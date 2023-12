Χρυσός και Bitcoin: Δύο αντίθετοι κόσμοι με ένα κοινό -Εκαναν τιμή ρεκόρ όλων των εποχών και έτους, σήμερα - iefimerida.gr

Οι αγορές μας έχουν συνηθίσει ουκ ολίγες φορές σε ράλι τιμών λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το γιορτινό κλίμα επηρεάζει ακόμα και τον «σκληρό κόσμο» των επενδύσεων. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη και στο φετινό ράλι πρωταγωνιστής δεν είναι ο Άη - Βασίλης αλλά τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών..

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληθωρισμός και επιτόκια

Οι επενδυτές πείθονται όλο και περισσότερο ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει τελειώσει με τις αυξήσεις επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός μειώνεται, στρέφοντας το ενδιαφέρον στην πιθανή έκταση των μειώσεων του κόστους δανεισμού το επόμενο έτος. Το νέο σκηνικό έχει τροφοδοτήσει ένα ράλι σε όλες τις παγκόσμιες αγορές.

Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο του χρυσού όσο και του bitcoin, η αίσθηση ότι τα επιτόκια θα αρχίσουν να μειώνονται σύντομα -πιθανότατα μέσα στο α' εξάμηνο του 2024- έχει δώσει ώθηση στην εκτίναξη των τιμών τους.

Ο «βασιλιάς » των εμπορευμάτων χρυσός, αποτελεί παραδοσιακά καταφύγιο ασφαλών επενδύσεων. Αν συνυπολογίσει κανείς και τις γεωπολιτικές συνθήκες - πόλεμος στο Ισραήλ και την Ουκρανία- τότε μπορεί εύκολα να εξηγηθεί το ράλι των τελευταίων ημερών και το ιστορικό υψηλό των 2.110 δολαρίων τα ξημερώματα της Δευτέρας. Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ του χρυσού ήταν στις 7 Μαρτίου 2022, λίγες ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την άλλη, μια ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων «απογοητεύει» την μερίδα των επενδυτών που λατρεύει το ρίσκο. Κάπως έτσι, δικαιολογείται και η εκτίναξη της τιμής του bitcoin πάνω από τα 41.000 δολάρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι μέλλει γενέσθαι

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, το 24% όλων των κεντρικών τραπεζών σκοπεύουν να αυξήσουν τα αποθέματά τους σε χρυσό τους επόμενους 12 μήνες, καθώς γυρνούν την πλάτη στο δολάριο ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο.

«Αυτό σημαίνει δυνητικά υψηλότερη ζήτηση από τον επίσημο τομέα τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Melek. «Η αναμενόμενη υποχώρηση τόσο του δολαρίου όσο και των επιτοκίων σε όλη τη διάρκεια του 2024 είναι βασικοί θετικοί παράγοντες για τον χρυσό», δήλωσε στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο επικεφαλής της UOB's Head of Markets Strategy, Global Economics and Markets Research, Heng Koon How. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να φθάσουν έως και τα 2.200 δολάρια μέχρι το τέλος του 2024.

«Το Bitcoin συνεχίζει να υποστηρίζεται από την αισιοδοξία για τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed το 2024», έγραψε σε σημείωμά του ο Tony Sycamore, αναλυτής αγοράς στην IG Australia Pty. Τα τεχνικά διαγραμματικά μοτίβα δείχνουν τα 42.330 δολάρια ως το επόμενο επίπεδο που πρέπει να προσέξουμε, πρόσθεσε.

Θα μπορούσαμε να δούμε το Bitcoin να τρέχει προς τα 50.000 δολάρια», δήλωσε ο Cici Lu McCalman, ιδρυτής του συμβούλου blockchain Venn Link Partners.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρυσή λίρα

Την ίδια στιγμή, το «μικρό» αδερφάκι του χρυσού έχει απογειωθεί και αυτό φέτος.

Η τιμής της χρυσής λίρας σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατέγραψε το πρωί της Δευτέρας ιστορικό ρεκόρ με 525,45 ευρώ ένω κατά το δεύτερο επικαιροποιημένο δελτίο της ημέρας βρίσκεται στα 519,80 ευρώ, πάλι υψηλότερα από το προηγούμενο υψηλό του Οκτωβρίου και τα 516,33 ευρώ.