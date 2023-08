Ποιοι είναι οι μυστικοπαθείς δισεκατομμυριούχοι του κόσμου -Γιατί δεν θέλουν τη δημοσιότητα - iefimerida.gr

Είναι σπάνια η μέρα που περνάει χωρίς έναν τίτλο σχετικά με τον Elon Musk, τον Mark Zuckerberg, τον Jeff Bezos ή οποιονδήποτε άλλο από τους φανταχτερούς και φαινομενικά δημοσιογραφόφιλους δισεκατομμυριούχους.

Ο φημολογούμενος αγώνας κλουβί μεταξύ του Μασκ και του Ζούκερμπεργκ βρίσκεται συνέχεια στα πρωτοσέλιδα και ο Τζεφ Μπέζος τραβάει όλα τα βλέμματα στο γιοτ του αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη μνηστή του Λόρεν Σάντσεζ.

Αλλά κάποιοι άλλοι στην τάξη των δισεκατομμυριούχων είναι ακριβώς το αντίθετο, φροντίζοντας να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ακολουθεί ένα δείγμα μερικών από τους πιο μυστικοπαθείς και απομονωμένους δισεκατομμυριούχους του κόσμου, πώς έχτισαν τις περιουσίες τους και πώς προσπάθησαν να αποφύγουν τη δημοσιότητα όλα αυτά τα χρόνια.

Σύμφωνα με το Business Insider που κατέγραψε τους «αόρατους» δισεκατομμυριούχος τα άτομα και οι οικογένειες που αναφέρονται παρακάτω δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια. Οι καθαρές περιουσίες τους είναι όπως αναφέρονται μέχρι τις 15 Αυγούστου.

Philip Anschutz

Πιθανότατα έχετε ακούσει για το Coachella, αλλά ο άνθρωπος πίσω από το φεστιβάλ είναι πολύ λιγότερο γνωστός.

Γνωρίστε τον Philip Anschutz, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «ο πιο απομονωμένος δισεκατομμυριούχος της Αμερικής». Η καθαρή του αξία ανέρχεται στα 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο 83χρονος είναι ιδιοκτήτης του Anschutz Entertainment Group, ή AEG, που είναι η μητρική εταιρεία της Coachella.

Η AEG είναι ιδιοκτήτρια πολλών αθλητικών ομάδων, διαχειρίζεται περισσότερα από 100 κλαμπ, θέατρα και αρένες σε όλο τον κόσμο και παράγει ή διαχειρίζεται περισσότερα από 25 μουσικά φεστιβάλ.

Πριν ασχοληθεί με την ψυχαγωγία, ο Anschutz έβγαλε χρήματα από το πετρέλαιο και τους σιδηροδρόμους. Ανακάλυψε ένα κοίτασμα πετρελαίου στα σύνορα Wyoming-Utah το 1979 και τρία χρόνια αργότερα η Mobil αγόρασε το μισό από αυτό για 500 εκατομμύρια δολάρια.

Philip Anschutz / Φωτογραφία: AP Photo/Reed Saxon)

Στη συνέχεια αγόρασε τους σιδηροδρόμους Rio Grande Railroad και Southern Pacific Railroad τη δεκαετία του 1980 και τους πούλησε το 1995 για 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να τοποθετεί σε αυτούς καλώδια οπτικών ινών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Το 2019, το Forbes επιβεβαίωσε ότι ο Anschutz ήταν ένας από τους δύο μόνο άνδρες που βρίσκονταν στην ετήσια κατάταξη του περιοδικού με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς κάθε χρόνο από την ίδρυσή της το 1982. (Ο άλλος ήταν ο επίσης δισεκατομμυριούχος πετρελαιάς Γουίλιαμ Χέρμπερτ Χαντ).

Παρά την τακτική εμφάνισή του στο περιοδικό, ο Anschutz έχει αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας και έχει δώσει μόνο δύο συνεντεύξεις Τύπου καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ανέφερε το Bloomberg.

«Ο Anschutz είναι κάτι σαν τον Μάγο του Οζ», δήλωσε ο οικονομολόγος Jack Kyser από το Λος Άντζελες στους Los Angeles Times το 2006. «Είναι ο άνθρωπος πίσω από την κουρτίνα που κινεί τους μοχλούς. Κανείς δεν τον βλέπει, αλλά έχει τεράστιο αντίκτυπο στο Λος Άντζελες».

Frederick Barclay

Οι πανομοιότυποι δίδυμοι Sir David Barclay και Sir Frederick Barclay αναφέρονταν συνήθως ως οι αδελφοί Barclay. Ενώ ο Ντέιβιντ πέθανε το 2021, ο Φρέντερικ ζει και είναι 88 ετών.

Το 2020, πριν από τον θάνατο του David, η αξία των αδελφών υπολογιζόταν σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια, μαζί, από το Forbes.

Με την πάροδο των ετών, η αυτοκρατορία των Barclay είχε καλύψει πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού λιανοπωλητή Very, πρώην Shop Direct, της εφημερίδας The Daily Telegraph και του The Ritz στο Λονδίνο.

Παρόλα αυτά, πολλά για την προέλευση και την οικοδόμηση της αυτοκρατορίας των Μπάρκλεϊ παραμένουν άγνωστα, με το Forbes να αποκαλεί τους αδελφούς «τους πιο διαβόητους απομονωμένους δισεκατομμυριούχους του Ηνωμένου Βασιλείου». Το ζεύγος σπάνια φωτογραφιζόταν και μαζί κατείχαν ένα ιδιωτικό νησί.

Φρέντερικ Μπάρκλεϊ και Ντέιβιντ Μπάρκλεϊ / Φωτογραφία: Gertty Images

«Είμαστε ιδιωτικοί σε ό,τι κάνουμε», δήλωσε κάποτε ο David σε ένα σπάνιο δημόσιο σχόλιο. «Αυτό πηγάζει από τη φιλοσοφία μας να μη μιλάμε για τους εαυτούς μας ή να μην ισχυριζόμαστε πόσο έξυπνοι είμαστε ή να καυχιόμαστε για το πόσο επιτυχημένοι ήμασταν. Θα ισχυριζόμασταν, ούτως ή άλλως, ότι ήμασταν πιο τυχεροί από πολλούς άλλους».

«Ήταν ένα σπουδαίο ταξίδι σε ό,τι κάναμε», δήλωσε ο Φρέντερικ σε δήλωσή του λίγο μετά τον θάνατο του αδελφού του. «Ήμασταν δίδυμοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Εκείνος ήταν το δεξί χέρι στα αριστερά μου και εγώ το αριστερό χέρι στα δεξιά του. Θα ξανασυναντηθούμε».

Οικογένεια Cargill-MacMillan

Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά κάτι που φάγατε σήμερα πιθανόν να πέρασε από κάποια πτυχή της επιχείρησης της οικογένειας Cargill-MacMillan.

Με μια αγροτική αυτοκρατορία που εκτείνεται σε επτά γενιές, η οικογένεια Cargill-MacMillan διευθύνει την Cargill, μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ βάσει εσόδων. Είναι η όγδοη πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο, σύμφωνα με κατάταξη του Bloomberg τον Οκτώβριο του 2022, και περιλαμβάνει 12 δισεκατομμυριούχους, όπως αναφέρει το Forbes.

Η Pauline MacMillan Keinath θεωρείται ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην Cargill και αξίζει 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Martha, που απεικονίζεται παραπάνω, αξίζει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, εκτιμά το Forbes.

Martha "Muffy" MacMillan / Φωτογραφία: Getty Images

Η Cargill ιδρύθηκε το 1865 ως αποθήκη σιτηρών στην Αϊόβα, συνεχίζει να είναι συνώνυμη με τη γεωργία πρωτίστως, αλλά έχει επεκταθεί και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, η διαχείριση κινδύνων και οι μεταφορές και τα logistics.

Το 2007, ο W. Duncan Macmillan δημοσίευσε ένα βιβλίο: «Δεν νομίζω ότι τα υπόλοιπα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας είναι πολύ χαρούμενα για το βιβλίο. Δεν ρώτησα. Η νεότερη γενιά είναι εντάξει με αυτό», δήλωσε.

Jack Ma

Κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα - η καθαρή του αξία ανέρχεται σε 24,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes - ο Τζακ Μα έκανε την περιουσία του ως ιδρυτής της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba και της εταιρείας fintech Ant Group, η οποία διαχειρίζεται τη δημοφιλή πλατφόρμα πληρωμών Alipay.

Αν και στο παρελθόν, ο Μα έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας - για παράδειγμα, όταν σηματοδότησε τη συνταξιοδότησή του με ένα πάρτι 60.000 ατόμων σε ένα ολυμπιακό στάδιο - είναι η εξαφάνισή του από τη δημόσια θέα που έχει γίνει πρωτοσέλιδο τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2021, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν είχε εμφανιστεί δημόσια για δύο μήνες, προκαλώντας εικασίες ότι μπορεί να έχει εξαφανιστεί.

Jack Ma / Φωτογραφία: AP Photo/Ng Han Guan

Η εξαφάνισή του ήρθε την ώρα που οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της Alibaba και εισήγαγαν κανονισμούς που φρέναραν την IPO του Ant Group. Τα μέτρα καταστολής ακολούθησαν επικριτικά σχόλια που είχε κάνει ο Μα για το χρηματοπιστωτικό ρυθμιστικό σύστημα της Κίνας.

Ο Μα παρέμεινε άφαντος πριν επιστρέψει στο προσκήνιο το 2023, όταν εντοπίστηκε στην Ταϊλάνδη λίγες ώρες πριν η Ant Group δηλώσει ότι παραιτείται από τον έλεγχο της εταιρείας.

Έκτοτε ανέλαβε ρόλο επισκέπτη καθηγητή στο Tokyo College, το οποίο αποτελεί μέρος του Πανεπιστημίου του Τόκιο, όπου αναμένεται να διεξάγει έρευνα σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων.

Ο φίλος του Μα, Τσεν Γουέι, δήλωσε το 2014 στο USA Today ότι ο τρόπος ζωής του δισεκατομμυριούχου ήταν «πολύ απλός και σεμνός».

«Τα χόμπι του εξακολουθούν να είναι το τάι τσι και τα μυθιστορήματα κουνγκ φου», δήλωσε τότε ο Τσεν. «Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει πολύ, εξακολουθεί να είναι αυτό το παλιό στυλ».

Οικογένεια Mars

Η οικογένεια Mars είναι ίσως πιο γνωστή για την αυτοκρατορία της στα γλυκά, με μάρκες όπως τα M&M's, Snickers, Twix και Dove. Διαθέτει επίσης μάρκες τροφίμων όπως η Ben's Original, καθώς και μάρκες προϊόντων για κατοικίδια ζώα Pedigree, Iams και Cesar. Τον Οκτώβριο του 2022, σε μια κατάταξη του Bloomberg, αναφέρονταν ως η δεύτερη πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο, με καθαρή αξία 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η εταιρεία Mars και η οικογένεια στην οποία ανήκει ο γίγαντας των γλυκών έχουν μετατρέψει τη μυστικότητα σε τρόπο ζωής», έγραψε το 2008 η Washingtonian.

Ο πρώην πρόεδρος Stephen Badger, δισέγγονος του ιδρυτή της εταιρείας Franklin Mars, αναφέρθηκε κάποτε στην προσέγγιση της Mars για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Η Jacqueline Mars, κέντρο, και οι εγγονές της, Graysen Airth, αριστερά, και Katherine Burgstahler / Φωτογραφία: Getty Images

«Για το 99% της ιστορίας μας, επιλέξαμε να μην είμαστε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και θέλαμε πραγματικά τα εμπορικά μας σήματα να εμπλέκουν τους καταναλωτές. Και όμως οι καιροί έχουν αλλάξει», δήλωσε στο Insider το 2018. «Οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα όχι μόνο για τις μάρκες που αγοράζουν, αλλά και για την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από αυτές».

«Η οικογένεια Mars εκτιμά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και ποτέ δεν φλέρταρε με την προσωπική δημοσιότητα», δήλωσε στο Insider η Amy Weiss, εκπρόσωπος της οικογένειας Mars. «Είναι εξαιρετικά υπερήφανοι για την επιχείρηση Mars, Incorporated και πιστεύουν ότι η ηγετική ομάδα της Mars και οι συνεργάτες της εκπροσωπούν την επιχείρηση στη δημοσιότητα. Πιστεύουν ότι ως επί το πλείστον η επιχείρηση και τα εμπορικά της σήματα είναι αυτά που πρέπει να μιλούν»".

«Τα μέλη της οικογένειας είναι γνωστά στην επιχείρηση και συνεργάζονται τακτικά με τους Associates», πρόσθεσε. «Συμμετέχουν ενεργά στη διακυβέρνηση της εταιρείας».

Ike Perlmutter

Ο Isaas Perlmutter, ο οποίος αποκαλείται Ike, συγκέντρωσε τον πλούτο του στην κατασκευή φιγούρων δράσης, η οποία τελικά τον οδήγησε στη Marvel Comics. Ο 80χρονος έγινε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας το 2005 και ήταν υπεύθυνος για την πώλησή της το 2009 στη Disney έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η καθαρή του αξία ανέρχεται στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Perlmutter σπάνια εντοπίζεται δημοσίως. Λέγεται ότι φορούσε μεταμφίεση με γυαλιά και μουστάκι στην πρεμιέρα του «Iron Man» το 2008, σύμφωνα με το Forbes.

«Απολαμβάνει τη φήμη του ως μυστικοπαθής και λιτός», ανέφερε το Hollywood Reporter σε άρθρο του το 2014, επικαλούμενο κορυφαίο στέλεχος που είχε συνεργαστεί μαζί του.

Ike Perlmutter / Φωτογραφία: AP Photo/Susan Walsh

Οι φίλοι του έχουν αποδώσει τον ντροπαλό χαρακτήρα του εν μέρει στην «παχιά» ισραηλινή προφορά του, σύμφωνα με τους Financial Times.

Τον Μάρτιο του 2023, αναφέρθηκε ότι ο Perlmutter έφυγε από τη Disney στο πλαίσιο των μέτρων περικοπής του κόστους της εταιρείας. Αμέσως μετά, επιβεβαίωσε ότι είχε απολυθεί από την Disney σε μια σπάνια συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο τερματισμός μου βασίστηκε σε θεμελιώδεις επιχειρηματικές διαφορές μεταξύ της σκέψης μου και της ηγεσίας της Disney, επειδή με ενδιαφέρει η απόδοση των επενδύσεων», δήλωσε τότε ο Perlmutter. «Το μόνο για το οποίο μιλούν είναι τα ταμεία, τα ταμεία. Εγώ νοιάζομαι για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν με νοιάζει πόσο μεγάλο είναι το box office. Μόνο οι άνθρωποι στο Χόλιγουντ μιλούν για τα ταμεία».

Οικογένεια Reimann

Μια από τις πλουσιότερες οικογένειες της Γερμανίας, οι Reimanns, βρίσκονται πίσω από τον όμιλο JAB Holding Company, στον οποίο ανήκουν πλέον εμπορικά σήματα όπως τα Krispy Kreme, Panera και Peet's Coffee.

Τα μέλη της οικογένειας περιλαμβάνουν τα αδέλφια Wolfgang Reimann, Matthias Reimann-Andersen, Renate Reimann-Hass και Stefan Reimann-Andersen, που ο καθένας τους έχει καθαρή αξία 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Η ιστορία της οικογένειας στις επιχειρήσεις χρονολογείται από το 1800, όταν ο χημικός Ludwig Reimann εντάχθηκε στο δυναμικό του Johann A. Benckiser στην Benckiser, μια γερμανική εταιρεία χημικών και βιομηχανικών κατασκευών. Ο Reimann παντρεύτηκε την κόρη του Benckiser και με την πάροδο των ετών, η πλευρά της οικογένειας Reimann επέκτεινε την επιχείρηση - η οποία πήρε το όνομά της από τα αρχικά του Benckiser - για να συμπεριλάβει καταναλωτικά αγαθά.

Peter Harf / Φωτογραφία: Getty Images

Αν και γενικά απέφευγαν τα φώτα της δημοσιότητας, οι Ράιμαν έγιναν πρωτοσέλιδο το 2019 όταν δώρισαν 10 εκατομμύρια ευρώ σε φιλανθρωπικό ίδρυμα μετά την αποκάλυψη της έκτασης της ναζιστικής ιστορίας της οικογένειάς τους.

Ο Άλμπερτ Ράιμαν ο πρεσβύτερος και ο Άλμπερτ Ράιμαν ο νεότερος ήταν από νωρίς υποστηρικτές του ναζιστικού κόμματος, ανέφερε τότε η γερμανική εφημερίδα Bild, και οι δύο τους χρησιμοποίησαν Ρώσους πολίτες και Γάλλους αιχμαλώτους πολέμου σε καταναγκαστικά έργα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Δεν υπάρχει τίποτα να ωραιοποιήσουμε. Αυτά τα εγκλήματα είναι αηδιαστικά», δήλωσε τότε στην Bild ο Peter Harf, πρόεδρος της JAB.

Η οικογένεια έχει αποφύγει τόσο πολύ τη δημοσιότητα, ώστε μια αναζήτηση για φωτογραφίες των Reimanns επέστρεψε κατά κύριο λόγο εικόνες του Harf.

Εκπρόσωπος με τον οποίο επικοινώνησε για το Insider για το άρθρο του, δήλωσε ότι η οικογένεια Ράιμαν δεν έχει κάποιο σχόλιο σχετικά με την προσέγγισή της στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Αδελφοί Wertheimer

Ο Alain και ο Gérard Wertheimer, και οι δύο στην έβδομη δεκαετία της ζωής τους, είναι ιδιοκτήτες της Chanel τρίτης γενιάς.

Ο παππούς τους, Pierre Wertheimer, έκανε μια συμφωνία με την Gabrielle "Coco" Chanel το 1924 σχετικά με τα εμβληματικά πλέον αρώματα της επιχείρησης και γεννήθηκε μια νέα εταιρική οντότητα, η Parfums Chanel. Ο Wertheimer θα έφτιαχνε το διάσημο άρωμα No. 5 στο εργοστάσιό του με αντάλλαγμα ένα ποσοστό της εταιρείας. Το 1954, ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.

Η καθαρή αξία των αδελφών εκτιμάται σε 32,5 δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Αlain Wertheimer (δεξιά) και ο αδελφός του Gerard Wertheimer / Φωτογραφία: Getty Images

Ο Alain και ο Gérard κληρονόμησαν την εταιρεία όταν ο πατέρας τους, Jacques Wertheimer, πέθανε το 1996. Ο Alain είναι πρόεδρος της Chanel, ενώ ο Gérard ηγείται του τμήματος ρολογιών της εταιρείας.

Οι New York Times έχουν αποκαλέσει τα αδέλφια «τους πιο αθόρυβους δισεκατομμυριούχους της μόδας». Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο Ζεράρ είπε στους Times το 2002 για την επιλογή τους να παραμείνουν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

«Πρόκειται για την Κοκό Σανέλ. Πρόκειται για τον Καρλ. Αφορά όλους όσους εργάζονται και δημιουργούν στη Chanel. Δεν πρόκειται για τους Wertheimers», είπε τότε, αναφερόμενος στον Karl Lagerfeld, τον πρώην δημιουργικό διευθυντή του οίκου μόδας.

Στο ίδιο άρθρο, οι Times ανέφεραν ότι τα αδέρφια δεν παρευρίσκονται ποτέ στα εγκαίνια ενός καταστήματος Chanel και ότι αν πάνε σε επίδειξη μόδας της Chanel, οδηγούν οι ίδιοι και κάθονται στην τρίτη ή τέταρτη σειρά.

Η Chanel, η εταιρεία, είχε επί μακρόν μια μυστικοπαθή προσέγγιση στη διαχείριση των οικονομικών της στοιχείων, καθώς συμπλήρωνε 108 χρόνια πριν δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε στοιχεία. Όταν το έκανε για πρώτη φορά το 2018, ανέφερε συνολικές πωλήσεις 9,62 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ημερολογιακό έτος 2017.