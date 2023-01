Θα πάρει ο Μπρένταν Φρέιζερ το Οσκαρ; Παριστάνει έναν άνδρα 272 κιλών, όλοι μιλούν για μια μεγάλη επιστροφή - iefimerida.gr

Ο Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) έχει χαρακτηριστεί ως βασιλιάς της επιστροφής, αφού μετά από χρόνια απουσίας κυριαρχεί φέτος στα κινηματογραφικά βραβεία με την ερμηνεία του στην ταινία «Η φάλαινα», για την οποία έχει λάβει λαμπρές κριτικές.

Ο 54χρονος ηθοποιός, επαινέθηκε από τους κριτικούς για τη «συγκλονιστική» επιστροφή στο ρόλο του καθηγητή αγγλικής λογοτεχνίας που ζυγίζει 272 κιλά και θέλει να επανασυνδεθεί με την έφηβη κόρη του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συναισθηματική ταινία καταχειροκροτήθηκε από όρθιους τους παρευρισκόμενους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και κυριάρχησε στη σεζόν των βραβείων, φέρνοντας με θεαματικό τρόπο τον Μπρένταν Φρέιζερ ξανά στο προσκήνιο σε αυτό που οι θαυμαστές του αποκάλεσαν «Brenaissance», (σσ: λογοπαίγνιο του ονόματός του με τη λέξη renaissance που σημαίνει «αναγέννηση»).

Έχει ήδη πάρει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στα Critics Choice Awards και ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα, αλλά έχασε από τον Austin Butler για την ερμηνεία του ως Elvis Presley.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, ο Μπρένταν Φρέιζερ έχει επίσης λάβει υποψηφιότητα ως καλύτερος ηθοποιός για τα BAFTA του 2023 και πρόσφατα απέσπασε υποψηφιότητα στην ίδια κατηγορία για τα φετινά Όσκαρ.

Πρόκειται για μια μεγάλη επιστροφή στην καριέρα του σταρ, ο οποίος πάλεψε με την κατάθλιψη και εξαφανίστηκε από το προσκήνιο μετά την καταγγελία για σεξουαλική επίθεση το 2003, ενώ μπαινόβγαινε και στο νοσοκομείο για θέματα υγείας.

Μπρέινταν Φρέιζερ: Η επική επιστροφή του

Αφού έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως ναύτης στην ταινία Dogfight του 1991 στο πλευρό του Ρίβερ Φοίνιξ, το μεγάλο break του Μπρένταν Φρέιζερ ήρθε την επόμενη χρονιά στην ταινία Encino Man.

Έπαιξε τον χαρακτήρα του Link, ενός ανθρώπου των σπηλαίων που είχε παγώσει για αιώνες και αποψύχεται από δύο μαθητές λυκείου που του διδάσκουν τη σύγχρονη ζωή. Μετά την επιτυχία της ταινίας, πήρε μέρος στις αγαπημένες ταινίες «Ο γκαφατζής της ζούγκλας» και «Η μούμια».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο γκαφατζής της ζούγκλας» / Φωτογραφία: Facebook

Το απίστευτα καλογυμνασμένο του κορμί τον έκανε να αποκτήσει τη φήμη του καρδιοκατακτητή του Χόλιγουντ. Μιλώντας από το σπίτι του στο Μπέντφορντ της Νέας Υόρκης, είπε ότι η σύνδεση των ρόλων του με το εντυπωσιακό σώμα του τον έκανε να αισθάνεται σαν το άλογο εργασίας από το μυθιστόρημα του Όργουελ «Φάρμα των ζώων».

Αφού έγινε διάσημος μέσα από τις ταινίες γεμάτες δράση, ο Μπρένταν Φρέιζερ περιέγραψε το γυμνασμένο του κορμί ως «κινούμενη μπριζόλα».

«Ο γκαφατζής της ζούγκλας» (George Of The Jungle)

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Μπρένταν Φρέιζερ έγινε γνωστός αφού πρωταγωνίστησε στην ταινία George Of The Jungle, στο ρόλο ενός ανθρώπου που μεγάλωσε από γορίλες στη ζούγκλα της Ουγκάντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις ανάμεικτες κριτικές που απέσπασε, η ταινία -στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Leslie Mann, Thomas Haden Church και Richard Roundtree- σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 170 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αργότερα έγινε ένα σίκουελ, το οποίο βγήκε κατευθείαν σε βίντεο, με τον Κρίστοφερ Σόουερμαν να αντικαθιστά τον Μπρένταν ως Τζορτζ και την Τζούλι Μπενζ ως Ούρσουλα στη θέση της Μαν, ενώ οι Τόμας Χέιντεν Τσερτς, Τζον Κλιζ και Κιθ Σκοτ επανέλαβαν τους ρόλους τους.

Όταν ρωτήθηκε για την απουσία του από το σίκουελ, σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, επιβεβαίωσε αυτό που η Disney είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δηλαδή ο ίδιος απέρριψε την πρόταση να επαναλάβει το ρόλο του Τζορτζ καθώς του προσέφεραν λίγα χρήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, ο Φρέιζερ αναφέρθηκε ξανά στην περίφημη αυτή ταινία, όταν σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι ουσιαστικά λιμοκτονούσε για να μπορέσει να αποκτήσει το κορμί που απαιτούνταν για τον ρόλο του. Είχε πει συγκεκριμένα στο Variety ότι «λιμοκτονούσε» τόσο πολύ που δεν μπορούσε να θυμηθεί το PIN του «επειδή ο εγκέφαλός του δεν λειτουργούσε σωστά».

«Οδηγούσα σπίτι μετά τη δουλειά και σταματούσα για να πάρω κάτι να φάω. Χρειαζόμουν κάποια μετρητά μια μέρα και πήγα στο ΑΤΜ και δεν μπορούσα να θυμηθώ τον αριθμό ΡΙΝ μου, επειδή ο εγκέφαλός μου δεν λειτουργούσε σωστά. Χτυπούσα το μηχάνημα. Δεν έφαγα εκείνο το βράδυ», έχει εξομολογηθεί χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Εξήγησε δε, το λόγο για τον οποίο το κορμί του του ήταν τόσο σημαντικό για την ταινία, λέγοντας: «Η γκαρνταρόμπα ήταν ότι δεν υπήρχε γκαρνταρόμπα». Γνωρίζοντας ότι θα ήταν ντυμένος μόνο με ένα κομμάτι ύφασμα στα επίμαχα σημεία, ο Μπρένταν Φρέιζερ πέρα από δίαιτα, αποχή από τους υδατάνθρακες έκανε και αποτρίχωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τεράστια επιτυχία της «Μούμιας»

Στη συνέχεια, ο Μπρένταν Φρέιζερ, πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Ρέιτσελ Βάις, στην ταινία "The Mummy" (Η Μούμια) το 1999 και υποδύθηκε τον τυχοδιώκτη Rick O'Connell συνολικά σε τρεις από τις ταινίες.

Πρωταγωνίστησε στην ταινία "Η μούμια" του 1999, στην ταινία "Η μούμια επιστρέφει" του 2001 και στην ταινία "Η μούμια: Η αυτοκρατορία του δράκου" του 2008, και η δημοφιλία του εκτοξεύτηκε στα ύψη. Η Μούμια, απέφερε εντυπωσιακά κέρδη, με τις εισπράξεις να φθάνουν τα 416,4 εκατομμύρια δολάρια έναντι προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ηθοποιός δήλωσε στο The Actor's Side του Deadline ότι δεν θα ήταν αρνητικός στην επιστροφή του στο franchise. «Είναι ένα είδος ανοιχτού ερωτήματος εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είμαι αντίθετος σε αυτό, δεν ξέρω κανέναν ηθοποιό που να μην θέλει μια δουλειά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Brendan Fraser (αριστερά) και ο Arnold Vosloo, στην ταινία «Η επιστροφή της μούμιας» / Φωτογραφία: Keith Hamshere/Universal Studios

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια σειρά από blockbusters

Αφού έγινε γνωστός, ο Μπρένταν Φρέιζερ εξασφάλισε μια σειρά από ρόλους υψηλού προφίλ σε ταινίες κατά τη δεκαετία του 2000.

Πρωταγωνίστησε στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Journey to the Centre of the Earth το 2008 και υποδύθηκε τον πρωταγωνιστή Mo στην παιδική ταινία φαντασίας Inkheart, βασισμένη σε βιβλίο της Cornelia Funke.

Πρωταγωνίστησε επίσης σε μια σειρά από έργα όπως το Encino Man, School Ties, Gods and Monsters, The Quiet American, Crash, Texas Rising, The Affair, Doom Patrol και No Sudden Move.

Η σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε

Ο Μπρένταν δήλωσε ότι πίστευε ότι είχε μπει στη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ μετά τον ισχυρισμό του ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (Hollywood Foreign Press Association), Φίλιπ Μπέρκ, το 2003.

Μιλώντας στο GQ το 2018, ισχυρίστηκε ότι έφευγε από ένα γεύμα που διοργάνωσε η HFPA, η οποία είναι η οργάνωση πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες, στο ξενοδοχείο Beverly Hills στο Χόλιγουντ, όταν τον πλησίασε ο Μπερκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπρένταν Φρέιζερ το 1999 / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

«Απλώνει το αριστερό του χέρι, πιάνει τον κ@@@ μου και ένα από τα δάχτυλά του με αγγίζει στο περίνεο. Και αρχίζει να κουνάει το δάχτυλό του γύρω γύρω. Ένιωσα άρρωστος. Ένιωσα σαν μικρό παιδί. Ένιωσα σαν να υπήρχε ένας κόμπος στο λαιμό μου. Νόμιζα ότι θα κλάψω», περιέγραψε για το ανατριχιαστικό συμβάν.

Ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να σπρώξει το χέρι του Μπερκ μακριά πριν βγει τρέχοντας από το ξενοδοχείο και πάει κατευθείαν στο σπίτι του. Είπε στην τότε σύζυγό του, Afton Smith, για το περιστατικό, αλλά δεν το δημοσιοποίησε ποτέ.

Αντ' αυτού, οι εκπρόσωποί του ζήτησαν από τον Μπερκ γραπτή συγγνώμη, την οποία και παρείχε, αλλά δεν παραδέχτηκε κανένα αδίκημα. Μιλώντας στο GQ σχετικά με τους ισχυρισμούς, ο Μπερκ αναγνώρισε ότι του είχε γράψει μια επιστολή συγγνώμης, αλλά επέμεινε ότι δεν είχε κάνει τίποτα κακό και απέρριψε τους ισχυρισμούς του Φρέιζερ ως «ένα πλήρες κατασκεύασμα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπρένταν Φρέιζερ δήλωσε ωστόσο ότι μετά την καταγγελία του πίστευε ότι μπορεί να είχε μπει στη «μαύρη λίστα» και ότι σπάνια τον κάλεσαν ξανά στα βραβεία Χρυσών Σφαιρών.

Ο Μπρένταν Φρέιζερ υπήρξε ένα από τα πιο hot ονόματα του Χόλυγουντ / Φωτογραφία: Shutterstock

Κατάθλιψη και διάλυση του γάμου του

Υποστήριξε δε ότι το υποτιθέμενο περιστατικό τον έκανε να «αποσυρθεί» από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς έπεσε σε κατάθλιψη.

Περιέγραψε ότι αισθανόταν ανάξιος και ακολούθησε μια περίοδος που έπαιρνε ρόλους για τους οποίους δεν ήταν περήφανος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια περίοδο διαλύθηκε και ο γάμος του. Χώρισε την Afton Smith το 2007 μετά από εννέα χρόνια γάμου, με την οποία απέκτησε τρεις γιους, τους Griffin, Leland και Holden. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, υποχρεώθηκε να καταβάλλει 50.000 δολάρια μηνιαίως σε συζυγική διατροφή.

Αλλά το 2013, ζήτησε τροποποίηση της συμφωνίας ζητώντας να πληρώνει λιγότερα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε τα ίδια τεράστια έσοδα που είχε τη δεκαετία του 1990 κατά τη διάρκεια της ακμής του και δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά την καταβολή αυτό του ποσού διατροφής.

Brendan FRaser, Afton Smith / Φωτογραφία: Shutterstock

Η συμμετοχή στην ταινία The Affair

Το 2016, η καριέρα του ανέκαμψε όταν πήρε μέρος στο δράμα The Affair του Showtime, με πρωταγωνιστές τον Ντομινίκ Γουέστ και τη Ρουθ Γουίλσον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φρέιζερ υποδύθηκε τον σκληρό δεσμοφύλακα Τζον Γκάνθερ στην τρίτη σεζόν της σειράς - αν και το κοινό δεν είναι σίγουρο αν είναι πραγματικός ή αν είναι αποκύημα της φαντασίας του Γουέστ.

Κατά την προώθηση του ρόλου το 2016, ο Φρέιζερ κάθισε για μια συνέντευξη στο AOL - αλλά η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της συνομιλίας προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του. Καθώς μπέρδευε τα λόγια του και φαινόταν κάπως αφηρημένος, οι άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν ότι είχε «κατάθλιψη».

Ωστόσο, ο Φρέιζερ αποκάλυψε αργότερα ότι η μητέρα του είχε πεθάνει από καρκίνο μόλις τέσσερις ημέρες πριν τη συνέντευξη και ήταν σε πένθος, ενώ ταυτόχρονα είχε περάσει αρκετός καιρός από την προηγούμενη συνέντευξή του με αποτέλεσμα να έχει άγχος.

Όταν πρωταγωνίστησε δίπλα στους Ντόναλντ Σάδερλαντ και Χίλαρι Σουάνκ

Μέχρι το 2018, η καριέρα του Μπρένταν Φρέιζερ φάνηκε να ξαναβρίσκει το δρόμο της, καθώς πρωταγωνίστησε στη σειρά Trust του FX μαζί με τα βαριά ονόματα του Χόλιγουντ Ντόναλντ Σάδερλαντ και Χίλαρι Σουάνκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποδύθηκε τον Τζέιμς Φλέτσερ Τσέις, έναν πρώην πράκτορα της CIA που προσλήφθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Τζ. Πολ Γκέτι το 1973 για να βρει τον απαχθέντα εγγονό του Γκέτι.

Ο Μπρένταν Φρέιζερ, αριστερά, και ο Ντόναλντ Σάδερλαντ το 2018 / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Μετά το ντεμπούτο της σειράς, το Vox ανέφερε ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή της «αναγέννησης του Μπρένταν Φρέιζερ» και καθώς ο Μπρένταν είναι τώρα υποψήφιος για πολλά βραβεία μετά την ερμηνεία του στην ταινία "The Whale", η προφητεία αυτή μπορεί να έχει επαληθευτεί.

«Η Φάλαινα» (The Whale)

Ο Μπρένταν Φρέιζερ έκανε την επική επιστροφή του στην ταινία "The Whale", η οποία σηματοδότησε το πρώτο του χολιγουντιανό πρότζεκτ μετά από σχεδόν δέκα χρόνια και τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία μετά το θρίλερ "Breakout" που βγήκε κατευθείαν στο DVD το 2013.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ψυχολογικό δράμα, υπέστη μια σωματική μεταμόρφωση για να υποδυθεί έναν υπέρβαρο άνδρα καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι, ο οποίος προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την κόρη του (Sadie Sink).

Για να υποδυθεί τον καθηγητή αγγλικών Charlie, ο οποίος ζυγίζει 272 κιλά, χρειάστηκε να φορέσει προσθετικά και να περνάει τέσσερις ώρες κάθε μέρα για να του προσαρμόσουν το βαρύ κοστούμι των 136 κιλών.

Ο Μπρένταν περιέγραψε τον ρόλο ως το «δυσκολότερο πράγμα» που έχει κάνει ποτέ, αλλά δήλωσε ότι μπόρεσε να καταλάβει τι ήταν σημαντικό για τον Τσάρλι λόγω της αγάπης που έχει για τα δικά του παιδιά. Όπως προαναφέρθηκε, ο ταλαντούχος ηθοποιός μοιράζεται τους γιους Griffin, 20 ετών, Holden, 18 ετών, και Leland, 16 ετών, με την πρώην σύζυγό του Afton Smith.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το The Whale ακολουθεί τον χαρακτήρα του Μπρένταν, τον Τσάρλι, καθώς προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την 17χρονη κόρη του Έλι, αφού εγκατέλειψε την ίδια και τη μητέρα της χρόνια νωρίτερα για έναν άλλο άνδρα. Οι ενοχές για τη σχέση του με τον άνδρα - ο οποίος αργότερα θα πεθάνει - οδηγούν τον Τσάρλι στην υπερκατανάλωση τροφής και στην υπέρβαρη εμφάνισή του.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας έχει ως εξής: «Ένας απομονωμένος καθηγητής αγγλικών που πάσχει από σοβαρή παχυσαρκία προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την αποξενωμένη έφηβη κόρη του για μια τελευταία ευκαιρία λύτρωσης».

Ο Μπρένταν Φρέιζερ ποζάρει για ένα πορτρέτο στο Λος Άντζελες την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, για την προώθηση της ταινίας του "Η φάλαινα". / Φωτογραφία: Rebecca Cabage/Invision/AP

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο, γραμμένο από τον Samuel D. Hunter, ο οποίος συμμετείχε ως σεναριογράφος για την ταινία. Ο Darren Aronofsky, γνωστός για την καθοδήγηση ταινιών όπως The Wrestler (2008), Mother! (2017) και Black Swan (2010), που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, είδε για πρώτη φορά το θεατρικό έργο το 2012 και ζήτησε από τον συγγραφέα να δουλέψει πάνω στο σενάριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θαυμαστές του χαρακτήρισαν την απίστευτη επιστροφή του στη Φάλαινα ως «αναγέννησή» του, καθώς συνεχίζει να εντυπωσιάζει τόσο τους κριτικούς όσο και τους θεατές.

Υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες

Παρά το γεγονός ότι ασχολείται με την υποκριτική από το 1991, ο Μπρένταν Φρέιζερ φαίνεται ότι μόλις τώρα με το The Whale κερδίζει την αναγνώριση που επιζητούσε.

Το μόνο βραβείο που είχε πάρει μέχρι φέτος ήταν το βραβείο Screen Actors Guild για την Εξαιρετική ερμηνεία ηθοποιού σε κινηματογραφική ταινία, το οποίο κέρδισε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στο Crash το 2006.

Η ερμηνεία του Μπρένταν Φρέιζερ στην ταινία The Whale έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές / Φωτογραφία: ΑΡ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέτος ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα την οποία όμως δεν κέρδισε, αλλά δεν παραβρέθηκε κιόλας στην εκδήλωση. «Έχω περισσότερη ιστορία με την Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ από ό,τι έχω σεβασμό για την Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ», ανέφερε σε δήλωσή του για να δικαιολογήσει την απουσία του θυμίζοντας την σεξουαλική επίθεση που είχε δεχθεί.

Νίκη στα Critics' Choice Awards

Σε ένα άλλο τεράστιο επίτευγμα, ο Μπρένταν πήρε το πρώτο του μεγάλο βραβείο για την ερμηνεία του στην ταινία "The Whale" στα Critics' Choice Awards του 2023.

Στην κατηγορία του καλύτερου ηθοποιού, κέρδισε έναντι εξαιρετικά ταλαντούχων συναδέλφων του, όπως τους Austin Butler - Elvis, Tom Cruise - Top Gun: Maverick, Colin Farrell - The Banshees of Inisherin, Paul Mescal - Aftersun και Bill Nighy - Living.

Ο Μπρένταν Φρέιζερ ποζάρει στην αίθουσα Τύπου με το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ταινία "Η φάλαινα" κατά την 28η ετήσια απονομή των βραβείων Critics Choice, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε: «Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την τιμή, Critics Choice Association. Σας ευχαριστώ. Ο Χέρμαν Μέλβιλ έγραψε κάποτε ότι υπάρχουν μόνο πέντε κριτικοί στην Αμερική. Οι υπόλοιποι κοιμούνται. Ούτε εγώ ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αλλά χαίρομαι που ξυπνήσατε για μένα. Πού ήσασταν;».

Ευχαρίστησε επίσης τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Darren Aronofsky για το έργο, καθώς είπε: «Ήμουν στην ερημιά. Πιθανότατα θα έπρεπε να είχα αφήσει ένα ίχνος από ψίχουλα ψωμιού. Αλλά εσύ με βρήκες. Και όπως όλοι οι καλύτεροι σκηνοθέτες, απλώς μου έδειξες πού να πάω για να φτάσω εκεί που έπρεπε να είμαι».

Υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA

Συνεχίζοντας να κυριαρχεί στην περίοδο των βραβείων, ο Μπρένταν Φρέιζαρ είναι επίσης υποψήφιος στην κατηγορία για τον καλύτερο ηθοποιό για τα BAFTA 2023, που θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου.

Αντιμετωπίζει τον Όστιν Μπάτλερ για την ερμηνεία του ως Elvis Presley στη βιογραφική ταινία του Baz Luhrmann, τον Κόλιν Φάρελ για το The Banshees of Inisherin και τον Πολ Μέσκαλ για το Aftersun.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποψήφιοι στην κατηγορία είναι επίσης ο Ντάρυλ ΜακΚόρμακ για το Good Luck To You, ο Λίο Γκράντε και ο Μπιλ Νάι για το Living.

Ο Μπρένταν Φρέιζερ στην ταινία The Whale / Φωτογραφία: ΑΡ

Η Φάλαινα κέρδισε επίσης αναγνώριση για το καλύτερο μακιγιάζ και μαλλιά και για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο, καθώς συνεχίζει να κλέβει τις εντυπώσεις.

Περιμένοντας το Όσκαρ

Εν μέσω της τεράστιας επιτυχίας του τον τελευταίο καιρό στις απονομές βραβείων, ο Μπρένταν Φρέιζερ, ανακηρύχθηκε πρόσφατα υποψήφιος για Όσκαρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για πρώτη φορά στην επί δεκαετίες καριέρα του, είναι υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού μαζί με τους Όστιν Μπάτλερ, Κόλιν Φάρελ, Πολ Μέσκαλ και Μπιλ Νάι.

Η στενή του φίλη Σάρα Μισέλ Γκέλαρ, έκανε -μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας- μια συγκινητική ανάρτηση. Η 45χρονη ηθοποιός κατέγραψε στο Instagram Story της την τηλεόραση καθώς ανακοινώθηκαν τα ονόματα στην πολυπόθητη κατηγορία της υποκριτικής. Μόλις διαβάστηκε το όνομα του ηθοποιού, πανηγυρίζοντας η Γκέλαρ ακούστηκε να λέει «ναι!».