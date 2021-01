Πού χάθηκε ο Τζακ Μα; Αφαντος εδώ και δύο μήνες ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος

Άφαντος εδώ και δύο μήνες είναι ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος Τζακ Μα.

Ο συνιδρυτής της Alibaba, από το τιμόνι της οποίας είχε αποχωρήσει το 2019,  έχει να εμφανιστεί δημοσίως από τον περασμένο Οκτώβριο, την ίδια περίοδο που είχε εξαπολύσει βέλη κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κίνα. Οι φήμες για την τύχη του εντάθηκαν πρόσφατα, όταν ο 56χρονος Μα δεν εμφανίστηκε ως κριτής στο τελευταίο επεισόδιο του δικού του talent show, του “Africa’s Business Heroes”, που βραβεύει με 1,5 εκατ. δολάρια πολλά υποσχόμενους Αφρικανούς επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τους Financial Times ο Μα αντικαταστάθηκε από ένα άλλο στέλεχος της Alibaba στο τελευταίο επεισόδιο τον Νοέμβριο «λόγω φορτωμένου προγράμματος», όπως ανέφερε εκπρόσωπός του, ενώ η φωτογραφία του απομακρύνθηκε από την ιστοσελίδα του talent show.

