Έξαλλος ο Τραμπ με τον Τριντό που τον κοροϊδεύει: «Είναι διπρόσωπος»

Επίθεση στον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την Άνγκελα Μέρκελ στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο.

Ερωτηθείς για το βίντεο από τη δεξίωση των ηγετών του ΝΑΤΟ στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου ο Τριντό, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Τζόνσον και ο Ολλανδός ομόλογός του Ρούτε, φαίνονται να σπάνε πλάκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Τραμπ επιχείρησε να δώσει τη δική του εξήγηση, πνέοντας μένεα κατά του Καναδού πρωθυπουργού.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP