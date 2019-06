Η Ιβάνκα Τραμπ κι ο άνδρας της έβγαλαν πέρυσι έως και 135 εκατ. δολάρια

Εισοδήματα ύψους 135 εκατ. δολαρίων εξασφάλισαν στη διάρκεια της δεύτερης χρονιάς τους ως σύμβουλου του Ντόναλντ Τραμπ η κόρη του Ιβάνκα και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με τη δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από την εκμετάλλευση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας τους, τις αποδόσεις μετοχών και ομολόγων και μια συμφωνία για τη συγγραφή βιβλίου.

Από το μερίδιό της στο ξενοδοχείο της οικογένειάς της στην Ουάσιγκτον, κοντά στο Λευκό Οίκο -αγαπημένο στέκι ξένων διπλωματών και ομάδων προώθησης συμφερόντων- η Ιβάνκα Τραμπ εξασφάλισε εισοδήματα 3,95 εκατ. δολαρίων το 2018, ενώ από ένα καταπίστευμα που περιλαμβάνει και την προσωπική της επιχείρηση με τσάντες, υποδήματα και αξεσουάρ πολυτελείας, που είπε πέρυσι ότι θέλει να κλείσει , έβγαλε άλλο ένα εκατ. δολάρια -αισθητά λιγότερα από τα πέντε που είχε αποκομίσει τον αμέσως προηγούμενο χρόνο-. Μεταξύ των πηγών προσόδων της Ιβάνκα -που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από διεθνή ΜΜΕ ως συνένοχη στην προσπάθεια του πατέρα της να πλουτίσει σε βάρος των ΗΠΑ - περιλαμβάνεται και μια προκαταβολή 263.500 δολαρίων για το βιβλίο της “ Women Who Work: Rewriting the Rules for Success”, που κυκλοφόρησε το 2017.

Εισοδήματα που... ζαλίζουν

Την ίδια ώρα, από τη δήλωση του άνδρα της, Τζάρεντ Κούσνερ, προκύπτει ότι εισέπραξε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από την εκμετάλλευση διαμερισμάτων στη Νέα Υόρκη κι ότι κατέχει μερίδιο αξίας τουλάχιστον 25 εκατ. δολαρίων στην επενδυτική εταιρεία real estate Cadre. Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Λευκό Οίκο δείχνουν ότι το ελάχιστο εισόδημα του ζευγαριού κυμάνθηκε πέρυσι μεταξύ 29 και 135 εκατ. δολαρίων, ενώ το 2017 μεταξύ 82 και 222 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τους NYTimes τα μερίδιά τους σε εταιρείες real estate και άλλες επενδύσεις τους αποτιμώνται στα 786 εκατ. δολάρια, κάπως λιγότερα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.