Τζακ Μα: Ο «Μπέζος» της Κίνας, ιδρυτής του Alibaba, αλλάζει καριέρα, τρία χρόνια μετά την... εξαφάνισή του - iefimerida.gr

Στροφή καριέρας κάνει ο Τζακ Μα, συνιδρυτής της Alibaba, της κινεζικής «απάντησης» στην Amazon.

Μετά τα καθηγητικά του καθήκοντα στο Τόκιο και το Χονγκ ο 58χρονος Μα επένδυσε πρόσφατα σε μια νέα εταιρεία αγροτικής τεχνολογίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της South China Morning Post, που επικαλείται πηγές στην Tianyancha, πάροχο πληροφοριών και δεδομένων για εταιρείες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νεοφυής επιχείρηση 1.8 Meters Marine Technology (Zhejiang) Co, ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου στο Χανγκζού, μια πόλη στην Κίνα, που φιλοξενεί και την Alibaba. Μια από τις επενδυτικές εταιρείες συμμετοχών του Μα, η Hangzhou Dajingtou No. Η 22 Arts and Culture Co., έχει μερίδιο 10% στην startup, σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα.

Το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα του Μα

Αυτό το νέο εγχείρημα έρχεται σχεδόν τρία χρόνια από την «εξαφάνιση» από το προσκήνιο του Μα, που είχε εξοργίσει το Πεκίνο όταν σε ομιλία του τον Οκτώβριο του 2020 επέκρινε το χρηματοπιστωτικό-ρυθμιστικό σύστημα της Κίνας και κατηγόρησε τις κινεζικές τράπεζες ότι λειτουργούν με νοοτροπία «ενεχυροδανειστηρίου».

Τα βέλη της κριτικής του ώθησαν τις κινεζικές Αρχές να εντείνουν τους ελέγχους στην επιχειρηματική αυτοκρατορία του Μα, περιλαμβανομένου του Ant Group,και σε μια ευρύτερη καταστολή των εταιρειών τεχνολογίας στην Κίνα. Στη διάρκεια της πολυετούς εξαφάνισής του, ο Mα φαίνεται ότι ταξίδευε ανά την υφήλιο, ενώ σπούδαζε αγροτεχνολογία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Οκτώβριο του 2021, ο Μα ενημερωνόταν στην Ισπανία για τη καλλιέργειες και τεχνολογίες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα, ανέφερε τότε η SCMP, επικαλούμενη πηγή που γνώριζε το πρόγραμμα του Κινέζου μεγιστάνα. Έχει επίσης ταξιδέψει στην Ολλανδία, την Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη για να σπουδάσει αγροτεχνολογία, σύμφωνα με την ίδια κινεζική εφημερίδα.

Τον περασμένο Μάιο το Κολλέγιο του Τόκιο ανακοίνωσε ότι ο Μα θα αναλάμβανε θέση καθηγητή διεξάγοντας παράλληλα έρευνα σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Ο Μα αποχώρησε από την Alibaba το 2019 και μετέχει στο ΔΣ του Ιδρύματος Τζακ Μα.