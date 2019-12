Ιστορικό «πηγαδάκι»: Τριντό, Μακρόν, Τζόνσον και Ρούτε «τα χώνουν» στον Τραμπ [βίντεο]

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη δεξίωση των ηγετών του ΝΑΤΟ στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου ένας πρόεδρος και τρεις πρωθυπουργοί έχουν στήσει πηγαδάκι και φαίνεται να σπάνε πλάκα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ στο βίντεο των 25'' που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter το καναδικό δίκτυο CBC (Canadian Broadcasting Gompany) με υπότιτλους, φαίνονται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, να κοροϊδεύουν τον Τραμπ για τη συνήθειά του να παραχωρεί μαραθώνιες συνεντεύξεις Τύπου έπειτα από συναντήσεις με ηγέτες, όπως χθες το πρωί με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, όπου επιτέθηκε στον Μακρόν για τα σχόλιά του για το «εγκεφαλικά νεκρό» ΝΑΤΟ και αργότερα με τον Γάλλο πρόεδρο.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP