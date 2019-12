Το κουτσομπολιό Τριντό-Μακρόν-Τζόνσον για τον Τραμπ έκανε άνω κάτω το ΝΑΤΟ -Εφυγε χωρίς συνέντευξη ο Αμερικανός πρόεδρος

Μπορεί ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ να προσπάθησε μετά το τέλος της επετειακής και επεισοδιακής, όπως εξελίχθηκε, συνόδου στο Λονδίνο να αποπνεύσει εικόνα σύμπνοιας και ενότητας στη Συμμαχία, αλλά τα πράγματα κάθε άλλο παρά ρόδινα εξελίχθηκαν στο διήμερο που προηγήθηκε, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ ήρθαν για άλλη μια φορά στην επιφάνεια, όταν ένας πρόεδρος και τρεις πρωθυπουργοί – ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Τζάστιν Τριντό, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Μαρκ Ρούτε – πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω σε βίντεο στη δεξίωση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την Τρίτη το βράδυ να χλευάζουν όπως φάνηκε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις μαραθώνιες συνεντεύξεις Τύπου του που έκαναν άνω κάτω το πρόγραμμα της συνόδου.

Ο Τραμπ πληροφορήθηκε το συμβάν και μάλιστα, όπως λέγεται, είδε και το βίντεο και δεν έκρυψε την ενόχλησή του, στρέφοντας τα βέλη του κατά του Καναδού πρωθυπουργού χαρακτηρίζοντάς τον «διπρόσωπο» κι υποστηρίζοντας ότι ο Τριντό είχε ενοχληθεί από τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον προς την κυβέρνησή του να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. «Τον εγκάλεσα γι’ αυτό το θέμα και είμαι σίγουρος ότι δεν χάρηκε, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα», είπε ο Τραμπ, ακυρώνοντας και τη συνέντευξη Τύπου που επρόκειτο να παραχωρήσει μετά το πέρας της συνόδου.

Είχε προηγηθεί, ώρες νωρίτερα η ανοικτή κόντρα του Τραμπ με τον Μακρόν, όταν η κουβέντα έφθασε στους κρατούμενους στη Συρία και άλλες χώρες της περιοχής τζιχαντιστές του ISIS. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι περισσότεροι προέρχονται από χώρες της Ευρώπης και δη τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία και έσπευσε να ρωτήσει ειρωνικά τον Γάλλο πρόεδρο αν θα ήθελε «μερικούς ωραίους μαχητές του ISIS», για να λάβει την πληρωμένη απάντηση «ας σοβαρευτούμε» και την επισήμανση ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο κίνδυνος αναβίωσης του Ισλαμικού Κράτους, τον οποίο επέτεινε η τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία κατά των Κούρδων μαχητών -συμμάχων ορισμένων εταίρων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο κατά του ISIS – σε συνδυασμό με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή που διέταξε το Τραμπ.

Της on camera αντιπαράθεσης των δύο ηγετών είχαν προηγηθεί οι απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών έως και 100% στα εισαγόμενα από τη Γαλλία προϊόντα στις ΗΠΑ, σε αντίποινα για την επιβολή από το Παρίσι φόρου σε αμερικανικούς κολοσσούς τεχνολογίας.

Ο Τραμπ επέστρεψε μετά το πέρας της συνόδου στις ΗΠΑ, με παγωμένη έκφραση στο πρόσωπο, όπως τον κατέγραψε ο φακός, έχοντας υποστηρίξει λίγο νωρίτερα, εν πτήσει προς την Ουάσιγκτον ότι το ταξίδι στο Λονδίνο για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν επιτυχημένο και ότι κέρδισε «βαθύ σεβασμό» από ξένους ηγέτες – μολονότι κάποιοι απ’ αυτούς τον είχαν πάρει στο… ψιλό.

Κι έστρεψε και πάλι τα πυρά του στα ΜΜΕ που διαστρεβλώνουν, όπως λέει, την πραγματικότητα.

«Τα Fake News MME κάνουν ό,τι μπορούν για να υποτιμήσουν το ΠΟΛΥ επιτυχημένο μου ταξίδι στο Λονδίνο για το ΝΑΤΟ», σχολίασε στο Twitter. Kαι συμπλήρωσε: «Τα πάω πολύ καλά με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, τους έβαλα να πληρώσουν 130 δις. δολάρια παραπάνω ετησίως και 400 δις. δολάρια το χρόνο παραπάνω σε τρία χρόνια. Καμία αύξηση για τις ΗΠΑ, μόνον βαθύς σεβασμός!»…

