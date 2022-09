Δείτε βίντεο: Για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια, «God save the King» στον βρετανικό εθνικό ύμνο - iefimerida.gr

Ο Κάρολος Γ' είναι πλέον ο νέος βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς η μητέρα του άφησε την Πέμπτη (8/9) την τελευταία της πνοή.

Με τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ο Κάρολος έγινε αυτομάτως βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας. Είχε δικαίωμα να αλλάξει το όνομά του, κάτι το οποίο -όπως επιβεβαίωσε το BBC- δεν έκανε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες, ήταν δεδομένο πως θα φέρουν μία σειρά από αλλαγές. Μια από αυτές αφορά τον βρετανικό εθνικό ύμνο.

Συγκεκριμένα, τώρα που ο Κάρολος είναι ο νέος βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, ο εθνικός ύμνος άλλαξε και το «God Save the Queen» αντικαταστάθηκε από το «God Save the King».

Το «God Save the King» είναι ο αυθεντικός τίτλος του εθνικού ύμνου της Μεγάλης Βρετανίας. Γράφτηκε το 1745 και έγινε γνωστός ως ύμνος της χώρας στις αρχές του 19ου αιώνα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ανακηρύχθηκε βασίλισσα το 1952, όταν οι στίχοι ήταν «God Save the King», προς τιμήν του πατέρα της, βασιλιά Γεωργίου ΣΤ'. Ωστόσο, επί της 70ετούς βασιλείας της, το «King» αντικαταστάθηκε με το «Queen».

Το απόγευμα της Παρασκευής 9/9/2022, λοιπόν, για πρώτη φορά μετά από επτά δεκαετίες ο εθνικός ύμνος ως «God Save the King» ακούστηκε σε βρετανικό έδαφος και συγκεκριμένα στον Καθεδρικό του Αγίου Παύλου, στο Λονδίνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή ήταν η πρώτη φορά για τους περισσότερους Βρετανούς που ακούν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους με την παραλλαγή «King».

Δείτε τον νέο ύμνο στο 54ο λεπτό του βίντεο:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι στίχοι του βρετανικού εθνικού ύμνου:

God save our gracious King,

Long live our noble King,

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us;

God save the King!

Ο Lord, our God arise,

Scatter his enemies

And make them fall;

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix,

God save us all!

Thy choicest gifts in store

On his be pleased to pour;

Long may he reign;

May he defend our laws,

And ever give us cause

To sing with heart and voice,

God save the King!