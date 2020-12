Γιούτα: Λύθηκε το μυστήριο του μεταλλικού στύλου στην έρημο – Τι λέει ο άνθρωπος που τον εξαφάνισε [βίντεο]

Αν και παραμένει άγνωστο ποιοι «φύτεψαν» τον μυστηριώδη μεταλλικό στύλο καταμεσής στην έρημο στην κομητεία Σαν Χουάν της Γιούτα, νέα στοιχεία βγήκαν στο φως για την ταυτότητα του ατόμου που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την απομάκρυνσή του.

Η ιστορία ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου όταν εντοπίστηκε σε γη ιδιοκτησίας της Υπηρεσία Χωροταξίας της Γιούτα, το μυστηριώδες πρισματικό μεταλλικό αντικείμενο - που καταχρηστικά αποκαλέστηκε «μονόλιθος»-, πυροδοτώντας μια σειρά εικασιών για την προέλευσή του και τους λόγους που εμφανίστηκε εκεί. Πολλοί άρχισαν αστειευόμενοι να υποδεικνύουν «εξωγήινους ως υπεύθυνους», ενώ το θέμα σχολίασε με το γνωστό του χιούμορ ακόμη και ο διάσημος παρουσιαστής του “Late Show” Στίβεν Κόλμπερτ: «Ο Μονόλιθος σας διατάζει να επισκεφτείτε τη Γιούτα»...

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή με την εξίσου μυστηριώδη εξαφάνιση του μεταλλικού στύλου, που ερέθισε εκ νέου τη φαντασία πολλών, μέχρι που ένας κάτοικος της Γιούτα, ο ξεναγός Σίλβαν Κρίστενσεν ανήρτησε ένα βίντεο στο TikTok και το Instagram αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την απομάκρυνση του στύλου.

Μάλιστα στη λεζάντα του βίντεο ανέφερε: «μην εγκαταλείπετε προσωπικά σας περιουσιακά στοιχεία σε κρατική γη αν δεν θέλετε να σας τα πάρουν». Η κίνησή του αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με ορισμένους να επισημαίνουν ότι οι ορδές των περίεργων που κατέφθασαν στο σημείο για να δουν από κοντά το «εξωγήινο» αντικείμενο άφησαν πίσω τους σωρούς σκουπιδιών μέχρι και ακαθαρσίες, ενώ άλλοι μίλησαν για αλαζονική συμπεριφορά μιας «αστυνομίας της Τέχνης».

Μετά τις αντιδράσεις ο Κρίστενσεν κι οι φίλοι του με νέα ανάρτησή τους δήλωσαν ότι δεν είναι περήφανοι για την ενέργειά τους κι ότι υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες – αν κάποιος εξ’ αυτών είχε τοποθετήσει το μεταλλικό στύλο -, επισημαίνοντας όμως την τεράστια ζημιά που προκάλεσαν στο τοπίο τα πλήθη των περίεργων. Ο σερίφης της συγκεκριμένης κομητείας της Γιούτα, Τζέισον Τόργκενσον, δεν ήθελε να ερευνήσει την εξαφάνιση του στύλου αφού κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά τελικά ξεκίνησε έρευνα. Και δεδομένης της συνωμοσιολογίας περί εξωγήινων το γραφείο του ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Facebook χιουμοριστικές φωτογραφίες πιθανών υπόπτων, όπως ο Ε.Τ. και το μωρό Γιόντα…

Η αστυνομία είδε το βίντεο του Κρίστενσεν, αλλά ακόμη και μετά την ομολογία του, ο σερίφης λέει ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στην όλη υπόθεση: «δεν έχουμε θύμα»! Κι όπως επισημαίνει, αν δεν διαμαρτυρηθεί το άτομο που τοποθέτησε τον μυστηριώδη στύλο για κλοπή περιουσιακού του στοιχείου, δεν υπάρχει «θύμα», άρα δεν μπορούν να ασκηθούν διώξεις στον Κρίστενσεν.

Παρεμπιπτόντως, εκτός από τη Γιούτα, ένα άλλο παρόμοιο αντικείμενο έκανε την εμφάνισή του – όχι στις ΗΠΑ, αλλά στη βόρεια Ρουμανία αυτή τη φορά…

A metal monolith appeared at a scenic spot in northern Romania over the weekend after a similar structure was discovered – and then disappeared – in the Utah desert. https://t.co/QtC57qC6Hw pic.twitter.com/KF1csiUvu3