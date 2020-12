Νέος μυστηριώδης μεταλλικός στύλος εντοπίστηκε στην Καλιφόρνια μετά τη Γιούτα! [εικόνες & βίντεο]

Σαν τα... μανιτάρια ξεφυτρώνουν το τελευταίο διάστημα μυστηριώδεις μεταλλικοί στύλοι σε διάφορες τοποθεσίες ανά την υφήλιο, με τον τελευταίο να κάνει την εμφάνισή του στην κορυφή ενός βουνού στην Καλιφόρνια!

Μία εβδομάδα αφότου μια παρόμοια κατασκευή στη Γιούτα κέντρισε τη φαντασία πολλών προτού εξαφανιστεί, τοπική εφημερίδα της πόλης Ατασκαντέρο στην ακτή της κεντρικής Καλιφόρνια ανέφερε ότι ένας μυστηριώδης ασημένιος στύλος εντοπίστηκε στην κορυφή του όρους Πάιν, προσελκύοντας πλήθη ντόπιων πεζοπόρων, που έσπευσαν να τον απαθανατίσουν και να αναρτήσουν τις φωτογραφίες τους στο Διαδίκτυο.

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨



There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



(Photos by @Atownreporter)

Here is what we knowhttps://t.co/1RJPv4m7qG — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

Όπως κι εκείνο στη Γιούτα, το μυστηριώδες τριγωνικό, πρισματικό αντικείμενο δείχνει να έχει κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυοβα, έχει παρόμοιο ύψος γύρω στα 3.30 μ. και πλάτος 45 εκατοστά, αλλά δεν δείχνει τόσο καλά στερεωμένο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος σχετικά εύκολα να το γκρεμίσει.

Ο στύλος στην Καλιφόρνια δεν είναι το πρώτο αντίγραφο του… ορίτζιναλ στη Γιοιύτα, αφού μια παρόμοια κατασκευή εμφανίστηκε πρόσφατα και σε ορεινή περιοχή στη Ρουμανία.