Υπουργός του Ιράν: «Ξεκουμπιστείτε από την περιοχή μας»

Πανηγυρίζουν στο Ιράν για το διπλό χτύπημα στις αμερικανικές βάσεις σε περιοχές του Ιράκ.

Ο υπουργός τηλεπικοινωνιών της χώρας, Μοχάμαντ Τζαβάντ Τζαχρόμι, έκανε μία επιθετική ανάρτηση στο Twitter κατά των Αμερικανών και των συμμάχων τους, απαιτώντας να «ξεκουμπιστούν από την περιοχή» τους. Ο Τζαχρόμι, χρησιμοποίησε την φράση «ξεκουμπιστείτε από την περιοχή μας», αναρτώντας μία σημαία του Ιράν και μία του Ιράκ, με το hashtag (hard revenge), δηλαδή «σκληρή εκδίκηση».

Get the hell out of our region!#HardRevenge🇮🇷🇮🇶