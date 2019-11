Ο ένας στον μπαρμπέρη, ο άλλος στο ρινγκ -Πώς προετοιμάστηκαν Τζόνσον και Κόρμπιν για το ντιμπέιτ [βίντεο]

Λογικά, τόσο ο Μπόρις Τζόνσον όσο και ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα έριξαν αρκετό διάβασμα, πριν από το πρώτο ντιμπέιτ τους, που έγινε το βράδυ της Τρίτης. Ομως, τις τελευταίες ώρες πριν από την πρώτη κόντρα προετοιμάστηκαν με διαφορετικό τρόπο.

Ο μεν Τζέρεμι Κόρμπιν επέλεξε να φροντίσει λίγο την εξωτερική εμφάνισή του. Ο ηγέτης των Εργατικών δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο καθόταν στην καρέκλα του μπαρμπέρη, ο οποίος φρόντιζε το μούσι. «Γρήγορο τριμάρισμα πριν από το πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ», έγραψε ο Κόρμπιν.

Από την άλλη, ο Μπόρις Τζόνσον προετοιμάστηκε για… μάχη. Πριν από το ντιμπέιτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός επισκέφθηκε μια σχολή πυγμαχίας. Μάλιστα, ο Τζόνσον δεν δίστασε να ανέβει στο ρινγκ αλλά και να φορέσει γάντια του μποξ, που είχαν- βέβαια- ένα μήνυμα για το Brexit.

We have a positive vision to get Brexit done and unleash Britain's potential 🇬🇧 #LeadersDebate pic.twitter.com/76SQmDc0Fx