Κυρανάκης: Η τεχνολογία μπορεί να προαγάγει την πράσινη μετάβαση - iefimerida.gr

Για περισσότερη χρήση ίντερνετ παγκοσμίως κατά 25% από το 2010 μέχρι το 2022 έκανε λόγο ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «The Seventh Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean», του «Economist».

Όπως τόνισε, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που έχουν καταγραφεί όλο αυτό το διάστημα δείχνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό στην ατμόσφαιρα, κάτι που δείχνει έχουν παίξει σημαντικό ρόλο οι επιχειρήσεις και ο ιδιωτικός τομέας που έδειξαν υπευθυνότητα.

«Στόχος της ΕΕ η επέκταση της διάρκειας χρήσης κινητών»

Μάλιστα ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην στρατηγική της ΕΕ που έχει θέσει ως στόχο την επέκταση της διάρκειας χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά ένα έτος και «να σταματήσει η κακή συνήθεια της συχνής αλλαγής των κινητών.

Αν η ΕΕ κατορθώσει να επεκτείνει κατά ένα χρόνο τη χρήση των κινητών, αυτό θα ισούται με ένα εκατομμύριο λιγότερα αυτοκίνητα από τους ευρωπαϊκούς δρόμους το έτος. 'Αρα η τεχνολογία μπορεί να προάγει την πράσινη μετάβαση».

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η καινοτομία πρέπει να έχει χώρο να ανθίσει, ενώ υπογράμμισε ότι μια άλλη πτυχή που χρήζει προσοχής είναι η στρατηγική για το IoT (Internet of Things), το οποίο αναφέρεται στη πληθώρα συσκευών παγκοσμίως που συνδέονται με το διαδίκτυο και ανταλλάσσουν δεδομένα.

Προβάλλοντας τις δυο πλευρές του ζητήματος σημείωσε ότι «από την μια πλευρά έχουμε το αν θα μπορεί το ΙοΤ να παρέχει δεδομένα ώστε τα αυτοκίνητα και οι συσκευές μας είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον, ενώ από την άλλη πλευρά θα παρατηρηθεί εκθετική χρήση του ίντερνετ κι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα data center να λειτουργούν με ανανεώσιμη ενέργεια -θα πρέπει να ωθήσουμε την χρήση της ενέργειας, έτσι θα πετύχουμε την βιωσιμότητα».

«Έχουμε δεσμευτεί να αυξήσουμε την εξάρτησή μας από τις ανανεώσιμες πηγές»

Καταλήγοντας ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μια δέσμευση, «να αυξήσουμε την εξάρτησή μας από τις ανανεώσιμες πηγές, ξεκίνησαν το 2019 με ένα 18% με 19% της κατανάλωσης ενέργειας που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενώ τώρα είμαστε κοντά στο 50% και αυτό δείχνει δέσμευση». Τέλος είπε χαρακτηριστικά ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι το κλειδί για τις πολιτικές μας».

Τη δική του μάλλον απαισιόδοξη οπτική έδωσε ο Γρηγόρης Στεφανόπουλος, Willard Henry Dow professor in chemical engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT), λέγοντας ότι «θα χρειαζόμαστε τα υγρά καύσιμα στο μέλλον και σήμερα δεν υπάρχει τεχνολογία για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων», ενώ συμπλήρωσε ότι «οι ανανώσιμες πηγές ενέργειες και τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα οποιουδήποτε τύπου θα είναι ακριβά και μάλιστα ακόμη πιο ακριβά από τα ορυκτά καύσιμα διότι λογιστικά δεν το έχουμε προσεγγίσει σωστά».

Υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το επενδυτικό περιβάλλον, καθώς το «τοπίο είναι συγκεχυμένο και ασαφές», ενώ πρόσθεσε ότι οι οικονομολόγοι και πολιτικοί έχουν βασικό ρόλο για την πράσινη μετάβαση.

«Χρειάζεται παγκόσμιος συντονισμός»

Από την πλευρά του, ο Ángel Alonso Arroba, vice-dean for management and development, IE Business School, Spain επεσήμανε ότι χρειάζεται η συνεργασία στην έρευνα, στη διακυβέρνηση, ο συντονισμός θα πρέπει να είναι παγκόσμιος, ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων κατά 55% μέχρι το 2050, είμαστε 67% πίσω από τον στόχο που έχουμε θέσει και το βλέπουμε στην Ισπανία, καθώς έχουμε ξηρασίες, πυρκαγιές, υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ όπως και στην Ελλάδα».

Η Αναστασία Βάρτη, manager, ESG & sustainability, consulting, KPMG in Greece επεσήμανε τις συνέργειες μεταξύ του ψηφιακού μετασχηματισμού του ESG (Environmental, Social, Governance) λέγοντας:

«Είναι ένας βιώσιμος και ολοένα πιο δημοφιλής τρόπος να αξιολογούν οι επενδυτές και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μια εταιρεία» και του πόσο επιτακτικό είναι να γίνει αυτός ο συνδυασμός στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. «Υπάρχουν πολλές προκλήσεις σε επίπεδο ESG, υπάρχουν ευκαιρίες για ψηφιακή καινοτομία, χρειάζεται μια σαφή δόμηση ώστε να μεταφραστούν τα δεδομένα σε τεχνικές γνώσεις οι οποίες συνέχεια θα εξελίσσονται».

