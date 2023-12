Μετά τον χρυσό... και η χρυσή λίρα -Νέο ρεκόρ όλων των εποχών στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Κάθε προηγούμενο έσπασε τη Δευτέρα η τιμή της χρυσής λίρας.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η τιμή της χρυσής λίρας παλαιάς κοπής φτάνει τα 525,45 ευρώ, με το προηγούμενο υψηλό να είναι στα 516,33 ευρώ τον Οκτώβριο.

Κέρδη άνω του 10%

Οι επικρατούσες γεωπολιτικές συνθήκες δημιουργούν αβεβαιότητα σε πολίτες και μικροεπενδυτές, με αποτέλεσμα, όπως διαχρονικά συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, να ωθούνται στην ασφάλεια του χρυσού.

Συνολικά, τα κέρδη από την αρχή του 2023 ξεπερνούν το 10%.

Αγορές και πωλήσεις

Σε 29.389 αγορές χρυσής λίρας από ιδιώτες έχει προβεί για τους πρώτους 9 μήνες του 2023 η Τράπεζα της Ελλάδος. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις έχουν φτάσει τις 8.462.

Επιπλέον, οι πωλήσεις χρυσών λιρών από ιδιώτες προς την Τράπεζα της Ελλάδας μειώνονται από το 2019 και έπειτα, ενώ το ενδιαφέρον των πολιτών για αγορά λιρών αναθερμαίνεται, έχοντας ήδη ξεπεράσει στο εννεάμηνο τη ζήτηση των ετών 2019, 2020 και 2021.

Το ρεκόρ του χρυσού

Νέο ρεκόρ όλων των εποχών κατέγραψε ο χρυσός, σπάζοντας το προηγούμενο της 7ης Μαρτίου του 2022, λίγες ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το βράδυ της Κυριακής ο «μαύρος χρυσός» ξεπέρασε για πρώτη φορά στα χρονικά τα 2.1000 δολάρια.

Σήμερα, Δευτέρα, η τιμή του χρυσού βρίσκεται στα 2.086 δολάρια, καταγράφοντας μια μικρή πτώση.

Ο Bart Melek, επικεφαλής στρατηγικών για τα εμπορεύματα στην TD Securities, αναμένει ότι οι τιμές του χρυσού θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 2.100 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τις ισχυρές αγορές των κεντρικών τραπεζών να λειτουργούν ως βασικός καταλύτης για την εκτόξευση των τιμών.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, το 24% όλων των κεντρικών τραπεζών σκοπεύουν να αυξήσουν τα αποθέματά τους σε χρυσό τους επόμενους 12 μήνες, καθώς γυρνούν την πλάτη στο δολάριο ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο.

«Αυτό σημαίνει δυνητικά υψηλότερη ζήτηση από τον επίσημο τομέα τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Melek. «Η αναμενόμενη υποχώρηση τόσο του δολαρίου όσο και των επιτοκίων σε όλη τη διάρκεια του 2024 είναι βασικοί θετικοί παράγοντες για τον χρυσό», δήλωσε στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο επικεφαλής της UOB's Head of Markets Strategy, Global Economics and Markets Research, Heng Koon How. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να φθάσουν έως και τα 2.200 δολάρια μέχρι το τέλος του 2024.

Ομοίως, ένας άλλος αναλυτής είναι αισιόδοξος για τις προοπτικές του χρυσού.

«Απλώς υπάρχει λιγότερη μόχλευση αυτή τη φορά σε σχέση με το 2011 στον χρυσό (…) η οποία θα περάσει τις τιμές από τα 2.100 δολάρια και θα θέσει σε προοπτική τα 2.200 δολάρια/ουγγιά», δήλωσε ο Nicky Shiels, επικεφαλής στρατηγικής μετάλλων στην εταιρεία πολύτιμων μετάλλων MKS PAMP.

Πιθανή μείωση επιτοκίων το 2024

Οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, ενώ τιμολογούν περίπου 50-50 πιθανότητες χαλάρωσης τον Μάιο του επόμενου έτους, όπως δείχνει το εργαλείο FedWatch Tool της CME. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για το ράλι που τρέχει ο χρυσός, ο οποίος έγραψε νέο ρεκόρ όλων των εποχών.

«Ο χρυσός πραγματοποιεί ένα χριστουγεννιάτικο ράλι και περιμένω ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Καθώς βλέπουμε τον πληθωρισμό να μειώνεται, επιταχύνεται το χρονοδιάγραμμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν τα επιτόκια, κάτι που είναι καλό για τον χρυσό», δήλωσε ο Έβερετ Μίλμαν, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της Gainesville Coins, σε συνέντευξή του στο Reuters.