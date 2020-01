Ιράκ: Επίθεση με ρουκέτες κατά Αμερικανικών βάσεων – Οι Φρουροί της Επανάστασης από το Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη

Επίθεση με τουλάχιστον 12 ρουκέτες έκαναν οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν κατά αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ.

Όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατευμάτων σε δύο βάσεις (σε Αϊν Αλ Ασάντ και Αρμπίλ), χωρίς να έχει γίνει ξεκάθαρο ακόμη αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα.

Η επίθεση καταγράφηκε περίπου 24 ώρες μετά την απόλυτη σύγχυση που προκάλεσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, με τη διοίκησή τους στο Ιράκ να στέλνει επιστολή με την οποία διαβεβαίωνε πως τα στελέχη τους θα αποσυρθούν από την ιρακινή επικράτεια όπως απαίτησε το κοινοβούλιο, αλλά το Πεντάγωνο να διαψεύδει.

Πολλά κράτη μέλη του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν ήδη ότι αποσύρουν τις δυνάμεις τους στο σύνολό τους ή εν μέρει, λόγω του φόβου ότι θα υπάρξουν νέες επιθέσεις, όπως οι περίπου 15 που έχουν γίνει από τα τέλη του Οκτωβρίου εναντίον βάσεων στις οποίες είναι ανεπτυγμένα ξένα στρατεύματα.

«Είναι σαφές ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εκτοξεύοντας τουλάχιστον δώδεκα βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δύο βάσεων που χρησιμοποιεί ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια», ανακοίνωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο, όπου επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι τους για μία επίθεση από το Ιράν.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στη φάση «της αποτίμησης των ζημιών της μάχης», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζόναθαν Χόφμαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι οι βάσεις οι οποίες στοχοθετήθηκαν ήταν η Άιν αλ Άσαντ και άλλη μία στην Αρμπίλ (ιρακινό Κουρδιστάν).

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε ήδη βίντεο που δείχνει από απόσταση της ρουκέτες να σκάνε στην αμερικανική βάση που βρίσκεται στην περιοχή Αϊν Αλ Ασάντ. Οι εκρήξεις διαδέχονται η μία την άλλη μέσα στη νύχτα, ενώ στο tweet γίνεται αναφορά για φήμες που ήθελαν πολλά θύματα, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν.

Video showing Fateh-110 ballistic missiles launched by #IRGC Aerospace Force hitting Ain al-Asad Air Base in #Iraq during Operation #Soleimani. According to #Pentagon, all claims of #IRGC regarding to killing 80 #US Servicemen there is untrue. They have destroyed only helicopters pic.twitter.com/W3Krb0NvHt