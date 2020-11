Γιούτα: Πλήρωμα ελικοπτέρου εντόπισε μυστηριώδη μεταλλικό στύλο καταμεσής της ερήμου [εικόνες]

Έναν μυστηριώδη μεταλλικό στύλο στη μέση του πουθενά, ενώ πετούσε σε μια απόμερη περιοχή της Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών εντόπισε το πλήρωμα ενός ελικοπτέρου, την ώρα που καταμετρούσε κερασφόρα πρόβατα για να βοηθήσει το τμήμα Πόρων Άγριας Ζωής της πολιτείας.

Ο ύψους περίπου 3,6 μ. στύλος μοιάζει «καρφωμένος» στο έδαφος, όπως είπαν και η αντανάκλαση του φωτός στη μεταλλική του επιφάνεια έρχεται σε έντονη αντίθεση με τους γύρω κόκκινους βράχους. «Είναι ό,τι πιο περίεργο συνάντησα όλα τα χρόνια που πετώ», είπε ο πιλότος του ελικοπτέρου Μπρετ Χάτσινγκς.

Σε δηλώσεις του σε τοπικό δίκτυο ο πιλότος εκτίμησε ότι τον στύλο μπορεί να τοποθέτησε στο σημείο εκείνο «κάποιος καλλιτέχνης του new wave» ή ίσως ένας φανατικός θαυμαστής της «Οδύσσειας του Διαστήματος», που είχε σκηνοθετήσει το 1968 ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, καθώς στην ταινία εμφανίζονταν εντυπωσιακοί μαύροι μονόλιθοι που είχαν κατασκευάσει εξωγήινοι.

