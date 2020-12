Brexit: Ιστορική συμφωνία, όλοι πανηγυρίζουν -ΕΕ και Βρετανία μιλούν για δίκαιο συμβιβασμό

Με μια ιστορική συμφωνία, που κυοφορούνταν επί πολλούς μήνες, η οποία μοιάζει επωφελής και για τις δύο πλευρές, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν στο Brexit.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε το γεγονός ότι Λονδίνο και Βρυξέλλες κατέληξαν στη «μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία» στα χρονικά, τονίζοντας ότι η χώρα του ανέκτησε τον έλεγχο της νομοθεσίας της, των συνόρων της και των αλιευτικών υδάτων της.

Μάλιστα, ο Μπόρις Τζόνσον ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία με τον ίδιο χαμογελαστό να σηκώνει και τους δύο του αντίχειρες, πανηγυρίζοντας για την επίτευξη συμφωνίας για το Brexit.

Το tweet του Μπόρις Τζόνσον μετά τη συμφωνία για το Brexit:

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz