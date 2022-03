Oscars 2022: Η Ακαδημία καταδικάζει το χαστούκι του Will Smith στον Κρις Ροκ -Ξεκινά έρευνα του περιστατικού - iefimerida.gr

Έρευνα για ό,τι συνέβη ξεκινά η Ακαδημία, μετά το χαστούκι του Will Smith στον Κρις Ροκ στα Oscars 2022.

Σύμφωνα με το BBC, η Ακαδημία, μετά το χαστούκι που έδωσε ο Will Smith στον Κρις Ροκ κατά τη διάρκεια των Oscars 2022, αναφέρει πως «καταδικάζει» το περιστατικό και λέει ότι ξεκίνησε επίσημη επανεξέταση του περιστατικού.

Η Ακαδημία θα «διερευνήσει περαιτέρω ενέργειες και συνέπειες» βάσει της νομοθεσίας στην Καλιφόρνια. «Ξύπνησα τόσο αναστατωμένος για το τι έκανε ο Will Smith. Για εμένα, έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν νομίζω ότι ήταν το μέρος για να γίνεις τόσο βίαιος. Οι περισσότεροι άνθρωποι σοκαρίστηκαν. Υπήρχαν παιδιά εκεί. Ήταν ένα μέρος για να γιορτάσουν», δήλωσε σύμφωνα με το BBC, μέλος της Ακαδημίας.

Ο Will Smith κέρδισε το βραβείο του Α' Ανδρικού Ρόλου, κάτι που σχολιάστηκε ιδιαιτέρως, δηλαδή κατά πόσο πρέπει να κρατήσει το βραβείο που πήρε.

Η πρώτη αντίδραση της Ακαδημίας για το χαστούκι του Will Smith στον Κρις Ροκ στα Oscars 2022

Στο μεταξύ, άμεση ήταν η πρώτη απάντηση της Ακαδημίας στο πρωτοφανές αυτό περιστατικό βίας. Μετά το τέλος της τελετής απονομής, έγραψε στο Twitter:

«Η Ακαδημία δεν συγχωρεί τη βία οποιασδήποτε μορφής. Απόψε είμαστε στην ευχάριστη θέση να γιορτάσουμε τους νικητές των 94ων βραβείων Oscars, οι οποίοι αξίζουν αυτή τη στιγμή αναγνώρισης από τους συναδέλφους τους και τους λάτρεις του κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο».

Πόσο πιθανό είναι ο Will Smith να χάσει το βραβείο του

Επίσης, σύμφωνα με πηγή της Ακαδημίας, σύμφωνα με τη The Sun: «Βασικά πρόκειται για επίθεση. Όλοι ήταν τόσο σοκαρισμένοι στην αίθουσα, ήταν τόσο άβολα. Νομίζω ότι ο Will Smith δεν θα ήθελε να δώσει πίσω το Oscar του, αλλά ποιος ξέρει τι θα συμβεί τώρα».

Επιπλέον, μια άλλη πηγή της Ακαδημίας αποκάλυψε αποκλειστικά στη The Sun: «Η Ακαδημία καταδίκασε δημόσια τον Will Smith να χαστουκίζει τον Κρις. Μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή, κάλεσαν βασικά μέλη για να πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν».

Και συμπλήρωσε: «Υπήρξαν αιτήματα να αφαιρεθεί από τον Will Smith το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συγχωρείται η βία με οποιονδήποτε τρόπο και υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στην Ακαδημία που πιστεύουν ότι πρέπει να του αφαιρεθεί το βραβείο. Άλλοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι πρέπει να του επιτραπεί να το κρατήσει», σημειώνοντας ότι η Ακαδημία βοήθησε τον Κρις Ροκ στα παρασκήνια «καθώς του προσφέρθηκε φροντίδα και μπορεί να μιλήσει με επαγγελματίες που του παρέχονται από την Ακαδημία αν χρειαστεί».

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι νωρίτερα, η Daily Mail, σε δημοσίευμά της,ανέφερε πως η Ακαδημία επανεξέτασε και επανίδρυσε τον Κώδικα Δεοντολογίας της το 2017, κατά τη διάρκεια του κινήματος «Metoo», και, πλέον, περιλαμβάνει αυστηρές οδηγίες όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς. Οπότε αβέβαιο είναι το μέλλον του χρυσού αγαλματιδίου, που μέχρι αυτή την ώρα έχει στα χέρια του ο Will Smith.

Γιατί ο Will Smith χαστούκισε τον Κρις Ροκ στα Oscars 2022

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κρις Ροκ σχολίασε την εμφάνιση της συζύγου του Will Smith, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την αλωπεκία.

«Τζέιντα, σε αγαπώ. G.I. Jane 2, ανυπομονώ να το δω», είπε ο Ροκ, με την κάμερα να δείχνει την Τζέιντα να αντιδρά με γουρλωμένα μάτια, μετά το μάλλον ατυχές αστείο του κωμικού ηθοποιού, με τον ίδιο να προσπαθεί να το... μαζέψει λέγοντας ότι «ήταν καλό», αναφερόμενος στο αστείο του, που δεν πήγε και πολύ καλά!

Τότε, ο Will Smith σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε ένα δυνατό χαστούκι στον παρουσιαστή, ο οποίος δεν ανταπέδωσε το χτύπημα, αφήνοντας άναυδο το κοινό και τους θεατές σε όλο τον κόσμο. «Ουάου», ακούστηκε να λέει έκπληκτος ο Κρις Ροκ την ώρα που ο Will Smith επέστρεφε στη θέση του. «Ο Will Smith μόλις με χαστούκισε», συμπλήρωσε.

«Μην ξαναπιάσεις τη γυναίκα του στο κ@λο-στόμα σου», φώναξε αμέσως μετά ο Will Smith με τον Κρις Ροκ να απαντά: «Ουάου, φίλε, ήταν ένα αστείο». Τότε, ο Will Smith επανέλαβε: «Μην ξαναπιάσεις τη γυναίκα του στο κ@λο-στόμα σου». «Θα το κάνω, εντάξει;», σχολίασε ο Κρις Ροκ.

Πάντως, ο Will Smith ζήτησε, με δάκρυα στα μάτια, συγγνώμη την ώρα που έπαιρνε το Oscar Α' Ανδρικού Ρόλου, αν και επέμεινε ότι «καλούμαι να προστατεύσω αυτούς που αγαπώ».