Κι όμως, αυτοί οι 12 βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τους ρόλους τους - iefimerida.gr

Μερικοί από τους πιο διάσημους ρόλους στην ιστορία του Χόλιγουντ ήταν το αποτέλεσμα μιας επίπονης διαδικασίας, γεμάτης άτυχες οντισιόν ηθοποιών και αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Αλλά το γεγονός ότι ένας ηθοποιός δεν ήταν η πρώτη επιλογή για έναν ρόλο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αναλάβει. Ο Τομ Χανκς δεν ήταν ο πρώτος στη σειρά για να υποδυθεί τον Φόρεστ Γκαμπ, ωστόσο είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς άλλος να πρωταγωνιστεί στο κλασικό έργο του 1994.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μερικές φορές, το να είσαι η δεύτερη (ή η τρίτη ή η τέταρτη) επιλογή για έναν ρόλο μπορεί να είναι ακόμη και το πρώτο βήμα στο δρόμο προς την οσκαρική δόξα.

Από τον Τομ Χανκς μέχρι τη Lady Gaga, ιδού 12 ηθοποιοί που δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τους επιφανείς ρόλους τους, αλλά κέρδισαν Όσκαρ για τη δουλειά τους.

Lady Gaga στο A Star is Born

Το A Star is Born (Ένα Αστέρι Γεννιέται), το ριμέικ του μουσικού ρομαντικού δράματος του 2018 με πρωταγωνιστές τη Lady Gaga και τον Μπράντλεϊ Κούπερ, βρισκόταν σε εξέλιξη για χρόνια πριν το πρότζεκτ πάρει επιτέλους μπρος, οπότε είναι λογικό να έχει περάσει από αρκετές επαναλήψεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Beyoncé υποτίθεται ότι θα έπαιζε αρχικά τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελευταία εκδοχή, με σκηνοθέτη τον Κλιντ Ίστγουντ, αλλά η ταινία αυτή καθυστέρησε και δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Τελικά, η Gaga υποδύθηκε την Ally Maine, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο και κερδίζοντας το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το «Shallow».

Η Lady Gaga στο A Star Is A Born

Η Σάντρα Μπούλοκ στο The Blind Side

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, η Τζούλια Ρόμπερτς έλαβε το σενάριο για το αθλητικό δράμα The Blind Side (Μια Σχέση Στοργής) του 2006, αλλά «δεν εξέφρασε κανένα ενδιαφέρον».

Η Σάντρα Μπούλοκ αποδέχτηκε τον ρόλο της Leigh Anne Tuohy και κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στην τελετή του 2010.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Sandra Bullock στο The Blind Side

Ο Ράσελ Κρόου στον Μονομάχο

Ο Μελ Γκίμπσον φέρεται να ήταν η πρώτη επιλογή για να υποδυθεί τον Μάξιμο στο Gladiator του 2000 του Ρίντλεϊ Σκοτ, όπως σημείωσαν εκείνη τη χρονιά οι New York Times.

Φυσικά, ο ρόλος τελικά πήγε στον Ράσελ Κρόου, ο οποίος πήρε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 2001.

Ο Russell Crowe στην ταινία Ο Μονομάχος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τομ Χανκς στο στο Forrest Gump

Ο Τζον Τραβόλτα φέρεται να ήταν υποψήφιος για τον ρόλο του Φόρεστ Γκαμπ στην ομώνυμη ταινία, αλλά απέρριψε τον ρόλο. Σε ερώτηση του MTV το 2007 για το αν μετανιώνει που απέρριψε διάσημους ρόλους, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, ο Τραβόλτα είπε: «Όχι, γιατί αν δεν έκανα κάτι που έκανε ο Τομ Χανκς, τότε έκανα κάτι άλλο που ήταν εξίσου ενδιαφέρον ή διασκεδαστικό... Αλλά αισθάνομαι καλά για κάποιους που εγκατέλειψα επειδή δημιουργήθηκαν άλλες καριέρες».

Σε αυτή την περίπτωση, ο Τομ Χανκς κατέληξε να κερδίσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 1995 νικώντας τον Τραβόλτα, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία για τον ρόλο του ως Vincent Vega στο Pulp Fiction.

Ο Tom Hanks στην ταινία Forrest Gump

Η Χάλι Μπέρι στο Monster's Ball

Το 2002, η Χάλι Μπέρι έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Λετίσια Μάσγκροουβ στην ταινία Monster's Ball (Ο Χορός των Τεράτων).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άντζελα Μπάσετ - η ίδια υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 1993 για την ερμηνεία της ως Τίνα Τέρνερ στο What's Love Got to Do with It - δήλωσε στο Newsweek εκείνη τη χρονιά ότι της προτάθηκε ο ρόλος του Monster's Ball αλλά τον απέρριψε επειδή δεν ένιωθε άνετα με τον χαρακτήρα.

Η Halle Berry στο στο Monster's Ball

Ο Κέισι Άφλεκ στο Manchester by the Sea

Ο Ματ Ντέιμον ήταν παραγωγός στο Manchester by the Sea (Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα) του Kenneth Lonergan, αλλά αρχικά υποτίθεται ότι θα πρωταγωνιστούσε και αυτός.

Μια σειρά από άλλες υποχρεώσεις τον ανάγκασαν να αφήσει τον ρόλο και -όπως σημειώνει το The Hollywood Reporter- ο Ντέιμον επιστράτευσε τον Κέισι Άφλεκ, έναν παλιό του φίλο, για τον ρόλο του Lee Chandler.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το στοίχημα απέδωσε: Ο Άφλεκ πήρε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην τραγωδία.

Ο Casey Affleck (αριστερά) στην ταινία Manchester by the Sea

Η Έμμα Στόουν στο La La Land

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποια άλλη δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ στην αφίσα του La La Land, αλλά μια άλλη Έμμα ήταν η πρώτη που προετοιμάστηκε για να πρωταγωνιστήσει ως μία από τις πρωταγωνίστριες της μουσικής ρομαντικής ταινίας.

Ενώ το πρότζεκτ βρισκόταν στα σπάργανα, η Έμμα Γουάτσον ήταν μια πιθανή επιλογή για το ρόλο της Mia Dolan. Αργότερα εξήγησε ότι δεν μπορούσε να δεσμευτεί στο La La Land, αφού είχε ήδη αποδεχτεί τον ρόλο της Belle στο live-action remake της Πεντάμορφης και του Τέρατος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι ένα από αυτά τα απογοητευτικά πράγματα όπου ονόματα συνδέονται με έργα πολύ νωρίς, ως ένας τρόπος να δημιουργηθεί η προσμονή ή ο ενθουσιασμός για κάτι που έρχεται, προτού συμφωνηθεί ή οριστικοποιηθεί οτιδήποτε», δήλωσε η Γουάτσον στο SiriusXM.

Η ερμηνεία της Στόουν ως Ντόλαν κατέληξε να της χαρίσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στην τελετή του 2017.

Ryan Gosling και Emma Stone στο La La Land

Η Γκουίνεθ Πάλτροου στο Shakespeare in Love

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της ως Viola de Lesseps στο Shakespeare in Love (Ερωτευμένος Σαίξπηρ), αλλά η συμμετοχή της δεν ήταν πάντα στα χαρτιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε η ίδια η Πάλτροου στο Variety το 2019, «η Julia Roberts επρόκειτο να την κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά αυτή η εκδοχή κατέρρευσε. Κατέληξε στη Miramax και ήμουν το πρώτο πρόσωπο στο οποίο την πρότειναν». Αλλά η Πάλτροου, η οποία περνούσε έναν «τρομερό χωρισμό», «δεν διάβασε καν» το σενάριο. Ο ρόλος φέρεται στη συνέχεια να προσφέρθηκε στην Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία τον απέρριψε.

Τελικά, η Πάλτροου διάβασε το σενάριο, ερωτεύτηκε τον ρόλο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes στο Shakespeare in Love

Η Τζένιφερ Λόρενς στο Silver Linings Playbook

Η Ανν Χάθαγουεϊ αρχικά υποτίθεται ότι θα πρωταγωνιστούσε στο Silver Linings Playbook (Οδηγός Αισιοδοξίας) ως Tiffany Maxwell, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε το 2014 ο Χάρβει Γουάνστιν, ο οποίος ήταν παραγωγός της ταινίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χάθαγουεϊ εγκατέλειψε το πρότζεκτ και η Λόρενς την αντικατέστησε τελικά, με αποτέλεσμα να κερδίσει το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στην τελετή του 2013.

Η Jennifer Lawrence στην ταινία Silver Linings Playbook

Ο Τζακ Νίκολσον στο Terms of Endearment

Ο Μπαρτ Ρέινολντς απέρριψε τον ρόλο του Garrett Breedlove στην κωμωδία-δράμα «Σχέσεις Στοργής» του 1983, μια απόφαση για την οποία μετάνιωσε πολύ.

«Μετανιώνω γι' αυτόν τον ρόλο περισσότερο απ' όλους, επειδή ήταν ένας πραγματικός ρόλος ηθοποιού», δήλωσε ο Ρέινολντς στο Business Insider το 2016. «Μακάρι να το είχα κάνει, και τώρα που το σκέφτομαι, ήταν πραγματικά μια ηλίθια απόφαση, αλλά πήρα πολλές ηλίθιες αποφάσεις εκείνη την περίοδο. Πρέπει να ήταν η δική μου ηλίθια περίοδος».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ίσως να προσθέτει στις τύψεις του το γεγονός ότι ο Νίκολσον κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου το 1984 για τη δουλειά του στην ταινία.

Ο Jack Nicholson στην ταινία Terms of Endearment

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στο Lincoln

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κέρδισε ένα από τα τρία (ναι, τρία!) Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Αβραάμ Λίνκολν στη βιογραφική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ για τον πρόεδρο των ΗΠΑ το 2012.

Αλλά σύμφωνα με τον Λίαμ Νίσον, τον προσέγγισε επίσης ο Σπίλμπεργκ για τον ρόλο και το σκέφτηκε σοβαρά, αλλά τελικά το απέρριψε σε μια «πραγματική στιγμή κεραυνού».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης, δήλωσε στο GQ το 2014, όταν συλλογίστηκε: «Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να βρίσκομαι εδώ. Αυτό έχει χαθεί. Έχω περάσει την ημερομηνία λήξης μου. Δεν θέλω να παίξω αυτόν τον Λίνκολν. Δεν μπορώ να είμαι αυτός».

«Ο Ντάνιελ Ντέι είναι παλιός μου φίλος και νομίζω ότι ο Ντάνιελ ίσως είχε προσεγγιστεί πρώτος- δεν ξέρω το ιστορικό του», πρόσθεσε ο Νίσον, «αλλά ενθουσιάστηκα που ο Ντάνιελ τον έπαιξε και όταν είδα την ταινία, είπα: "Είναι ο γ****** Αβραάμ Λίνκολν. Αυτό είναι τέλειο. Τέλειο».

Ο Daniel Day-Lewis ως Lincoln

Η Τζόντι Φόστερ στη Σιωπή των Αμνών

Σύμφωνα με τον ίδιο τον σκηνοθέτη Jonathan Demme, το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ The Silence of the Lambs, παραλίγο να είχε διαφορετική πρωταγωνίστρια στον ρόλο της εκπαιδευόμενης στο FBI Clarice Starling.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αφηγήθηκε ο Demme στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Όστιν, κάποτε σκέφτηκε ότι η Τζόντι Φόστερ, η οποία ήταν θαυμάστρια του μυθιστορήματος του Thomas Harris στο οποίο βασίζεται η ταινία, δεν θα ήταν πιστευτή σε αυτόν τον ρόλο.

Σύμφωνα με τον Demme, το σενάριο πέρασε από τη Μισέλ Φάιφερ, τη Μεγκ Ράιαν και τη Λόρα Ντερν, προτού τελικά πειστεί να αναλάβει η Φόστερ τον ρόλο της Starling. Φυσικά, η επιλογή απέδωσε καρπούς: Η Φόστερ έδωσε μια εμβληματική ερμηνεία και κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο.

Antony Hopkins και Jodie Foster στη Σιωπή των Αμνών