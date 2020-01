Ιράν: «Δεν θέλουμε κλιμάκωση ή πόλεμο»- Η ανάρτηση του Ζαρίφ για τις επιθέσεις στο Ιράκ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ, έκανε ανάρτηση στο twitter, για τις επιθέσεις του στρατού σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράν.

Ο Ιρανός ΥΠ.ΕΞ, στην αναφορά του έγραψε πως δεν είναι επιδίωξη του Ιράν να κλιμακωθεί η ένταση, ούτε το να ξεκινήσει πόλεμος, αλλά η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους έγινε για να «υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας κατά επιθέσεων».

Ο υπουργός εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έλαβε και συνήγαγε αναλογικά μέτρα για την αυτοάμυνα του, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κατά βάσης από όπου ξεκίνησε δειλή ένοπλη επίθεση εναντίον των πολιτών μας και ανώτερων αξιωματούχων. Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση ή πόλεμο, αλλά θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας σε κάθε επιθετικότητα».

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.