώς. Άλλωστε, η μάχη αναμένεται να είναι σκληρή ανάμεσα στο «Oppenheimer» και το «Poor Things», που είναι υποψήφια για 13 και 11 Όσκαρ, αντίστοιχα.

Ο Ben Zauzmer προέβλεψε και φέτος τους νικητές των βραβείων με βάση ένα μαθηματικό μοντέλο, για λογαριασμό του «The Hollywood Reporter».

Ο συγγραφέας του «Oscarmetrics: The Math Behind the Biggest Night in Hollywood» προβλέπει εδώ και 13 χρόνια τους νικητές.

«Σταθμίζω κάθε σημείο δεδομένων με βάση το ιστορικό που έχει ο προγνωστικός παράγοντας (όπως προηγούμενα βραβεία, υποψηφιότητες άλλων κατηγοριών, αγορές στοιχημάτων κ.λπ.) στην πρόβλεψη κάθε κατηγορίας», αναφέρει ο ίδιος όσον αφορά στον τρόπο που κάνει τις προβλέψεις του.

Φέτος, «βλέπει» το «Oppenheimer» ως τον μεγάλο νικητή των Όσκαρ, με τον Κρίστοφερ Νόλαν και τον Κίλιαμ Μέρφι να θριαμβεύουν.

Αντίθετα, δεν έχει καλά νέα για τον Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο και το «Poor Things», καθώς φαίνεται πως ο «πατέρας της ατομικής βόμβας» θα σαρώσει όλα τα βραβεία.

Καλύτερη Ταινία - Oppenheimer

Τα μαθηματικά διστάζουν να αφήσουν οποιονδήποτε υποψήφιο να πάρει πάνω από το 80%, λόγω του ιστορικού ορισμένων διάσημων ανατροπών σε αυτήν την κατηγορία και της παρουσίας 10 υποψηφίων. Αλλά το κοινό και οι κριτικοί εντυπωσιάστηκαν βαθιά από την επική βιογραφική ταινία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τα μέλη της Ακαδημίας πιθανότατα πρόκειται να προσθέσουν τα ονόματά τους σε αυτήν τη λίστα, αναφέρει ο ίδιος, δίνοντας 78,4% στο «Oppenheimer».

Καλύτερος Σκηνοθέτης - Κρίστοφερ Νόλαν

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης γύρω από αυτήν την κατηγορία έχει επικεντρωθεί στο ποιος λείπει: η Γκρέτα Γκέργουικ, για την «Barbie». «Κι εγώ με έκπληξη είδα το όνομά της να λείπει από τη λίστα των πέντε. Στο τέλος, όμως, ο Κρίστοφερ Νόλαν (''Oppenheimer'') είχε μια τόσο κυρίαρχη πορεία στη σεζόν των βραβείων, που πιθανότατα αυτή θα ήταν η χρονιά του, ανεξάρτητα από το ποιοι άλλοι υποψήφιοι θα βρεθούν μαζί του στο Dolby Theatre. Ο Νόλαν παίρνει έτσι 70,1%», λέει ο Βen Zauzmer.

Καλύτερος Ηθοποιός - Κίλιαν Μέρφι

Οι Χρυσές Σφαίρες έστησαν αρχικά έναν τρομερό αγώνα δρόμου μεταξύ του Κίλιαν Μέρφι («Oppenheimer») και του Πολ Τζαμιάτι («The Holdovers»). Οι νίκες στα BAFTA και SAG του Μέρφι, μαζί με τη συνολική δυναμική της σεζόν των βραβείων του «Oppenheimer», μας δίνουν ένα γνήσιο φαβορί σε αυτόν τον αγώνα, με τον ηθοποιό να λαμβάνει 76,9%.

Καλύτερη Ηθοποιός - Λίλι Γκλάντστοουν

Εδώ η μάχη είναι στήθος με στήθος και θυμίζει τη μάχη της Μισέλ Γιό με την Κέιτ Μπλάνσετ στα περσινά Όσκαρ.

Η Λίλι Γκλάντστοουν προηγείται με 43,3% για την ερμηνεία της στο «Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού», ενώ η Έμμα Στόουν για το «Poor Things» είναι στο 42%.

Β' Ανδρικού Ρόλου - Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ.

Οι κατηγορίες Β' ρόλου είναι πολύ πιο ξεκάθαρες από τις βασικές κατηγορίες φέτος.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. («Oppenheimer») περίμενε πολύ καιρό γι' αυτό. Τριάντα ένα χρόνια μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για το Chaplin, έχει τώρα 90,6% πιθανότητες να ανέβει τελικά στη σκηνή.

Β' Γυναικείου Ρόλου - Νταβίν Τζόι Ράντολφ

Η Νταβίν Τζόι Ράντολφ («The Holdovers»), με ποσοστό λίγο πάνω από το 91%, είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να νικήσει, σε οποιαδήποτε κατηγορία. Η συγκινητική ερμηνεία της, μιας θλιμμένης μητέρας, θα είναι αρκετή για να κερδίσει στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου.

Πρωτότυπου Σεναρίου - Ανατομία μιας πτώσης

Το σενάριο της Justine Triet και του Arthur Harari για το «Ανατομία μιας πτώσης», μετά τις νίκες Χρυσής Σφαίρας και BAFTA, βρίσκεται μπροστά στην κούρσα με 42,8%.

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ - 20 μέρες στη Μαριούπολη

Πέρυσι σημειώθηκε ένας κλειστός αγώνας που κέρδισε οριακά το μαθηματικό φαβορί, «Navalny», μια νίκη που τώρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο νόημα υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων. Η φετινή κούρσα των Όσκαρ δεν είναι τόσο κοντά, αλλά το ευρύτερο θέμα των αδικημάτων από τη Ρωσία είναι το ίδιο. Το «20 Μέρες στη Μαριούπολη» (72,6%) είναι τόσο σημαντικό όσο και τραγικό και είναι πιθανό να αποσπάσει το Όσκαρ.

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία - Ζώνη Ενδιαφέροντος

Οι ταινίες Ρώμη, Παράσιτα, Drive My Car, Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο και τώρα η Ζώνη Ενδιαφέροντος ήταν όλα υποψήφια για την καλύτερη ταινία αλλά και την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία και κατάφεραν να κερδίσουν στη δεύτερη κατηγορία. Με 74% είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Οι προβλέψεις για τις άλλες κατηγορίες

Ο Ben Zauzmer «βλέπει» «Oppenheimer» και στις υπόλοιπες κατηγορίες, καθώς πιστεύει ότι θα αποσπάσει τα βραβεία Καλύτερου Ήχου, Μοντάζ, Σκηνογραφίας και Φωτογραφίας.

Βραβείο «βλέπει» και για την «Barbie», που προβλέπει ότι θα κατακτήσει τον σχεδιασμό παραγωγής, τα κοστούμια και το καλύτερο τραγούδι.

Τέλος, για το «Poor Things», του Γιώργου Λάνθιμου, προβλέπει μόνο ένα βραβείο, αυτό για τις κομμώσεις και μακιγιάζ.