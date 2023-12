Παπαστράτος: «Πράσινη» επένδυση 10 εκατομμυρίων στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου - iefimerida.gr

Η Παπαστράτος επενδύει 10 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο με στόχο τοτ περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων και την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη «πράσινη» επένδυση στην ιστορία της Παπαστράτος, συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο ετήσιο Οικονομικό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Μείωση κατά 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η στρατηγική αυτή επένδυση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους πρώτους μήνες του 2025, εντάσσεται στο πρόγραμμα Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI) και στοχεύει στη μείωση κατά 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του εργοστασίου της Παπαστράτος μέχρι το 2025.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, μέχρι τις αρχές του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές του εργοστασίου, αντλιών θερμότητας, καθώς και – βιομηχανικού τύπου – ηλεκτρικού μπόιλερ.

Με την ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της, η Παπαστράτος θα επιτύχει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών της αναγκών χωρίς την απαίτηση ορυκτών καυσίμων ως πρώτες ύλες.

Συνολική επένδυση 120 εκατ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Carbon Tech η Philip Morris International θα επενδύσει συνολικά 120 εκατομμύρια ευρώ στα εργοστάσιά της, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο την πραγμάτωση του στρατηγικού της οράματος για τη βιώσιμη Βιομηχανία του Μέλλοντος (Manufacturing of the Future). Το εργοστάσιο της Παπαστράτος είναι ένα από τα πρώτα που θα υλοποιήσουν αυτή την επένδυση, πιστοποιώντας τον κομβικής σημασίας ρόλο της Παπαστράτος στον στρατηγικό σχεδιασμό της PMI.

Σημαντική συνεισφορά στην υλοποίηση της νέας «πράσινης» επένδυσης έχει η ομάδα του Εργαστηρίου Θερμικών Διεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την τεχνογνωσία και την υψηλού επιπέδου τεχνική καθοδήγηση που παρείχε.



Ο Γιώργος Μαργώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο ετήσιο Οικονομικό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ανέδειξε τη σημασία της νέας μεγάλης «πράσινης» επένδυσης για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Σήμερα, η Παπαστράτος κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στη διαδρομή της προς την υλοποίηση της “Βιομηχανίας του Μέλλοντος”. Σε συνέχεια των μεγάλων επενδύσεων των τελευταίων ετών, ύψους 700 εκατ. ευρώ, ανακοινώνουμε τη μεγαλύτερη πράσινη επένδυση στην ιστορία μας, που στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου μας. Η «έξυπνη» βιομηχανία είναι εξ ορισμού άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα. Για εμάς στην Παπαστράτος, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι ούτε εναλλακτική λύση ούτε ζήτημα επιβολής. Είναι μονόδρομος και δική μας συνειδητή επιλογή. Είναι η ίδια η στρατηγική μας. Με την επένδυση αυτή θα επιτύχουμε ταυτόχρονα ριζική ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς το καλύτερο, με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζουμε: με πράξεις και αποτελέσματα».